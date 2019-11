Kvinner på frammarsj i landbruket

Sammen med bygdeforsker Reidar Almås, journalist Linda Sunde i Bondebladet og matblogger og landbrukskjenner Yngve Ekern har jeg i flere år hatt gleden av å sitte i juryen for Nationens og Bondebladets årlige kåring av landbrukets 100 mektigste.

Hvert år har vi i juryen fått kritikk for at det er så få kvinner på maktlista. Vårt svar har vært at vi ikke kan kvotere kvinner inn i en kåring av makt, lista skal reflektere den reelle maktsituasjonen i norsk landbruk - slik vi med vårt beste skjønn vurderer det.

Kritikken har likevel vært lett å forstå. Maktlista har hatt et umiskjennelig gubbepreg.

Det er nok i tråd med hvordan norsk landbruk også har vært oppfattet ute i samfunnet: En tradisjonsrik, konservativ og mannsdominert næring.

Men folkens, noe har skjedd! Jeg skal ikke røpe detaljene for årets kåring, den nye maktlista vil bli offentliggjort om et par ukers tid. Men jeg kan si såpass at årets maktliste skiller seg tydelig fra de foregående, sett i et kjønnsperspektiv.

Dette er knapt noen hemmelighet, vi har fått kvinner som styreledere i de tre store bondesamvirkene Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri. Nortura har dessuten ansatt en kvinnelig toppsjef.

Det er ikke bare i bondesamvirkene at kvinner har kommet til makt i Landbruks-Norge. Det er kvinner i viktige posisjoner i både politikk og forvaltning, i forskning og utvikling og i de mange interesseorganisasjonene som på en eller annen måte opererer på landbruksfeltet og øver påvirkning over norsk matproduksjon.

På ett felt er imidlertid mennene fortsatt mer eller mindre enerådende. De mektige dagligvarekjedene - de som i stor grad avgjør hva du og jeg har i kjøleskapene våre - domineres av menn.

Uansett vil årets maktkåring, slik jeg vurderer det, reflektere en gledelig utvikling i norsk landbruk når det gjelder kjønnsbalanse.

Hva som ligger bak denne utviklingen vil vi sikkert få belyst på Nationens og Felleskjøpets konferanse for kvinner i landbruket på Lillestrøm i dag, fredag. Dit kommer flere av de kvinnelige topplederne i landbruket.

Dit kommer også Marthe Bogstad, odelsjenta fra Kløfta som i en alder av 24 år tok over familiegården. Siden har hun bygd fjøs til 10 millioner kroner, og har i dag drift med 200 storfe og en melkekvote på 380 tonn.

Dessverre er Bogstad en sjelden fugl i Bonde-Norge. De siste tallene fra 2018 viser at andelen kvinnelige bønder utgjør beskjedne 16 prosent. Andelen øker, men svært sakte. I 1999 var kvinneandelen 13 prosent, for 50 år siden 6 prosent.

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser videre at kvinneandelen synker i takt med gårdens størrelse. Av de største jordbruksbedriftene med over 500 dekar i drift, ble bare 9 prosent drevet av kvinner.

Med utgangspunkt i en odelslov som likestiller kjønnene er det underlig at kjønnsforskjellene fortsatt er så store på grunnplanet i norsk landbruk. Det er imidlertid store regionale forskjeller, Finnmark kan for eksempel skilte med nær 30 prosent kvinnelige bønder.

I fjor gjennomførte Norges Bondelag en undersøkelse blant sine kvinnelige medlemmer for å klartlegge hvordan hverdagen er som bonde, og hvordan organisasjonslivet arter seg for kvinner.

Undersøkelsen viste at organisasjonens kvinnelige medlemmer ikke opplever at kjønn er til hinder for å søke tillitsverv i landbruket. Dette reflekteres også i maktlista som viser at kvinner har inntatt sentrale posisjoner i både faglag og samvirkebedrifter.

På den andre siden mener de kvinnelige medlemmene at velferdsordninger er viktige for å øke rekrutteringen av kvinnelige bønder. Dette gjelder både ordninger rundt svangerskap, sykdom, ferie og fritid.

Graviditet er en opplagt utfordring for kvinnelige bønder. Det er statistisk sett stor risiko for å bli sjukemeldt i løpet av graviditeten. En kan ikke regne med at partneren kan gå inn i driften, han har antakelig egen jobb utenfor bruket. Hvis man ønsker unge kvinner inn i næringa, er det avgjørende med gode velferdsordninger som skaper trygghet rundt svangerskap og i barselsperioden.

Her kan bøndenes egne organisasjoner gjøre en jobb ved å heise velferdsordningene opp som et viktig tema i de årlige jordbruksforhandlingene.