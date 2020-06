Kven skammar seg over det norske oljeeventyret?

"Nokon" er ikkje stolte nok over norsk oljeindustri, meiner Sp og Frp. Desse "nokon" meiner me må skamme oss over oljeeventyret. Men kven er desse "nokon"?

Det står ein kamp i Stortinget desse dagane, om kompensasjon til oljenæringa. Den næringa som gjer at me kvar dag takkar for at me bur i Noreg, og ikkje i – til dømes – USA. Der kan koronasjuke risikere å bli sette i djup, personleg gjeld, om dei tilfeldigvis blir behandla av legar som ikkje fell innanfor helseforsikringa. Om du i det heile teke er så heldig å ha ei helseforsikring, då.

Det er ikkje alltid like lett å sjå skilnaden på Jon Georg Dale frå Frp og Trygve Slagsvold Vedum frå Sp. Begge har lite hår. Og begge argumenterer mot ein ukjend storleik av parti og/eller folk som – ifylgje dei – meiner me bør skamme oss over oljeeventyret. Miljøvernarar er dei sikkert, også.

No står kampen om stoltheit og skam over den norske oljenæringa. Det er førebels ein kamp det luktar både urein travhest og eksos av. I eit debattinnlegg i VG skriv Vedum: "De partiene som fremstiller olje- og gassnæringa som noe vi nærmest skal skamme oss over, burde tenke nøye igjennom hvordan Norge ville ha sett ut uten."

Det er mogleg Vedum har sett inn i ei glaskule og funne svar, men me veit ærleg tala ikkje korleis Noreg hadde vore utan dei store inntektene frå oljenæringa. Det me derimot veit, er at land nært oss har klart å byggje velferdsordningar utan gigantinntekter frå olje og gass. Finland er eit godt døme. Å påpeike det, er ikkje det same som å skamme seg over oljeindustrien, eller ynskje den ad undas.

At Frp kjempar innbite mot ukjende storleikar som vil ha has på norsk oljenæring, er ikkje overraskande. Partiet har ein politikk som i beste fall kan kallast klimaskeptisk. At Sp, derimot, no heiser flagget for ei skatteomlegging som kjem til å tene næringa på kostnad av staten, er mildt sagt pussig. Særleg når det ved bruk av demagogi og lause påstandar om "parti" som "nærmest mener" me bør "skamme oss" over oljeindustrien.

Det er synd at debatten om bruken av svart karbon versus grønt karbon, for å prate i senterpartistiske termar, blir gjort til ein debatt om at om du ikkje støttar oljebransjens lobbyverksemd for gode skatteordningar, så skammar du deg over oljebransjen og vil leggje den ned. Helst i går.

Heldigvis er debatten frå miljøorganisasjonane langt meir nyansert enn det både Frp og Sp framstiller det som. MDGs framlegg til omstillingspakke for oljebransjen er til dømes ikkje det same som å skamme seg over korleis velferda vår blir finansiert. Det er derimot å ta ansvar for å finansiere velferdsstaten i ei framtid som vil etterspørre langt mindre olje enn i dag.

Ein kan vera samd i omstillingspakka eller ikkje, samd eller ikkje i at det skal setjast ein sluttdato for oljeutvinninga, men å pakke inn den reelle bodskapen, tener verken politikaren som gjer det, eller debatten i seg sjølv. Vedum skriv elles at norsk olje er ikkje problemet, men løysinga. Det kan jo tyde på at han ikkje kan vera særleg oppdatert på kva som er årsakene til klimaendringane.

Klimagassutsleppa på sokkelen utgjer ein god del av norske klimagassutslepp, men elektrifiseringa av sokkelen kjem til å koste mykje pengar, investeringar i straumnettet på land og auka kraftproduksjon i Noreg. Som til dømes vindkraft, som Sp i praksis har jobba mot, ved at kommunane skal kunne leggje ned veto mot vindkraftubyggjing.

For dei som skulle vera i tvil om det; oljen kjem framleis til å sleppe ut CO2 når den blir brukt, både i andre land og i Noreg. Men i Sp/Frp-ordboka er grønt skifte og nye, fornybare næringar erstatta med kamp for fossilnæringane.

Det største framtidspotensialet for verdiskaping ligg på land. Men kvar vil Sp? Til skogs? I utmarka? Inn i fjellet og ned i gruvene? Vil Sp dykke ned i dei framtidige landbaserte merdane? Snu kappa etter vindkrafta? Kva kamp vil Sp ta? Den for olje- og gassnæringa, eller den for nye, fornybare næringar, som framleis lev i plattformskuggen? Er det framleis kampen om veljarane som er rådane for kvar Sp vil bruke pengane? Eller er det ingen Sp-veljarar å vinne på klima?

Vedum har heilt rett. Det er all grunn til å vera stolte over korleis Noreg har nytta oljeinntektene til det beste for fellesskapen. Men no skal me vidare. Verda vil ha mindre olje og gass, men gjerne norsk, fornybar energi. Då kan ikkje politikken byggje på stoltheit, fordommar og kjensler.