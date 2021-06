Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Mer pølse og ribbe fra Storbritannia. Mer grønt, noe potet og noe ost vil også komme fra øya i vest etter at Solberg-regjeringen omsider er enig med britene om ny handelsavtale.

Det er for mye, i et land der sjølforsyninga på mat vaker rundt 30 prosent. Men 528 tonn utvidet kjøttkvote tilsvarer 0,15 prosent av den norske kjøttproduksjonen i 2020. Samme år sank kjøttproduksjonen med 0,6 prosent målt mot året før, altså fire ganger så mye som importkvoteøkningen.

For norsk jordbruk er det heller ikke uvesentlig at importveksten kommer der norsk jordbruk har relativt dårligst naturgitte forutsetninger.

Grasbasert kjøtt, storfekjøtt og (nesten) ost skjermes fra importvekst. De nye, ekstra kvotene kommer på svin, kylling og grønt – de produksjonene vi har minst areal egnet for.

De lyse kjøttslagene har stått for nær hele økningen i norsk kjøttforbruk vi har sett de siste 50 årene. I en nåsituasjon hvor kjøttforbruket peker svakt nedover igjen, kan regjeringens importgrep åpne for at det er nettopp importert svin og kylling vi spiser mindre av.

Økte importkvoter betyr nemlig ikke det samme som at kvotene blir solgt i butikk. De av oss som har smakt kontinental billiggris fra grensebutikkenes dumpingdisker vet at det ikke smaker som norsk vare.

Den liberale importforbruker blir også stadig mer klar over at det er importkjøtt av svin og kylling som gir mest bismak – i form av dårlig dyrehelse i industrihallfjøs, flere syke kjøttkunder og mulig antibiotikaresistens. Det er en konkurransefordel for norsk lyst kjøtt.

Den nye handelsavtalen gir norsk matproduksjon (enda) et lite slag over tollmuren. Det bør oppmuntre næringen til å ta av slaktersilkehanskene. Nortura-styreleder Trine Vaag peker på flere eksempler på at økt import av svinekjøtt gir stadig flere aggressive multiresistente bakterier inn til Norge, selv med ekstra kontroller.

Det er dumt for Norge. Det er samtidig en markedsføringsmulighet for norsk mat. Vaag og andre i norsk landbruk må fortelle forbrukerne i klartekst at importert kjøtt, når skadevirkningene på helse, velferd og beredskap er dekket, ikke er lønnsomt for andre enn kremmerne som flytter det.