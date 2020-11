Kullsvarte skyer over EU

Økonomien i flere EU-land nærmer seg 1946-nivå, advarte Det internasjonale pengefondet (IMF) nylig. Allerede i mars ba Spanias statsminister Pedro Sanchéz om at EU utarbeidet en marshallplan, slik at de hardest rammede medlemslandene skulle ha en mulighet til å komme seg på fote etter koronakrisen. Etter en lang og kronglete prosess der blant annet nordlige EU-land satte seg kraftig på tverke, vedtok EU en koronakrisepakke på drøyt 750 milliarder euro. Solidariteten rår i EU, hevdet Tyskland da.

Denne "solidariteten" skulle altså ikke vare så lenge. For nå vil Ungarn og Polen hestehandle: Retten til å bestemme "sin egen ideologi" – mot å åpne for utbetalinger fra EUs koronakrisefond. Med andre ord: Retten til å bryte med EU-traktatens definerte verdier (artikkel 2) mot krisehjelp til hardt koronarammede land.

Denne koblingen kan knapt kalles annet enn kynisk nå når rødlysene blinker for økonomien i flere koronarammede EU-land, og ikke minst for Italia og Spania. Både gjelden og arbeidsløsheten øker. Spania sliter aller tyngst. Samtidig er svært mange i de to landene koronasmittet, mange er døde, og smitten sprer seg fortsatt. Snart kan det blinke rødt i andre EU-land også, som Belgia som har en skremmende smitteøkning. Mens Norge har 5,6 døde av korona per 100.000 innbyggere, har Belgia 134,8, ifølge NRKs oversikter.

Den registrerte arbeidsløsheten i Spania er på 17 prosent, og på full fart mot 20 prosent. I tredje kvartal ble 355.000 flere personer i Spania arbeidsløse. I slutten av september var over 3,7 millioner spanjoler uten jobb. Tallet inkluderer ikke de over 650.000 spanske arbeidstakerne som er under den statlige permitteringsordningen som varer ut januar 2021. Samtidig arbeider mange spanjoler på korttidskontrakter, og har en særdeles uviss arbeidsframtid.

Statsminister Pedro Sanchéz og spanjolene venter dermed desperat på marshallhjelp fra EU, men den har Ungarn og Polen blokkert ved å legge ned veto mot EUs langtidsbudsjett. Det tyske EU-formannskapet slår fast at budsjettramma ikke vil være klar 1. januar 2021 likevel.

"Dette er ikke en tid for veto, men en tid for viktige beslutninger i solidarisk ånd", forsøkte den tyske EU-ministeren, Michael Roth, å appellere under EUs rådsmøte forrige uke, ifølge den spanske avisa El País. Roth ba ministrene om å "leve opp til sitt ansvar" og sammen sørge for at pengene i krisepakka kommer fram til EU-borgere som sårt trenger dem.

Ungarns statsminister Viktor Orbán og polske Mateusz Morawiecki valgte altså likevel å sette hardt mot hardt, slik de på forhånd varslet at de ville. Budsjettvedtak krever enstemmighet i EU. Slik blokkerte de også for utbetalinger fra EUs krisefond.

"Våre borgere vil betale en veldig høy pris for blokkeringen", advarte Michael Roth, og det er ingen overdrivelse – tvert imot.

Stridens kjerne er en klausul som knytter utbetalinger av penger fra EU-budsjettet til rettsstats- og demokrativilkår. Dersom et flertall av medlemslandene mener at et EU-land ikke overholder prinsippene for demokrati og lov og orden, skal EU-penger holdes tilbake. Polen og Ungarn får jevnlig kritikk for å opptre i strid med demokratiske prinsipper, og stemte altså nei til EU-budsjettet på grunn av demokrati-klausulen.

Ungarn anklager på sin side EU-flertallet for å hindre kriseutbetalingene. Justisminister Judit Varga viser til at Ungarn har gjort det klinkende klart at landet "aldri kommer til å gi etter for denne typen ideologisk utpressing. Det er ikke vår feil at denne prosessen stanser opp", sa Varga i BBC-programmet "Hard talk" forrige uke. "Det er moralsk uansvarlig å stoppe sårt tiltrengte krisemidler for en sak som ikke engang handler om covid-19", sa Varga til BBC.

Bakteppet for Ungarn og Polens veto mot EU-budsjettet og blokaden av kriseutbetalingene, er altså Lisboa-traktatens paragraf 2 og 7. I paragraf 2 defineres EUs verdier, og paragraf 7 (som også kalles "EUs atombombe") hjemler sanksjoner mot medlemsland som ikke respekterer paragraf 2.

Rettsstatens vilkår, og særlig domstolenes uavhengighet, har lenge vært gjenstand for krangel mellom Polen og Ungarn – og resten av EU. Siden henholdsvis 2017 og 2018 har det pågått artikkel 7-prosesser mot de to landene.

Dersom EUs tyske formannskap ikke klarer å overtale Ungarn og Polen, står EU overfor en krise i tillegg til koronakrisen. Og, som alltid: Det er hardt prøvede EU-borgere, ikke minst i Spania og Italia, som må betale den høye prisen.