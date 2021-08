Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det finnes en stemmeseddel som vil påvirke norsk politikk – uansett om statsministeren blir hetende Solberg eller Støre. Seddelen er gul.

Det handler om sperregrensen. Det er 24 år siden Kjell Magne Bondevik tente sigaren for et valgresultat på 13,7 prosent. Nå er oppslutningen på 3-tallet. Jeg tror den blir over 4.

I første omgang vil en stemme på KrF i 2021 øke sjansen for en borgerlig regjering UTEN Frp.

Høyre vil ha Frp i regjering. Som enkeltstatsråd kunne Sylvi Listhaug felles for sin anklage om at Ap setter terrorister foran fedrelandet. Frp godtok å ofre Sylvi. Nå er offeret partileder – og for viktig til at Erna Solberg kan holde henne ansvarlig for hvilket brakkvann hun fisker i.

For KrF er Frp nå en nær utålelig regjeringspartner. KrF gikk i regjering med Siv Jensens finans-ansvarlige Frp – og det satt langt inne. Å sitte som regjeringsparti og ønske Frp velkommen tilbake med "imamer + KrF = sant"-Listhaug som leder vil være mye mer krevende.

Kjell Ingolf Ropstad tok nok partiet mot høyre i 2019. Men partiets ferskeste utspill viser at Ropstad forstår at velgerreservene i 2021 ligger på venstresiden. KrF tar da også stemmer fra Ap og Sp, ifølge Poll of polls.

Hva så når Jonas Gahr Støre (trolig) overtar som statsminister? Det har KrF-ledelsen spurt seg om. Svaret kom i Nationen: KrF vil være med å leke. Jordbrukspolitikken til KrF er bedre enn hva Solberg-regjeringen har latt partiet vise velgerne.

Denne uka forlot KrF også skolepolitikken til Erna, og setter seg ved de rødgrønnes lærestol: Nei til karakterer, nei til fritt skolevalg. Nasjonale prøver og lærerkrav skal bli færre.

– Vi skal bevege skolen mot det KrF tror på, sier Hans Fredrik Grøvan til NRK. Det later til at KrF subsidiært tror på Trygve Slagsvold Vedum og Sps drømmeregjering: En Ap/Sp-regjering som ikke er avhengig av SV. Alternativt en ren Ap-regjering - som uansett vil være avhengig av Sp.



Snittet av målinger i juli gir Ap og Sp 81 mandater, ifølge Poll of polls. Med støtte fra KrFs to mandater mangler Vedum&Støre bare to til for å kunne søke flertall BÅDE hos SV og KrF.

Sperregrensen avgjør. KrF er målt mellom 3,1 og 4 prosentpoeng siden 2019. 4 prosentpoeng betyr 7–8 mandater.

Sp trenger KrF over sperregrensen. Trygve Slagsvold Vedum kan tøffe seg med å snakke om å danne flertall med Høyre i forsvars- og klimapolitikken, men vet at det vil koste mye for regjeringspartner Ap.

Det blir neppe aktuelt for Vedum å søke saksflertall med Venstre, pels- og matimportørenes parti her i landet. Venstre vil for sin del ikke ta i det nasjonalretoriske dieselpartiet til Vedum med ildtang. Trine Skei Grande mislikte Sp intenst, og etterfølgeren Guri Melby er heller ikke sett hoppende i høyet i en låve på Stange.

Hos sentrum-høyrevelgerne har KrF-seddelen noen innebygde fordeler:

* En stemme på KrF øker sjansen for at Erna Solberg – og KrF – fortsetter i regjering. Men sjansen er uansett svært liten.

* I motsatt fall øker sjansen for at KrF får innflytelse over politikken til Jonas Gahr Støre.

* Uansett regjeringsfarge vil hver KrF-stemme øke sjansen for at Norge fortsetter å bli styrt av en regjering uten fløypartier.

Veien til Vedums favorittøvelse, storslalåm mellom høyre og venstre, går via et KrF over sperregrensa. Noen tusen taktiske velgere kan avgjøre.

Det har skjedd før: I 2017 kom Venstre over sperregrensa ved hjelp av stemmer fra taktiske Høyre-velgere. De følte seg trygge på at Høyre uansett ville gjøre et godt nok valg. Av en oppslutning på 4,4 prosent til Venstre kom 1,5 prosentpoeng fra Høyre-velgere, ifølge TV2. Disse taktiske velgerne sikret Erna fire nye år.

Før årets valg viser målingene at det er senterpartister som kan føle seg sikre på å havne i regjering uansett. Hvor mange borgerlig orienterte senterpartister lar seg lokke til å stemme taktisk på KrF for å unngå å gi makt til SV?

Høyre ligger – som parti – ganske greit an på målingene. Men Høyre får ikke fortsette i regjering uten at V og KrF styrker seg. For Høyres velgere er situasjonen slik: En taktisk stemme til KrF reduserer ikke sjansen for borgerlig regjering, samtidig som den øker sjansen for en mer sentrumsorientert Ap-Sp-regjering.

Hvor mange vil svelge sin motstand mot kontantstøtte, abortinnstramming og andre saker som er mer kristelige enn folkelige – og stemme taktisk på Ropstad, Bollestad & co.?

Med noen tusen taktiske stemmer kan KrF sikre seg makt i fire nye år – og en manøvreringsdyktig Ap/Sp-regjering.