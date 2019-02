Krise? Kva for krise?

359. 461. 70. 26. Smak litt på desse tala. Det er resultatet til Nortura (i millionar før skatt) dei siste fire åra.

Krise? Nei, seier konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen. Han har derimot fått meirsmak på jobben, etter at han måtte trø til då Arne Kristian Kolberg før jul vart peikt ut døra på hovudkontoret på Løren i Oslo.

Sjølv med eit driftsresultat for konsernet 88 millionar (ned frå 153 millionar året før): Forklaringane finst. Det er eingongskostnadar for omstilling og gåvepensjon, gjelda er bygd ned med 460 millionar, det vart spara inn 230 millionar i fjor, eigenkapitaldelen held seg relativt stabilt på rundt 32-33 prosent.

Eit relativt greitt tredje tertial, med framgang på 157 millionar samanlikna med 2017, bergar til ein viss grad resultatet.

På ti år har Nortura kutta 1700 tilsette og 17 anlegg.

Men det er også underliggjande problem, som dyr distribusjon, eit dataprosjekt som ikke vil la seg rulla ut, og ikkje minst at salsinntektene går ned med nesten 360 millionar kroner. Det siste bør uroe mest på lengre sikt, særleg fordi mellom anna Mercosur-forhandlingane (forhandlingar mellom dei tunge kjøttprodusentane i Sør-Amerika og Efta) lurar like rundt eit hjørnet, og debatten om kjøttproduksjonen klimaavtrykk berre er i startgropa.

Distribusjonen og SAP (IT-prosjektet) har kosta til no, men det er teke og blir teke grep for å gjera distribusjonen av varer mindre kostnadstungt for Nortura. Dataprosjektet bør også leiinga kunne få kontroll på. Sjølvsagt er det ein risiko med store IT-prosjekt, det er nærmast regelen heller enn unntaket at dei blir dyrare og tek lenger tid enn planen opphavleg var.

Det er ikkje meininga, og heller ingen grunn til, å avfeie problema med SAP (som jo har vore store), og som har fått konsekvensar for produksjonen på anlegget i Malvik. Men det bør vera urovekkjande for eigarane at Nortura sine marknadsdelar går ned, både totalt sett og for merkevarene.

Den beste innteninga ligg i å selje varer under namna Prior og Gilde, og ikkje billigprodukt for kjedene sine eigne merkevarer (EMV). Når Nortura tek ein mindre del av kaka i daglegvarehandelen, eller opplever "motvind" i marknadane, for å låne ei setning frå årsrapporten til selskapet, sviktar det for selskapet med føremålsparagrafen "Nortura SA har til formål å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull på best mulig måte. Foretaket skal ved sin virksomhet bidra til at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon, på kort og lang sikt."

Alle kategoriane til Gilde tapar terreng, bortsett frå på kategoriane "spekepølse" og "dypfryst bearbeidet kjøtt", altså til dømes fryste burgarar. Prior har gledeleg nok oppgang i alle kategoriar (minus egg). Men Nortura skjer også ned mindre gris, mindre storfe og mindre småfe. Selskapet får inn mindre svin, kylling og småfe, men meir storfe/kalv (noko skuldast fjorårets tørke) og egg.

Tapte marknadsdelar er vanskeleg å vinne attende i dagens daglegvarehandel, med tre store kjeder. I praksis er det heller ingen reell konkurranse om stordelen av butikkhyllene når kjedene sit med kvar sine hovudleverandørar innanfor raudt og kvitt kjøtt, og egg.

På ti år har Nortura kutta 1700 tilsette og 17 anlegg. Og Wittussen "lovar" at det nok ikkje blir med det. Men i ein pressa kjøttmarknad som Noreg, med ein relativt liten marknad (me er litt over fem millionar nordmenn) og maten skal produserast over heile landet, er det avgrensa kor billig det kan bli å slakte. Transportreglar for frakt av levande dyr set ein stoppar for det, heldigvis. Dyrevelferd blir truleg viktigare og viktigare for forbrukarane i åra som kjem. Det er nok meir mogleg for Nortura å kutte anlegg for skjering og pakking.

Nortura er eit komplekst selskap. Det er ingen andre selskap i Noreg som driv i alle marknader, med raudt kjøtt, kvitt kjøtt og egg, samstundes. Som er marknadsregulator, kommersiell aktør og samstundes interesseorganisasjon for dei 18.300 eigarane. Som har henteplikt hjå bøndene og leveringsplikt til konkurrentane. Som har så mange innebygde paradoks, som til dømes at kvitt kjøtt-delen av selskapet kunne kapitalisert på debatten om klima og raudt kjøtt. Og at kalkun seljast som "kalkunbacon" til svinebøndene sin irritasjon.

Heilskapeleg sett er det klart det er krise for selskapet, sjølv om leiinga ikkje vil snakke om det.