Krig, fred og snø

Tydal: Snøen når godt opp på vinduene i 2. etasje, og det er 20 sekundmeter i kastene. Jeg sitter værfast på Væktarstua, 615 meter over havet, med vannkraft i ovnen og kaffe på kanna, og minnes den verste militære katastrofen i Norden noensinne.

Den skjedde ikke i Narvik, ved Oscarsborg eller ved Lund, men i Trøndelags grensefjell for nøyaktig 300 år siden. Svenskekongen Karl XII var død, og fem måneders resultatløst felttog i Norge var til ende. 6000 svenske soldater prøvde å ta seg fra Tydal og 55 km over fjellet til Duved i Sverige. 3000 av dem frøs ihjel i snøstormen som rammet hæren.

Kronikører som dro opp på fjellet da været roet seg, slet med å beskrive hva de hadde sett: Tette, stående grupper av stivfrosne soldater som ramlet sammen som korthus. De døde skulder ved skulder. Sommeren 1719 var likstanken så ille på setrene ved Essanden at tydalingene holdt seg i bygda.

For svenskene var nederlaget totalt. I norsk/danske kirker var det festgudstjeneste. Sivilt var det lite å feire noe sted. Trolig døde like mange av sult i svenskehærens spor gjennom Trøndelag som det døde svensker i hæren.

I disse dager gjenskapes gammel iskald gru. Spelet om Karolinerhærens dødsmarsj foregår i snødrivene like ved gården der hæren lå for 300 år siden. Publikum vagler seg på tribunene i 9 minusgrader og frisk bris, for å se meg og 130 andre aktører spille verdens - på flere måter - kaldeste teater.

Husbonden Lars Østby ble tvunget med som veiviser over fjellet, men ledet svenskene på villspor, forteller sagnet. Glad var han neppe for å se ungdom kollapse i snøen. Jemtland var norsk før 1567. Deretter skiftet regionen nasjonalitet et titall ganger før 1719. Grensebefolkningen giftet seg og samhandlet, inntil Kongen kommanderte til drap.

På harrytur til Funäsdalen, Svinesund eller Fredrikshavn er det lett å glemme at fred er en nordisk unntakstilstand. Svenskene herjet som Nordens løve på kontinentet (og sporadisk i Norge) gjennom hele 1600-tallet, mens vi holdt oss hjemme og klaget på skatten til danskekongen, og ble utskrevet til militærtjeneste vi kunne desertere fra.

Det frivillige skyttervesenet var en direkte reaksjon på svensketrusselen utover på 1800-tallet. Kanonene på Hegra festning i Stjørdal, som sto ferdig i 1910, peker østover. Fiendebildet sto fast også etter unionsoppløsningen. Dronning Maud avskydde alt svensk. Kong Haakon skulle senere skrive at den han var aller mest sinna på under 2. verdenskrigen, var svenskekongen, som forsøkte å hooke opp Haakon og Hitler. Målet var å få Norge inn i fornstor nøytralitet på tysk nåde og norsk underdanighet. Kongen sa nei. Svensk fred er ei det beste, hvis man vil være norsk.

Det svenske Senterpartiet, sier vi i Norge, og overser at Centern i Sverige liker både EU og liberalisme. De politiske ulikhetene over kjølen viser seg tydelig i det svenske avmaktsspillet om regjering. En svensk regjering må stemmes aktivt inn. I Norge peker kongen ut regjering, som så sitter så lenge Stortinget lar den sitte. På norsk manér ville svenskene hatt en allianse-mindretallsregjering for lenge siden.

Den særsvenske fleksi-nøytraliteten som lutet mot Tyskland under krigen, siger nå mot vest. Svenskene øver forsvarskrig med NATO i Norge, og samarbeider med Danmark om militær overvåkning av Østersjøen. Forskere ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) spår økt gjensidig avhengighet og større muligheter for det nordiske forsvarssamarbeidet som ble etablert i 2009.

Det vil være en historisk nyskaping. Kalmarunionen mellom Norge, Sverige og Danmark varte, om den overhodet ble formalisert, bare noen tiår. Europa har alltid stimulert til splid i Norden, for å unngå at samme konge skulle toll-kontrollere begge sider av Øresund. Først i frihandelens tid kunne nordisk enhet bli en god idé.

Oppsummert Ingen ro på grensen 1 Den siste kanonen mot Sverige ble satt opp i 1910. Fred er en nyskaping i Norden. Hvit død 2 3000 svensker døde i grensefjellene i Tydal for 300 år siden. Felttoget drepte like mange nordmenn. Muligheter 3 Verdenssamfunnet og naturressursene åpner for nordisk enhet. Spørsmålet er hva Onkel Sam gjør da.

Men hva blir konsekvensene? Onkel Sam har passet på Norge i mange tiår, Søta Bror nesten aldri. Ikke alle synes at et nordisk samarbeid som lar et innoverskuende USA bli enda mer innadvendt, er bra for Norge.

I århundrer skremte tydalingene barna med svensken. Men i 1960 sto en svensk leder igjen i bygda, som invitert gjest. Da åpnet statsminstrene Tage Erlander og Einar Gerhardsen Nea kraftverk. Svenskene delfinansierte kraftverket, og fikk tilbakebetaling i form av strøm. Vannet som driver kraftverket kommer både fra Norge og Sverige.

Slik kan snøen i grensefjellene nære både isolasjon og fellesskap, krig og fred.