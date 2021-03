KrFs knefall for EU

I 2018 mente daværende KrF-leder Knut Arild Hareide at Norge burde bruke reservasjonsretten i EØS oftere.

"Vi har nå sagt ja til 11.000 direktiver på vel 25 år og ikke nei til ett. Jeg tror at bevisstheten rundt EØS-avtalen hadde vært styrket i det norske folk om vi hadde brukt retten til å si nei noen ganger", sa Hareide til NTB sommeren for snart tre år siden.

Det var etter at KrF på prinsipielt grunnlag hadde stemt nei til å avgi suverenitet til både EUs kontrollorgan for energi, Acer, og til EUs finanstilsyn.

På den tida ville KrF ha Høyesteretts syn på disse sakene. "KrF foreslår at Stortinget ber Høyesterett utarbeide en juridisk betenkning om Norges tilknytning til EUs tilsyn og byråer i forbindelse med en vurdering av suverenitetsspørsmålet ved Acer-tilknytning. Spørsmålet er om det her foreslås en tilknytning som er i tråd med grunnloven. Dette ønsker KrF at Høyesterett vurderer", forklarte Hareide i mars 2018.

KrF og Hareide hadde åpenbart gode grunner for seg, men Ap sørget for at den blåblå regjeringa fikk flertall for maktoverføringene fra Stortinget til Acer og EUs finanstilsyn. Ap-ledelsen tok ingen notis av advarslene fra flere jussprofessorer som mente maktoverføringene var grunnlovsstridige. For Grunnloven åpner ikke for å avgi suverenitet til en internasjonal organisasjon som Norge ikke er medlem av (paragraf 115).

Men Hareide ble i praksis avsatt av høyresida i partiet, som ville i regjering med Høyre og Frp. Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad ville samarbeide med Frp likevel, til tross for at de hadde sagt noe annet til velgerne. Og ikke med de rødgrønne partiene, slik Hareide skrev en bok om at han ville.

Etterpå ble Knut Arild Hareide samferdselsminister i Solberg-regjeringa.

Ett sted på veien forsvant både KrFs og Hareides gamle prinsipper om å ivareta suverenitet og folkestyre, som er to sider av samme sak.

Nå har samferdselsminister Hareide ingen betenkeligheter med å avgi suverenitet til EU. Tvert imot. Han er pådriver.

Samferdselsministeren vil overføre makt direkte til EUs overvåkingsorgan for jernbanepolitikk, Era, gjennom EUs fjerde jernbanepakke. Det innebærer at Norge gir fra seg reservasjonsretten på området.

"Det minste du bør gjere, Knut Arild Hareide, er å trekke proposisjonen tilbake og omarbeide han slik at Stortinget med kvalifisert fleirtal kan ta stilling til den inngripande suverenitetsavståinga det er tale om," skrev Olaf Gjedrem, tidligere stortingsrepresentant for KrF, under overskrifta "Det kan ikkje vere KrF si oppgåve å melde jernbanen inn i EU".

Hareide tok liten notis av partifelle Gjedrems innvendinger. "Jeg kan forsikre om at de konstitusjonelle sidene er nøye vurdert i arbeidet med lovforslaget. Det samme gjelder grunnlaget for å avvike fra EØS-avtalens topillarsystem ved gjennomføringen av pakken, hvilket det er gode grunner for i denne saken", bedyret samferdselsminister Knut Arild Hareide i et innlegg i Nationen i fjor (les innlegget under).

Det er ikke unaturlig at statsråder i samarbeidsregjeringer møter seg selv i døra til tider. Samarbeid krever at partiene gir og tar. Men det sjelden en statsråd kolliderer så kraftig med seg selv som Knut Arild Hareide gjør når det gjelder avgivelse av suverenitet til EU.

Paradoksalt nok sier Ap nei til EUs fjerde jernbanepakke, og vil ha Høyesteretts syn på avgivelse av suverenitet til Era. Stortingsflertallet har bedt Høyesterett om en betenkning.

Ikke nok med det. Høyesterett har slått fast at domstolene skal prøve om Acer-vedtaket er i strid Grunnloven. Helt i tråd med det KrF og Knut Arild Hareide ba om for tre år siden.

For det mer høyrevridde KrF, som nå regjerer sammen med to ja til EU-partier, passer det tilsynelatende dårlig at Høyesterett kommer inn i bildet nå. Særlig om konklusjonen blir at maktoverføringene ikke er i tråd med Grunnloven.

I KrFs program, kan vi lese at "KrF vil utnytte vårt handlingsrom i EØS-avtalen …". Formuleringen har hatt liten verdi etter at Hareide måtte gå av som partileder, og ble statsråd. Så er den også fjernet fra programforslaget for 2021–2025.

I KrFs programforslag vil de: "Beholde dagens tilknytningsform til EU, og gjennom EØS-avtalen sikre et tett samarbeid med Europa, tilgang til EUs indre marked og andre viktige avtaler, og politisk og økonomisk selvbestemmelsesrett på områder som er særlig viktige for Norge."

Det blir krevende for partileder Kjell Ingolf Ropstad å overbevise velgere som sogner til KrF om at partiet fortsatt er et folkestyre- og nei til EU-parti.

Ropstad bør starte med å redegjøre for hvilke "politiske og økonomiske" områder KrF mener er "særlig viktige", og som Norge dermed bør beholde selvbestemmelsesrett over. Vi vet jo at jernbanepolitikken ikke er særlig viktig for KrF. Hva blir det neste området KrF kan tenke seg å avgi suverenitet til EU på?