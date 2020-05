KrF vasker sine hender i fiskeslo

Tidligere stortingsrepresentant for KrF i Finnmark og leder av ForFinnmark, Randi Karlstrøm, skrev følgende i et innlegg i avisa Dagen mandag: "Jeg ber KrF sin stortingsgruppe på det sterkeste om å respektere det programmet dere har gått til valg på og ikke stille dere bak det foreliggende forslaget til kvotemelding. KrF har ikke hatt tradisjon for å stemme for en markedsliberalistisk fiskeripolitikk som i praksis ikke tar hensyn til Havressursloven og Deltakerloven. Riksrevisjonens melding tirsdag er begrunnelse nok for å sette foten ned nå i det avgjørende øyeblikk!"

Karlstrøm går til kjernen av det som med holdepunkter i riksrevisjonens rapport, og kystfiskere og kystsamfunns årelange erfaringer, kan betegnes som en fiskeriskandale.

Når fiskeriforvaltningen i praksis er på kollisjonskurs med formålsparagrafen i havressursloven, kan den ikke kalles annet enn lovstridig.

Siden både fiskeriminister Odd Egil Ingebrigtsen (H) og talsmann for KrF i Stortinget, Steinar Reiten, har en underlig omgang med hovedfunnene i riksrevisjonens rapport, synes det nødvendig å skarpstille de lovene som ligger til grunn for fiskeripolitikken og som hjemler det riksrevisjonen betegner som "etablerte fiskeripolitiske prinsipper":

Formålet i Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar, havressursloven, finner vi i paragraf 1, som lyder slik: "Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna."

Paragraf 2 i havressursloven definerer eierskapet til fisken i havet: "Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg."

Etter riksrevisjonens gransking av kvotesystemet i kyst- og havfisket, presenterte riksrevisor Per-Kristian Foss seks hovedfunn, fem av dem rommer kritikk mot fiskeriforvaltningen.

Ett av de seks hovedfunnene, lyder slik: "Etablerte fiskeripolitiske prinsipper er blitt utfordret ved at: Eierskapet til fartøy med kvoter er konsentrert på færre hender. Fartøy med kvoter eies i mindre grad av registrerte fiskere. Flåtestrukturen er mindre variert, og fartøyene er færre og større. Utenlandsk eierskap i fiskeflåten er økende, men fortsatt lavt. Koblingen mellom fartøy og kvote er svekket."

Når kvotene konsentreres på færre hender, fartøyene er færre og større – og i mindre grad eies av registrerte fisker, betyr det at "dei viltlevande marine ressursane" i mindre og mindre grad "ligg til fellesskapet i Noreg". Ifølge riksrevisjonen (se kapittel 2, punkt 5) har departementet i perioden 2004–2018 gjennomført endringer i kvotesystemet som har gjort det mulig å samle stadig flere kvoter på ett fartøy, å bygge større fartøy, og gjøre det enklere å kjøpe og selge kvoter.

Riksrevisjonens neste fire hovedfunn er: "Økte kvotepriser har gjort det vanskeligere å rekruttere nye fiskere. Endringer i den minste kystflåten har negative konsekvenser for kystsamfunn. Flere fiskeriavhengige kommuner har fått redusert fiskeriaktivitet. Flere av endringene i kvotesystemet er ikke tilstrekkelig konsekvensutredet av departementet."

Riksrevisjonen viser altså at fiskeriforvaltningen ikke medvirker til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Samtidig viser revisjonen hvordan forvaltningens endringer i kvotesystemet også har bidratt til en utvikling i strid med formålet i Lov om retten til å delta i fiske og fangst, deltakerloven.

Deltakerloven har også "trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene og å legge til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode" i formålsparagrafen, se paragraf 1b og c.

Det overrasker lite at FrP og Høyre og Venstre (i hvert fall utenfor Troms og Finnmark) vil "stemme for en markedsliberalistisk fiskeripolitikk som i praksis ikke tar hensyn til Havressursloven og Deltakerloven", for å si det med tidligere stortingsrepresentant for KrF, Randi Karlstrøm – som også viser til hvordan KrF bryter med sitt eget partiprogram ved å sørge for flertall for regjeringas kvotemelding, som behandles i Stortinget torsdag 7. mai. Riksrevisjonens anbefalinger er ikke innlemmet i meldingen. KrF kan ikke be om tilgivelse fordi de ikke visste hva de gjorde.

Nåværende stortingsrepresentant for KrF, Steinar Reiten, insisterer på at norsk fiskeriforvaltning, slik riksrevisjonen beskriver den, er i tråd med den fiskeripolitikken Stortinget vil ha. Det er en krevende øvelse. Vil KrF forslå at formålet i både havressursloven og deltakerloven skal endres?

"Når vi i KrF mener at det ikke er grunn til å trekke kvotemeldingen eller utsette behandlingen av den på grunn av Riksrevisjonens rapport, så er det en velbegrunnet konklusjon", hevdet Reiten her i Nationen mandag.

Det er nærliggende å konkludere med at regjerings-KrF vasker sine hender i fiskeslo, men det er vanskelig å finne slo for tida: "Undersøkelsen viser at 29 kommuner har mistet all villfiskindustri og 9 kommuner har mistet alle fiskemottak i perioden. I tillegg er det mange kommuner som har færre fiskemottak", skriver riksrevisjonen.

Det eneste fikenbladet fiskeriministeren og Solberg-regjeringa har, er at utglidingen i kvotesystemet i perioden 2004–2018 har bidratt til økt lønnsomhet i fiskeflåten. Riksrevisjonen avdekker at færre og større fartøy-eiere har fått økt lønnsomhet gjennom en utvikling som er i strid med loven.