Kostbare rømmebokser

Hvis du vil foredle melk og ikke heter Tine, får du 1,08 kroner i tilskudd for hver liter du foredler. Det skal stimulere til konkurranse i et marked som er ganske dårlig egnet for denslags.

De siste 15 årene har vi brukt halvannen milliard kroner på å kjøpe oss konkurranse i meierimarkedet. Vi, det er bøndene og forbrukerne. Den halvannen milliarden er nemlig betalt inn som avgift på meierivarer. Mottakerne er Q-meieriene og Synnøve Finden.

Den såkalte prisutjevningsordningen ble opprettet for å sikre at bønder i hele landet får samme melkepris uavhengig av hvor langt det er til meieriet (for det er det), og uavhengig av om melken blir ost eller drikkemelk.

I 2005 utvidet staten PU-ordningen, gjennom tilskudd til ikke-Tinelige produsenter, for å stimulere til konkurranse. I år er summen 183 millioner kroner.

Produsentene får for det første penger for å oppveie Tines kapitalavkastning. Det er til å forstå.

Som samvirke betaler Tine all avkastning på egenkapital via melkeprisen, siden Tines eiere er lik Tines produsenter. Tines konkurrenter har valgt å organisere seg slik at de må forrente egenkapitalen. Derfor får de kompensasjon, for å kunne betale bøndene samme melkepris som Tine.

Så får de små aktørene tilskudd til distribusjon.

Hva har vi fått igjen for halvannen milliard?

PU-midlene har vært nødvendig for å stimulere til produktutvikling, økt verdiskapning og økt innenlandsk melkeforbruk, skriver tre handelsprofessorer med Q-kontakter her i avisen.

Vel. Ifølge en fersk rapport fra Landbruksdirektoratet om transporttilskuddet er det er vanskelig å si noe konkret om konkurransemidlenes effekt på melkepris og -etterspørsel.

Sagt på en annen måte: Det er vanskelig å fastslå at Ola og Kari kjøper mer melk om de har to typer lettmelk i rosa kartong å velge i.

Annonse

Påstanden om at Q sin lettrømme i hvit boks med lysegrønn skrift er et "utviklet" produkt i forhold til Tines lettrømme i hvit boks med lysegrønn skrift, er lettere å verifisere: Smaken er like til forveksling lik som boksene.

Det vi vet, er at konkurransesubsidiene har gitt relativt høyere marginer i foredling: Prisen fra grossist har økt mer enn prisen fra melkefjøset de senere årene, ifølge Landbruksdirektoratets rapport.

Grovt sett har Tines konkurrenter nå hånd om en tredel av ferskost- og yoghurtmarkedet og en firedel av drikkemelk-markedet. I 2016 ville Q sin driftsmargin vært negativ uten konkurransetilskuddet. I dag driver Q i pluss - før konkurransetilskuddet tikker inn på konto.

Både Tine, Rørosmeieriet og Q har over tid høyere driftsmargin enn andre selskap i næringsmiddelindustrien, og høyere enn andre meieriselskap i Europa. De samme aktørene prøver å vinne kampen om hvem det er mest synd på. Hva om svaret er ingen av dem? Kjøttbransjen i Norge er ikke i nærheten av å ha marginer som i meierisektoren.

I 2015 vedtok Stortinget at konkurransen i sektoren var for svak. Siden da har vi fått skrulokk på rømmen og femhundreogfjutti typer yoghurt. Hvor mange trenger vi før vi slutter å stimulere til flere? Tusen?

Tines konkurrenter erobrer stadig nye markedsandeler, og øker driftsmarginen der Tines synker. Da skulle man tro at de behøvde stadig mindre subsidier. Men nei - siden 2016 er den årlige konkurransestøtten økt fra 130 til 183 millioner kroner. Jo bedre du konkurrerer, jo mer subsidier får du for å konkurrere.

Subsidiene havner i stor grad i Sør-Norge. I butikkene i Nord-Norge har Tine langt mindre konkurranse og mye større markedsandel.

Det skyldes neppe at Tine-melk smaker nordlending og finnmarking bedre, men at det er mer interessant for Q å få konkurransesubsidier enn det er å konkurrere i det grisgrendte nord.

Oslo Economics har i vår vurdert subsidiene, på oppdrag fra Tine. Ikke overraskende er konklusjonen at det synes samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere nivået på tilskuddene. Distribusjonstilskuddet er mest "et generelt tilskudd til utvalgte konkurrenter av Tine".

Det er tre år siden Ivar Pettersen (Nibio) kalte konkurransesubsidiene et angrep på samvirkemodellen, mens BI-professor Per Ingvar Olsen mente den ga en meningsløs ekstrakostnad for samfunnet.

Daværende landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) ville evaluere ordningen, fordi, som han sa: Det er meningsløs bruk av penger, hvis vi ikke reelt får styrket konkurransen.

Landbruksdirektoratets ferske konklusjon om distribusjonstilskuddet bør være egnet til å gi flere enn Dale svar:

"I den grad tilskuddet har hatt positiv innvirkning på priser og produktutvalg til forbrukerne, må det vurderes om nytten av tilskuddet fortsatt overstiger kostnadene."