Senterpartiet kan prise seg lukkelege for at det ikkje er stortingsval i år. Sidan toppmålingar på 19,2 prosent før jul, har Sp mista nær ein tredel av veljarane sine. Partiet gjer den dårlegaste målinga sidan februar i fjor.

At veljarane flokkar seg om Erna Solberg og regjeringa er som venta. Me har ein tendens til å slutte opp om leiarane våre i krisetid. Regjeringa har hatt mykje taletid sidan koronaepidemien råka oss, naturleg nok, og me har vorte opptatt av litt andre ting enn kamp mot sentralisering.

Fram til midten av mars har alt lege til rette for Sp. Lite har sett ut til å truge opplsutninga om Sp, som har stabilisert seg over 15 proset. Så kjem ein pandemi og snur opp ned på både verda og styrketilhøva mellom partia.

Ap sin framgang på tre mandat er ikkje nok til å ta att for mandata SV og Sp mistar. Dei tre raudgrøne partia har heller ikkje hatt mandatfleirtal på Norfakta-målingane sidan januar.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre har slitt med å koma seg inn i opposisjons-manesjen, der Vedum med kampen sin mot sentraliseringa har stått i sentrum. Men den siste tida har Støre børsta støv av Ap-leiaren sin ved på statsmanns-fakter. I krisetid kan det kjennest tryggare å lene seg til Ap enn til Sp.

For Sp er paradokset at handteringa av krisa syner korleis beredskapen har svikta. Den store distriktspolitikken og konsekvensar av sentraliseringa har ikkje vore høgt på dagsorden verken for politikarar eller veljarar sidan mars.

Sp har i mange år hamra laus på svak beredskap, nei til nedbyggjing av Heimevernet, for få sjukehussenger og mangelen på matberedskap, for å nemne noko. Ein solid kommuneøkonomi er nødvendig for å handtere krisa lokalt. Og det er førebels ingenting som tyder på at store kommunar har klart seg betre gjennom epidemien enn små kommunar.

Vedum vil vera avhengig av klare å "ta rommet" når me skal evaluere regjeringa sitt arbeid med oppbyggjing av beredskap og den politiske handteringa. Fordelen hans er, om me ser på bakgrunnstala for målinga frå Norfakta, at Sp har dei mest lojale veljarane av alle partia nett no.

Sjølv om Vedum som partileiar er forplikta til å finna noko positivt sjølv i dårlegare og dårlegare meiningsmålingar, kan det bli ein tung jobb for han og partiet å dra inn att veljarane. Det politiske etterspelet etter koronakrisa blir avgjerande. Det er ein tøffare jobb å sitje i posisjon og forsvare seg mot kritikk, enn det er å stå i opposisjon og kritisere.