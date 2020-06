Meierimonopolet vart oppheva for 26 år sidan. Likevel hentar Tine framleis i dag 95 prosent av mjølka frå norske mjølkebruk. Det framstår, for marknadsøkonomar og konkurranseekspertar, som eit problem. Men kvar er det viktigast med konkurranse, heime på garden eller i butikkhyllene?

Det er langt, dette landet vårt. Mjølkebøndene er spreidde frå sør til nord, frå aust til vest. Dei er – samanlikna med EU – små. Det norske mjølkebruket har i snitt 28 mjølkekyr (2018). Ein gjennomsnitts mjølkebonde her i Valdres hadde i 2016 17 mjølkekyr. Til samanlikning hadde bonden i Danmark 193 mjølkekyr (2017).

Når me debatterer konkurransen i meierisektoren er det fort gjort å gløyme korleis den norske matproduksjonen er innretta. At landbruket er ei politisk næring, der føremålet er å ta i bruk dei spreidde ressursane over heile landet, at me helst skal produsere mjølk og kjøt der det er store beiteområde, og korn og grønsaker der det er mogleg. At små bruk, lite antibiotika og god dyrevelferd er noko av det me alle betaler for over skattesetelen og når me handlar norsk mat frå bonde eller butikk.

Det er fort gjort å gløyme at spreidd matproduksjon er dyrt, og at det er hovudårsaka til at det er liten konkurranse i næringslivet om å hente mjølk.I dag er det berre Q-meieriene i tillegg til Tine som hentar mjølk hjå bøndene, til dei to meieria på Jæren og i Gausdal. For Q-meieriene, som i all hovudsak har drive med ferskmjølk, har det vore viktig å ha kontroll over råvara frå jord til bord. Som det har vore for Tine.

Det er fritt fram både for Synnøve Finden, Rørosmeieriet og eventuelt andre aktørar å byggje opp ein struktur for å hente mjølk – om dei vil. Synnøve Finden kjøper i dag all mjølka dei treng til ysteria sine i Alvdal og Namsos frå Tine, og har lenge jobba for å betale mindre per liter mjølk.

Ein kunne sett for seg eit uavhengig selskap som står for henting av mjølk, eit Norsk Mjølketransport. Tine, Rørosmeieriet, Synnøve Finden, Q-meieriene med fleire kjøper den mjølka dei treng frå dette selskapet. Kanskje kunne Q og Synnøve sitt kravet om kompensasjon for kapitalavkasting falle bort.

Kven skal finansiere selskapet? Kven skal eige selskapet? Skal det vera eit DA, SA, eller AS? Offentleg eller privat eigarskap? Statens mjølkeinnkrevingssentral? Kven skal eige mjølketankane, mjølkebilane, ha ansvar for reparasjon, sal og kjøp av nytt utstyr? Skal det koste meir for ein bonde i Finnmark å levere mjølk enn for ein bonde på Jæren? Skal bonden få ulikt betalt for mjølka, avhengig av om det blir ost eller drikkemjølk av den? Korleis skal innfrakt av mjølk finansierast? Over statsbudsjettet? Ved at bøndene kjøper ei teneste?

Professorane samanliknar gjerne meierisektoren med telekommunikasjonssektoren, og at det vart konkurranse om mobilkundane då NetCom (no Telia) fekk konkurrere mot Telenor med eit eige nett. Eg vil heller samanlikne meierisektoren med utbyggjing av høgkapasitets breiband. Konkurransen fungerer best og hastigheita er høgast der det er mange kundar, i sentrale strøk. Er ikkje marknaden stor nok, eller du ikkje får støtte frå staten, må du ta til takke med ei gamal koparline leverandøren helst vil leggje ned.

Professorane Erling Hjelmeng, Hans Jarle Kind og Øystein Foros meiner det er Tine sin "feil" at det er liten konkurranse om mjølkebøndene. Årsaka, meiner dei, er at Tine ikkje tillét at Tine-medlemer kan levere til andre selskap, og at bønder som melder seg ut av Tine ikkje får med seg eigenkapitalen sin.

Ut frå eit reint marknads/fri konkurranse-perspektiv, kan det framstå som ein hemsko. Men det tyder også at ein bonde kan starte opp med mjølkeproduksjon eller ta over garden, og melde seg inn i Tine utan å måtte ha mykje eigenkapital eller måtte ta opp ytterlegare lån for å kjøpe aksjar i Tine.

Det er bøndene sjølve som har valt å organisere seg i Tine. Det er bøndene som får "utbytte" av overskotet i Tine, og som vel å setje av ein viss sum til framtidige investeringar. Det er bøndene som gjennom Tine har investert 12 milliardar, det aller meste i Noreg, dei siste ti åra.

Det har bøndene gjort fordi det gir dei ein konkurransefordel, spesielt mot den stadig aukande importen av meierivarer, ikkje fordi det er ei ulempe å vera organisert som eit samvirke. Fordi bønder tenkjer langsiktig både om fjøsbyggjing, kuavl og forretningsdrift. Det er berre – paradoksalt nok – i eit frihandelsdogme at det å organisere seg i eit samvirke er eit problem. Det er ikkje slik som Hjelmeng, Soros og Kind ser ut til å tru, at interessene til Tine går på tvers av mjølkebøndene sine interesser i spørsmål om mjølkepris og prisutjamning.

Dette, i tillegg til Q-meieriene og Synnøve Finden sine åtak på Tine gjennom mange år, er hovudårsakene til at mange bønder nok ville kvidd seg for å skifte mjølkemottakar om dei kunne. Ikkje fordi dei ikkje får med kapitalen sin ut, men fordi det er få som vil over i eit selskap som helst vil betale bøndene mindre, og som jobbar auke innteninga til aksjeeigarane.

Hjelmeng er ingen tilhengar av å regulere jordbruksmarknaden i Noreg. Då han leia Balanseringsutvalet som greidde ut marknadsregulering av jordbruksvarer, føreslo han å fjerne marknadsreguleringa, målprissystemet og prisløyper som balanseringstiltak, og avgrense mottaksplikta.

Kampen om mjølka er ein kamp som kan endre norsk landbruk og korleis landet ser ut i framtida. Det som framstår som eit objektivt, konkurransenøytralt framlegg er i grunn eit veldig politisk framlegg, som vil få store politiske konsekvensar.

Det er greitt å vera usamd med landbruket om regulering, men ein bør vera ærleg om føremålet: Under eit akademisk dekke hakkar professorane laus på ein politikk som sikrar landbruk i heile landet.