Det var en gang noen bladfolk som hadde hug til å høre hvordan det sto til oppe i dalene. Da de kom til Telemark, gjorde de holdt i ei bygd, Tinn hette det der.

Fager var bygda, både flatt og bratt, men bøndene hadde latt kyrne slakte. Bare på åtte gårder røk det fra kufjøs-vifta. Det hadde ikke vært så dårlig stilt siden Pesten, sa gammelt folk.

På gården Håvardsrud møtte bladfolkene Ingebjørg bonde. Hun hadde hug til sin hjemlige jord, om den var aldri så bratt foran og skeiv bak. Rett som det var, sto det et nytt fjøs klart til de 28 melkekyrne hennes, og bladfykene ble blanke i øynene og skrev vent og vennlig.

Dette syntes Saue-Sandra Borch fra Hålogaland godt om. Hun var kongens bondeoppasser.

"Lite hjelper det bonden å klage, men gild gard får den som er glad og fornøyd", kvad Borch. Hun bød bøndene hardt arbeid fra morgen til kveld, så skulle det ikke vante på daler fra Innovasjon Norge.

"Bi litt", sa trollet Sven Martin Håland i Opprørsberget:

"Vondt var det for Ingebjørg bonde å reise fritt fjøs med kongens daler. Hun måtte selge tre teiger i fjellet og legge attåt. Så har hun og mannen sju hytter, der ferdafolk kan kjøpe seg mat og husly for natta for en skilling. Slikt er utrygg grunn å bygge fjøs på", brummet trollet.

Mens Saue-Sandra og trollet Sven Martin kampedes, satt kongssønnen Haakon på Skaugum, kongsgården ute i Asker. Der hadde far hans og hans far før der igjen sittet i hundre år.

Men Haakon hadde dårlig hug til å stelle kyr. Han stundet støtt etter å dra over fjell og isbre med ski og kamera, og å danse keitete og høre på spillemenn inne i Kristiania.

Derfor ville han rive bort kufjøset og få lager igjen. Der kunne byfolk betale for å legge fra seg slikt som de hadde plukket opp, men ikke hadde plass til, mente kongssønnen. Lageret ville han bygge i jern og kobber, siden mange byfolk var enig med kongens miljøhird i at det var stor skam at vakker skog skulle hogges til planker og tak.

Fogden syntes vel om at kongssønnen ville rive fjøset sitt, siden han var så lei av kyr. Dessuten var det så rent for mye melk i landet. Men å bygge lager på kongsgården, det var å bryte kongens byggeforbud på matjord, mente fogden.

Andre likte dårlig at kongsgårdens åker og eng skulle leies ut til omreisende treskere og fattige leilendinger. En rørlegger i Asker gikk til budstikka og klaget.

- I steden for 110 feite kyr på grønt gras skal det nå bli lagerbygg i kongens gård. Der det før jobbet tre fjøskarer og enda både sveisere og røktere, skal det nå sitte en gårdsgutt og ta imot rot og rask, som en annen høker i Pipervika, mente rørleggeren på.

Så langt eventyret. Om vi bruker næringsjournalistikkens språk, kan vi si at i Tinn må matprodusenter konvertere fast eiendom, og i tillegg subsidiere matproduksjonen med midler tjent på turisme, for å fornye bygningsmassen.

I Asker gjør kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit som andre bønder gjør: Regner på drifta, og tilpasser seg deretter. Det er vanskelig å få matproduksjon til å gå rundt rent økonomisk, slik naboene Kari Anne og Hans Fredrik Aaby skriver her i avisen.

Ja, det betyr noe hva kronprinsparet gjør. Skaugum ligger i Askers tusenårssted, nemlig kulturlandskapet rundt Semsvannet. 300 rødlistearter lever i området, et landskap som er avhengig av beitedyrene som nå også kronprinsen slutter med.

Middelaldergården Skaugum er en skygge av seg selv, slik alle bruk i solnedgangen får lange skygger. Også mitt eget. Men jeg er uenig med kritikerne i at våre gårdsbruk er "uten identitet". Tvert imot er det Haakon og jeg som bærer identiteten til gårdsbruk flest i dag: Utleid og nedtrappet.

Verdens kongehus og bønder har det til felles at deres makt har svunnet hen. Deres overlevelse ligger i evnen til å oppdatere seg. De museale verdiene metter få odelsbårne i slott og våningshus.

Vårt eget kongehus har i de siste tiårene vist en evne til å ligge i fronten av samfunnsutviklingen - ikke foran. Det samme gjør kronprinsparet i forvaltningen av sin eiendom ved Semsvannet.

Kronprinsparet kunne valgt å ta av egen apanasje for å drive Skaugum videre, og slik finansiere enda et eventyr om det odelsbårne norske landbruk, slik mange bønder gjør. Når Haakon og Mette-Marit velger noe annet, tror jeg det skyldes at de har lite lyst til å bli museumsbestyrere og eventyrfortellere, i kongeriket såvel som i norsk jordbruk.

Kronprins Haakon er også nedtrappingsbøndenes kronprins. Og vi, vi ere mange.