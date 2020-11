Kongemakeren

De som mistenkte Sp for å vente lenge med sitt alternative statsbudsjett for å tilpasse og overby de andre partiene, har selvsagt helt rett. Beviset kom i dag. Sp-budsjettet provoserer både til høyre og venstre.

I lanseringssaken i Dagbladet beroliger Vedum de som er redde for sosialismen, men trygge med Ola Borten Moe: Staten er mer enn stor nok. Sp kutter skatter og avgifter med nesten 3 milliarder kroner MER enn Jan Tore Sanner og Høyre vil.

9 milliarder i avgiftskutt er en langfinger i maska på "avgiftsminister Siv Jensen", som økte dem med 6 før hun gikk av. Men også et spark til SV, som vil tukte massene miljølydige med avgift på alt som skaper eksos og/eller moro. Avgiftskuttene til Sp gagner først og fremst middel- og lavinntektsgruppene som kjører fossilbil, fyrer med strøm og vil fly minstemann hjem til jul.

Det er mulig å kritisere Sps budsjett for inndekningen. Det blir knapt mindre stat av å øke utgiftene med 29 milliarder MER enn regjeringen vil - og bruke oljepenger til å dekke opp. Det trengs, som Søren Jaabæk prediket, kutt i offentlig byråkrati og utgifter.

Det geniale for Vedum er at Erna Solberg er den absolutt siste som kan kritisere Sp for ikke å kutte utgifter.

Før den ekspansive og høyst nødvendige pengebruken etter nedstengningen av Norge 12. mars hadde Høyre-ledede regjeringer blåst opp det offentliges andel av BNP i over 6 år. Vi har opplevd at Ap har kritisert Høyre for offentlig pengebruk (forutsigbart), og at kritikken har vært berettiget (overraskende). Som liberaler Jan Arild Snoen spør: Hva skal vi da med en blåblå regjering?

Høyre kledte av seg statskrymperens sparsomme drakt i 2013, og hoppet ut i Oljefondets pengebad. Nå har Vedum stjålet drakten. Hvis Høyre mener han ikke fortjener den, kan de komme seg opp av pengebingen og begynne å kutte statsutgifter sjøl.

Mest av alt er Sps budsjett en egenrådig påle, i tråd med partiets relativt nyvunne, men lenge oppbygde status som 20-prosentsparti. Partiet er ingen formbar klump som dras av gravitasjon mot venstre eller høyre. Det er en selvstendig kraft, som står der den står, i sentrum. Og som høyre- og venstrepartier kan nærme seg hvis de vil i regjering.

Sentrum er ikke et punkt, men et felt. Trygve Slagsvold Vedum har for tiden kraft til å definere hvor bredt dette handlingsrommet kan være. Døra mot høyresiden står på gløtt for sak-til-saksamarbeid, mens Jonas Gahr Støre kan strekke seg inn mot sentrum for å bli statsminister.

Sps alternative budsjett viser at strekken ikke blir smertefri.