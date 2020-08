Kompromisskandidaten

En valgkomité med stort behov for en enstemmig uttalelse kom i helga fram til at Guri Melby (39) er den beste til å lede Venstre mot stortingsvalget i 2021. "Ingen vil vel være en kompromisskandidat", uttalte Melby selv i forrige uke. Men det er det hun er.

Venstre kunne tatt sjansen på å velge nytt og sprekt. Men da risikert større splittelse. Derfor gikk valgkomiteen for trygghet og samling, heller enn fornyelse. Som avtroppende leder Trine Skei Grande kommer Guri Melby fra Trøndelag, med lærerbakgrunn. Med seg bringer hun lang politisk erfaring fra byrådet i Oslo, fra Stortinget og som kunnskapsminister siden 13. mars.

Hadde lederavgjørelsen i Venstre blitt avgjort i vår, da landsmøtet egentlig skulle vært avviklet, ville ikke Melby vært på banen. Den gangen var innstillingen på Trine Skei Grande som leder, med Sveinung Rotevatn (33) og Abid Raja (44) som nestledere. Så trakk Grande seg, koronapandemien kom og lederdebatten var i gang.

Det er naturligvis verken uvanlig eller uheldig at et parti holder seg med et utvalg av nestledere, statsråder eller andre som kan aspirere til lederrollen i partiet. Det er tegn på rekruttering og ettervekst som andre partier kan lære av. Men det blir debatt når ingen av de tre som lanserte seg sjøl framstår som den komplette lederen et parti under sperregrensa virkelig trenger.

Rotevatn var det opplagte lederemnet for mange, med flertall i valgkomiteen for et halvt år siden. Seriøs og flink, av mange fortsatt stemplet som superliberalisten fra Unge Venstre. Men hans bakgrunn, utdanning og framtoning kan minne folk i distriktene om den gamle, danske embetsmannen. Og sjøl ikke velgerne i Rotevatns eget hjemfylke var overbevist.

Til tross for Venstres historiske distriktsbakgrunn, står Rotevatn svakt i deler av distrikts-Norge på grunn av rovdyrdebatten og hans standpunkt og uttalelser om beitedyr. Mange venstrefolk for eksempel i Trøndelag, vil nok mene det er en god idé å felle flere ulver enn klima- og miljøministeren liker.

Raja har reist land og strand og var allerede i fjor på frierføtter til distrikts-Norge, da han kronikk og intervju med VG og Aftenposten snakket om sin visjon for Venstre: Å forene by og land. Til tross for karakteristikker som "selfiekongen", har Raja en bedre standing i deler av distrikts-Venstre enn Rotevatn.

Hvem kunne forutse at en oslomann med pakistansk opphav skulle gi bedre gjenklang ute i landet enn en rotfesta nynorskmann fra Nordfjordeid? Det beviser om ikke annet at plassen du kommer fra slett ikke betyr alt. Og at det går an å kapre stemmer og tilhengere ikke bare med et budskap, men med begeistring og entusiasme.

Man kan si mye om Rajas framtoning, men gå stille i dørene gjør han ikke. På ett vis en lettvekter, samtidig ikke en tradisjonell strategisk politiker som bygger allianser innad i rekkene. Også derfor er han omstridt.

Med nestlederverv på både Rotevatn og Raja, mener valgkomiteen at Venstre trenger dem begge inn som deler av ledertrioen. Men de må åpenbart styres av en samlende hånd.

Etter at koronapandemien traff landet og Guri Melby for alvor ble dratt fram på den offentlige scenen, har hun framstått som en tydelig og solid statsråd. For mange i distriktene er hun likevel nært knyttet til den politiske prosessen mot pelsdyrforbud. Det gjør henne vanskelig å like for noen, mens flertallet også spør seg hva Venstre og velgerne egentlig vil få med Melby i førersetet.

I lang tid har hun vært mer opptatt med kunnskapsdepartementet og koronahåndteringen enn med vegen videre for sitt eget parti. En veg som er nødt til å gå oppover på meningsmålingene. Da må hun også bli tydeligere på saker.

For Venstres velgere er ustabile og utro. Sjøl ikke de som ga partiet sin stemme ved forrige valg er sikker på at de vil gjøre det igjen. Og i Nationens meningsmålinger har Venstre ligget over sperregrensa kun to ganger de siste tolv månedene. Sist med en oppslutning på 2,5 prosent.

Guri Melby har sagt hun vil vektlegge Hverdags-Venstre, å være et parti for folks hverdag, der skole, oppvekst og saker tett på mennesker er viktigere enn EU-debatt. Kan det tenne gnisten for innsats innad i partiet?

Sammen med Raja-ivrige tilhengere og Rotevatn-seriøse partifeller må Melby hente velgere ned fra gjerdet og stjele nye stemmer, ikke minst fra Senterpartiet og fra MDG. Hun har en stor oppgave foran seg.