I forslaget til statsbudsjett for 2021 setter Erna Solbergs regjering av 2 milliarder kroner mer i frie inntekter til kommuner og fylker. 1,6 milliarder av dem til kommunene og 0,4 til fylkeskommunene. I realiteten er det likevel mindre enn i fjor.

I tillegg skal 1,9 milliarder kroner erstatte tapte skatteinntekter og fylkene får 1,25 milliarder som kompensasjon for tapte billettinntekter i kollektivtransporten.

Hva kommunenes faktiske ekstrautgifter er, skal det regnes nærmere på av en arbeidsgruppe der kommunenes organisasjon KS deltar. Deres første rapport kommer i midten av oktober og deretter skal det legges fram et tilleggsnummer til statsbudsjettet i november. Mer penger bør komme der.

Rundt i landet sitter kommunestyrer som med stor usikkerhet i høst skal lappe sammen allerede anstrengte budsjetter. Alle har tapt store inntekter, i tillegg til at de har fått uforutsette utgifter på grunn av koronapandemien. De er fortsatt redde for å måtte ta i bruk mye grovere redskap enn ostehøvel for å få budsjettene til å gå opp.

Det var provoserende for mange lokalpolitikere at helseminister Bent Høie (H) harselerte med kommuners “mangel på økonomisk styring”, og forslaget til statsbudsjett fører neppe til marsipankake på kontoret hos de ordførerne Nationen snakket med i forkant.

I kommunalminister Nicolai Astrups (H) utsagn om at "alle nødvendige utgifter skal dekkes", er det nettopp ordet nødvendig som blir stridspunktet som senere må defineres. Det er ikke overbevisende beroligende.

Mens næringslivet nærmest har fått blankofullmakt av regjeringen i sine krisepakker, må kommunene dokumentere i detalj hva pengene de får brukes på. Erna Solberg har altså betydelig mindre tillit til kommunene som sørger for vår alles trygghet og velferd enn til det kommersielle næringslivet. Det er ikke rart det provoserer de folkevalgte.

Hvis regjeringen nå hadde satset grundig på kommunesektoren, kunne den vært en motor i sysselsettinga for å ta landet gjennom koronakrisa. De kunne igangsatt mer utbygging og sikret lokale arbeidsplasser og næringsliv. I stedet kan manglende overføringer resultere i færre kommunalt ansatte – færre hender i sykehjem og klasserom. Det handler om helt reelle barnehager, sykehjem og skolene ungene våre går på.

Gapet mellom kommunenes oppgaver og inntekter gjør at det må prioriteres hardt i tjenestetilbudet og velferden for folk flest. Dermed har KS en jobb å gjøre i det utvalget som skal gå nærmere inn på koronakompensasjonen fra staten.

Regjeringen fortsetter også å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen på bolig- og fritidseiendom og setter den nå ned fra 5 til 4 promille. Det gjør at en del kommuner får begrenset sine inntektsmuligheter.

I et koronapreget statsbudsjett vil regjeringen bruke 313,4 oljemilliarder neste år. Det er 90,9 mindre enn i år. Det er kanskje et lurt nivå å legge seg på før man går inn i det som kommer til å bli harde forhandlinger for å få budsjettet i boks.

Dette er Erna Solbergs siste statsbudsjett før stortingsvalget. Det er ikke så rart om Høyre ønsker å surfe så lenge de kan på tillitsbølgen fra koronahåndteringen. På veg inn i valgkampen vil de ha minst mulig støy for å komme til enighet med Fremskrittspartiet. Velgerne må overbevises om at de ikke-sosialistiske partiene er i stand til å danne en ny regjeringsplattform etter valget.

Altså må alle partier få sitt. Venstre har flunkende ny partiledelse og trenger sine seire. Allerede på landsmøtet i slutten av september fikk avtroppende leder Trine Skei Grande lov til å komme med budsjettlekkasjen om 32 milliarder kroner til jernbane.

KrF har nettopp blitt presentert for et helt nytt parti, Sentrum, som blir direkte konkurrent om stemmene fra de sosialdemokratiske kristne. Kjell Ingolf Ropstad trenger noen saker å markere seg på, som målet om å ta imot 3000 kvoteflyktninger og i tillegg ta imot de man ikke fikk tatt imot i år.

Det klinger svært dårlig i ørene til Sylvi Listhaug som onsdag sa hun "ble minnet på hvorfor Frp gikk ut av regjering". Nå er Fremskrittspartiet i opposisjon, men som naturlig budsjettpartner, har Siv Jensens parti stor makt akkurat nå. Frp har som mantra at de “ikke vil støtte en regjering de ikke selv er en del av”. Men at de faktisk gjør nettopp det, er Erna Solberg avhengig av.

Det kommer til å koste å gjøre Frp fornøyd – uten at de andre to støttepartiene til Høyre blir alt for misfornøyd. Det kommer til å bli krasse forhandlinger etter budsjettframlegget, med hestehandler og kompromisser i saker som kvoteflyktninger, satsingen på karbonfangst og kutt i bistandsbudsjettet.

De kamelene som svelges nå, må de fire partiene leve med gjennom valgkampen fram mot september 2021. Men det er budsjettene som våre lokale kommuner skal lage i høst vi kommer til å kjenne tettest på kroppen.