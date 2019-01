Knus eliten, vinn valget

Det politiske feltet nærmer seg oppløpssiden. Parhestene Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum posisjonerer seg på vei mot målstreken, valgdagen 9. september.

Som en studie fra Nord Universitet peker på, er Sp-folk gjerne selve eliten på bygda. De gir tilskudd til gårdsveier, sier ja til skuterløyver og nei til eiendomsskatt, og de samarbeider ikke sjelden til høyre.

På riksplanet er det omvendt. Meningsknuserne i Statistisk sentralbyrå (SSB) har snakket med 1352 personer i den norske eliten, og funnet ut hva de stemmer. Det er først og fremst Høyre og Arbeiderpartiet.

Kulturens, medienes og næringslivets eliter, sammen med toppene i kirke, politikk og organisasjonsliv, viser seg å sky to partier: Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Det er en gavepakke for førstnevnte. I kommunevalgkampen passer det bygdeelitenes parti å ta kampen mot de nasjonale elitene ut i hele Norge.

I mer allmenn høyresidekritikk må Vedum bakse med konkurranse fra Rødt, Ap, SV og MDG. I populismens dam er det bare Vedum og Siv Jensen som fisker fast, ifølge SSB. For hver forbanna trysling eller fremmedgjort groruddøl Vedum klarer å friste til sitt anti-eliteprosjekt, blir det en stemme mindre på blå side.

Derfor snakkes det ikke lenger om "SV-staten". SV kan snakke så mye skogvern, skatt og allemannsrett de vil, uten å være i nærheten av den kjeften de fikk fra Sp da de to partiene satt i regjering sammen.

Venstres inntreden i regjering gir også drahjelp til Sp. Venstre (som også er populært blant byelitene) har fått kjøttkutt, rovdyrvern og pelsdyrforbud inn i regjering. Her er Frps primærstandpunkter nærmere Sps politikk. Men så lenge regjeringens politikk er bundet opp til Venstre, kan Sp høste stemmer fra Frp på saker der partiene egentlig er like.

Statsministeren ser faren. Hun mener Vedum driver et kynisk spill gjennom konstruerte motsetninger. Det er i seg selv en ganske ovenfra og ned synsvinkel. Som DumDum Boys synger: I 10. etasje er det ikke mye tett trafikk. Vel nede har alt feil lukt og feil farge. Når Erna Solberg legger ned fylkeskommuner og barselavdelinger, betyr det noe for folk flest. De som ringer og skriver til Nationen om velferdstilbud, arbeidsplasser og livskraft som forsvinner innover og sørover, har ellers annet å bruke tiden på der ute ved Nordishavet eller inni storskogen.

Tusenvis av hedmarkinger og opplendinger (nei, de liker ikke regjeringens konstruksjon Innlandet heller) brukte en kveld i ulvens navn i Oslo tirsdag. Er de forført av populister? Flertallet tuslet opp Karl Johan med plakater der det sto "Stortinget bestemmer". Populister bruker å velge gatas parlament.

Oppsummert By og land 1 Partiet for bygdeeliten tar kampen mot den nasjonale eliten. Dårlig utsyn 2 Bråk om fylkeskommuner, sykehus og ulv ser konstruerte ut - sett fra regjeringsblokken. Samme dam 3 Elitene skyr Frp og Sp. Det tjener Sp mest på.

– Regjeringen mangler evnen til å lytte, sier Slagsvold Vedum. Da statsråd Ola Elvestuen kjælte med ulvevalper i Østfold i fjor vår, fikk han så mye pels i øra at han ikke hørte reaksjonene fra sauefjøs og gårdstun. Hvordan kunne han ellers smekke opp to ulver i toppen av bryllupskaka si kort tid etterpå? Den som bare ser privat bagatell og ikke offentlig symbolikk i en statsråds bryllupskake, ser livet rimelig ovenfra.

Trygve Slagsvold Vedums styrke er at han forteller én historie, og at han gjør det godt. I den grad han er populist, er det først og fremst i språket: Hans utlegning av regjeringens nedleggingsdrømmer fra Stortingets talerstol ble for drøy, og det var ikke på grunn av bruk av tabu-ord (noe som er mer vanlig i fylkeslagene i Trøndelag).

Populismen truer farlig nær i Vedums stadige stikk til Frps dieselavgiftsøkninger - et grep Sp selv tyr til for å få sine alternative budsjett til å henge ihop. Ganske mange velgere mener elbilen er et subsidiert elite-byfenomen som tvungne fossilbrukere på bygda må betale for.

Vedum har låst blikket på Frp: Hvem blir størst i høst? Til sommeren vil storbonden brumme Bygde-Norge rundt i en diger diesel-SUV, for å snakke grønn anti-elitisme med partiets skogeier-ordførere. Han vil predike nytt folkelig flertall med Sciences Po/Harvard-utdannede Jonas Gahr Støre og brosteinsbarnet Audun Lysbakken, for gårdbrukervelgere som har to netter på husmorskolen.

Sosiologer vil si det blir et spennende valg.