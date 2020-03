Klimaforkjemperen Vattenfall AB, liksom?

Mandag satt jeg i et lokale nær Youngstorget i Oslo omgitt av sindige industriarbeidere fra store deler av landet, og kom til å tenke på svenske Vattenfall AB - og Tyskland.

Det var faglig seminar om NorthConnect-kabelen. Kabelen som Svenske Vattenfall AB, Lyse, Agder Energi og E-CO Energi har søkt om å få bygge fra Simadalen i Hardanger til Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland. Olje- og energidepartementet behandler konsesjonssøknaden nå.

Første taler var direktør Toini Løvseth fra Energi Norge, kraftselskapenes interesseorganisasjon i NHO - som skal "bidra til lønnsom vekst og utvikling for medlemsbedriftene". Hun sa: "Det er prinsipielle grunner til at vi plager oss med dette". Med "dette" mente nok Løvseth både NorthConnect-søknaden og debatten om den.

Det "prinsipielle" er iføge Energi Norge-direktøren at når regelverket sier at Olje- og energidepartementet skal avgjøre NorthConnects skjebne, så skal det være slik. Kraftbransjen må nemlig ha forutsigbarhet.

Vektleggingen av "det prinsipielle" kan ha sammenheng med at et flertall på Stortinget er imot at NorthConnect-kabelen skal bygges. Energi- og miljøkomiteen behandler saken nå, og skal avgi sin innstilling i slutten av mars.

Det er ene og alene Solberg-regjeringa som eventuelt kan forsøke å trumfe igjennom en konsesjon for Løvdahls medlemmer - og Vattenfall AB. Det svenske selskapet setter nok pris på at Energi Norge "plager seg" på deres vegne også. NorthConnect-selskapene har investert i markedsføring. EU også, som ganske rundhåndet sponser NorthConnect.

Energi Norge avviser at det er noen sammenheng mellom utbygging av eksportkabler og prisen på strøm og nett i Norge. Løvseth avviser også at det handler om en eksportkabel. Det er en "utvekslingskabel", må vite, og den vil bidra til å redusere klimautslippene i Europa. Det var da jeg kom til å tenke på Vattenfall og Tyskland.

Vattenfall, som eies av den svenske staten, har over 25.000 ansatte i en rekke land og kraftverk over hele Europa, deriblant kullkraftverk i Tyskland. For ti år siden saksøkte Vattenfall Tyskland for 1, 4 milliarder euro - etter at lokale myndigheter i Hamburg vedtok strengere miljøstandarder for et kullkraftverk Vattenfall hadde interesser i. Vattenfall saksøkte Tyskland på ny i 2012 for 30 milliarder svenske kroner, fordi parlamentet vedtok å avvikle atomkraften, som Vattenfall også hadde interesser i. En investordomstol i USA behandler fortsatt saken, så vidt jeg vet.

Ingen kan forundres over at Vattenfall går langt for å iverata sine kommersielle interesser, så langt at selskapet mener tyskerne skal gjøre opp med dem i euro for sine demokratiske vedtak.

At et selskap er offentlig eid, er altså ingen garanti for at det "kjemper det godes sak" i tråd med demokratiske vedtak når det inngår i det globaliserte næringslivet. Det har Vattenfall demonstrert i Tyskland.

Det er forståelig at Energi Norge spisser sin retorikk i takt med at motstanden mot NorthConnect øker, og beslutningen nærmer seg. Men å framstille Vattenfall AB nærmest som en ideell organisasjon som investerer i NorthConnect for å redusere klimautslippene og sikre Norge nødvendig utvekslingskapasitet med utlandet, er nok å overdrive.

Det er heller ingen andre enn Energi Norge som hevder at NorthConnect ikke vil føre til høyere strømpriser i Norge. NVE slår også fast at prisen vil stige. Også Energi Norge garderer litt: "Om nødvendig kan ulempen for industrien kabelkompensereres", sa Løvseth etterhvert.

Først da Energi Norge-direktøren begynte å snakke om at det er "kjøpers marked" når det gjelder langsiktige kraftavtaler for industrien, begynte noen av de tillitsvalgte å røre seg urolig på stolen. Nok er nok, også for sindige industriarbeidere som ikke er helt ukjente med ekstremretorikk. Konsernsjefen i Agder Energi har for eksempel frest "klimafiendtlige kabelpopulister" mot enhver NorthConnect-motstander.

Få vet bedre enn industriarbeidere i Fellesforbundet, Industri Energi og andre LO-forbund at når strømprisen stiger, så vil prisene på langsiktige kraftavtaler også stige på et tidspunkt. Geir Vollseter i Industri Energi sa det slik: "Ingen bygger private utenlandskabler for å få senket kraftprisen."

Beslutningen om NorthConnect handler ikke minst om at Norge skal fortsette å bruke norsk fornybar kraft for å bygge grønn industri i Norge. Det ser ut til at stortingsflertallet ser det slik, og Ole André Myhrvold (Sp) i Stortingets energi- og miljøkomite garanterer "rabalder" dersom regjeringa trosser Stortinget og gir NorthConnect konsesjon.