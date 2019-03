Klimaet, kua og kjøttet

Er ammeku bra eller dårlig for klimaet? Er det en metanversting, eller en effektiv foredler av norsk kulturlandskap?

På 80-tallet var verden enklere - også i kufjøset der jeg vokste opp. Tine laget reklameslagord som "Milk is a better drink". Markedsfolka som syntes det var smart å blåse opp en ulv på melkekartongen forrige jul, var ennå ikke født på et sykehus innenfor ring 3.

Og ingen hadde hørt om ammekyr. På 80-tallet fikk kyr kalv, og så melket vi dem. Etterpå ble de spist. Slik var det og slik hadde det vært i årtusener.

Siden 80-tallet har melkekua blitt mye mer effektiv. Hver ku melker mer per år. Bare siden 1998 har snittytelsen gått fra under 6000 til over 7800 liter per år. Siden vi ikke drikker mer melk, har vi derfor kunnet redusere melkekutallet med 100.000 på 20 år.

Det betyr mindre kjøtt per liter melk. Og siden kjøttforbruket har økt, har noen startet med ren kjøttproduksjon på storfe isteden. I dag er det nær 100.000 ammekyr i Norge. Det samlede kutallet har ligget stabilt i mange år.

Ammeku gir ikke melk i kartong, bare kjøtt i disken, og derfor ganske mye utslipp per kg kjøtt. Men den eneste grunnen til at ammekyr trengs, er altså at færre og mer klimaeffektive melkekyr. Uten effektiviseringen av melkekua hadde vi hatt null ammekyr, men like høye klimagassutslipp.

Ammekuas oppkomst skyldes ikke bare etterspørsel, men også utnyttelse av areal. Allerede på 80-tallet var Norsk Rødt Fe - altså den norske kombi-melkekua - en kresen dame på beite, slik jeg fant ut da jeg satte en bøling på halvdårlig myrbeite. De ble forbanna, rautet en hel dag, og stakk så av.

I dag vil en høytytende NRF-ku bli syk om den settes på halvdårlig beite. Den må umiddelbart tære på fett- og muskelmasse for å holde oppe den enorme melkeproduksjonen den er avlet for å opprettholde. Selv med ganske godt beite må kua få mer kraftfôr for å yte som den gjør i fjøset.

Ammekua trenger ikke å produsere mer enn noen få liter melk per dag - til kalven, som jo ellers går og napper gras og lærer å bli en god drøvtygger som sin mor. For mye mat, og ammekua blir feit. Ganske dårlig beite passer helt fint. Og vi har mye ganske dårlig beite her i landet. Det aller meste, faktisk.

Det er derfor Eat-forfatter Johan Rockstrôm holder nordisk storfeproduksjon på nordisk gras for å være ganske så bærekraftig.

Nibio-veteran Arne Grønlund bruker dagens produksjonsforhold til å underbygge sin motstand mot ammekua. Ganske mange ammekyr får masse kraftfôr og lite beite, siden kraftfôrprisen holdes nede med politiske grep her i landet. Men ammekyr og kjøttfe kan altså klare seg med svært lite kraftfôr og svært mye gras.

Arne Grønlund påpeker at kylling og svin utnytter fôrenhetene mye bedre, og derfor er mer klimasmarte enn ammekua. Det er nok riktig - for kraftfôr. Dersom Grønlund tar med fuggeln og purka til fjellbeite ved Rondane, vil han raskt finne ut at de utnytter foret kjempedårlig. Ammekua og kalven trives og vokser på myr- og fjellgras, mens kylling og svin sulter ihjel.

Å kutte ut ammekua vil øke gjengroingen i Norge. Det er det siste norske krattbefengte kulturlandskap trenger. Det vil, siden folk kutter kjøttforbruket nokså sent, også øke matimporten.

Back to the eighties, synger Kjersti Hoff i Småbrukarlaget. Hun vil skru produktiviteten per melkeku ned igjen. Da vil melkemengden gå ned, og overproduksjonen som følge av bortfalt Jarlsberg-eksport vil være en saga blott.

Dette vil også gjøre at klimautslippene per liter melk går opp. Unnfangede kyr må leve over 9 måneder i magen, og så i 2 nye år, før de produserer en liter melk. I hele denne perioden krever de næring og fjøsplass, de spiser og de raper metan.

Det vi kan gjøre, er å kutte i kraftfôrsubsidiene til fordel for arealbruk og ekstensiv beiting. Det vil gjøre det mer lønnsomt å utnytte den halvparten av fastlands-Norge som verken kan lage korn, svin, kylling eller grønnsaker. Bare melk og kjøtt.

Myr- og fjellgras vil råtne og slippe ut CO2 dersom det får stå. Det samme skjer om graset havner i en kuvom. Men da blir det også mat for folk. Den tilleggseffekten er det umulig å klimaregne seg bort fra.

Og hvis noen i jordbruket prøver å fortelle deg at vi ikke kan øke gras- og beitebruken i Norge kraftig med 15 milliarder offentlige budsjettkroner, er det nok fordi de heller vil ha pengene sjøl.