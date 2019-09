Klimabrøl og matsvada

Ikke før hadde Norturas nyansatte konsernsjef blamert seg i kjøttveien, så runget vegetabilske ovasjoner fra Slottsplassen: Det var ikke kjøtt på menyen under prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjonslunsj på lørdag!

Prinsessen kan ikke klimabrøle, men hun kan ta klimagrep via maten, lød det gråtkvalt fra kommentariatet rundt det kongelige taffel. Tårer gir uklart utsyn, her som ellers.

Laksetartaren, for eksempel, hvor kom den fra? Kong Harald bruker å servere selvskutt elg til gjester på slottet, og da bruker vi å få høre det. Intet har lekket ut om helgens tartar. Da kan vi trygt gå ut fra at laksen ikke er dratt i land av kongen fra Altaelvas bredd, men har svømt rundt mellom lus og bæsj i en oppdrettsmerde et sted langs norskekysten, tam og fôret på soya fra Brasil.

Mens forretten inneholdt avokado, var det mangosorbet til dessert. Her snakker vi langreist vann: Vannbehovet per produsert kilo frukt er henholdsvis 1981 og 1800 liter, for disse flybårne juvelene i matfatet.

Mango og avokado kommer flybåren fra Spania og andre steder med synkende grunnvannstand og stigende termometer. En tydelig klimaprofil, som Aftenposten skriver.

Det synes ikke mye, når vi vet at ett kilo storfekjøtt krever 15.500 liter vann i produksjonen. Forskjellen er selvsagt at storfekjøttet vårt stort sett produseres på steder som Olden, Sirdal og Hattfjelldal, steder hvor det store problemet med vann er at det er for mye av det. Mango og avokado kommer flybåren fra Spania, Israel, Mexico, Pakistan og andre steder med synkende grunnvannstand og stigende termometer. Det gir en tydelig klimaprofil, som Aftenposten skriver.

Den kongelige hovedrett var kveite, selve himmelfisken, julaftensmat der jeg kommer fra. Spises med god samvittighet kan den også - dersom den da ikke er fanget sør for Stad. Den sørlige bestanden "antas å være betydelig overfisket," og WWF Norge fraråder alle å spise fra den.

Helgens slottslunsj var ikke noe klimabrøl. Det var trolig en riktig god lunsj. Jeg mistenker prinsessen for å være glad både i miljøet og sjømat, tilbøyeligheter langt mer norske og folkelige enn den anti-kjøttdille som hjemsøker vårt land, også via bisittende mediepludring fra slottet.

Klimamiddagen på Slottet, den ble servert 14. februar i år, uten at Aftenposten fikk det med seg. Her fikk utenlandske ambassadører i Norge skalldyr, plomme, lam og sellerirot, god mat av alle slag, beitet, fisket og odlet i Norge (ja, sau får litt kraftfôr med soya. Men alle andre norske kjøttproduksjoner bruker mer - og sau kan klare seg uten). Eneste langreiste innslag var appelsinen til dessert. Den ble til gjengjeld drapert i honning fra Slottsparken.

Selv spiste jeg bryllupsmiddag med skalldyrsuppe og breiflabb på lørdag, uten at noen satt og hoiet og bar seg over hva det var og ikke var på tallerkenen. Slik blir klimaet best, både rundt bordet og ellers.