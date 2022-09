Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Tenk deg at du flyr over Sør-Norge fra Oslofjorden til Trondheimsfjorden, og ser hvor norske kyllingprodusenter ligger hen. Tenk deg at du må sette ned to kyllingslakterier på strekningen.

Sjansen er liten for at du legger dem 181 km fra hverandre, i Elverum og på Hærland.

Omtrent slik må bondesamvirket Nortura ha resonnert, i prosessen rundt slaktingen av enda et slakteri: Norturas kyllinganlegg på Elverum.

Nortura sparer 219.000 kilometer kjøring i året på å legge ned på Elverum og heller bygge ut kapasitet på Røra i Trøndelag. Gjennom å bygge ut sammen med Ytterøykylling skal den totale innsparingen bli 60 millioner kroner i året. Det betyr omlag 200.000 kroner spart per Nortura-kyllingbonde. Det er ikke småpenger.

Transporttiden fra de 90 kyllingprodusentene i Innlandet blir lengre. Men transporttiden til trønderkyllingen går ned. I snitt blir det mindre tid på lastebil for hver kylling som slaktes i Nortura-regi.

Ja, det er rasjonalisering. Det kan også kalles tilpasning til terrenget. Eller rasering av distriktsarbeidsplasser. Det er ikke rart at tillitsvalgte og ordførere har mobilisert. I et land som Norge er hver bortrasjonalisert fort bror og venn.

Eller en ny runde lik Norturas nedlegging av slakteriet på Otta for tre år siden. Forløpet hittil er likt, og det er slik:

Et stort samvirke med fallende markedsandel vedtar å legge ned arbeidsplasser og flytte slaktevirksomhet for å spare penger. De lokale produsentene taper i utgangspunktet ikke en krone, men frykter tap på lengre sikt.

Noen vil heller forlate samvirket enn å sende dyra sine ut av regionen. De allierer seg med lokale ordførere, og krever å overta Norturas anlegg for å starte konkurrerende drift. Nortura nekter.

Her står slakteriinteressene rundt Elverum nå. På Otta fortsatte historien med at lokale bønder og næringsliv vedtok å bygge konkurrerende, lokalt slakteri.

Det skjer neppe på Elverum, av tre årsaker:

Elverum er ikke Otta: Arbeidsmarkedet og næringslivet ved Glomma øst for Hamar er et helt annet enn i Nord-Gudbrandsdalen. Ett slakteri er ikke så viktig for de engasjerte hedmarkinger og østerdøler som det er for ordførerne i Fron og Vågå.

Tusen elverumsinger kan nok gå i fakkeltog mot ulv, men neppe mot slakterinedleggelse slik folk på Otta gjorde. Og kommunale næringsfond vil ikke sitte så langt framme i stolen for å bygge høyrisiko spesialiserte næringsbygg.

Kylling er ikke storfe: Produksjonsvolumet og prisen på kylling tillater mye lavere marginer, både per kilo levert kylling og per kilo slaktet kylling i Elverum, sammenlignet med marginene på storfeslakt i Gudbrandsdalen.

Kylling er også en mye mer vertikalt integrert produksjon. Et nytt mini-kyllingslakteri vil slite både med råvaretilfang og tilgang til butikkhyllene, i en langt større grad enn Gudbrandsdal slakteri vil.

Det blir ikke færre Nortura-slakterier. Nedleggelsen på Otta ga ett Nortura-slakteri mindre. Nedleggelsen på Elverum betyr ett nytt slakteri med Nortura-logo i Trøndelag.

Fortsatt lys i vinduene: Nortura ønsker fortsatt aktivitet i sine lokaler på Elverum. Det klarte samvirket på Otta, der 10-15 ansatte produserer Norturas turmat.

Noen produsenter i Innlandet vil kunne forlate samvirket. Men da må de først bytte kyllingrase, og så spørre Ole Robert Reitan pent om han vil ta imot langreist Hubbard-kylling til Norsk Kyllings høyt utnyttede slakteri på Støren sør for Trondheim.

Jeg tviler på om Nortura kalkulerer med særlig mange avhoppere etter slakten på Elverum.