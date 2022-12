Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Snart slår kolbene i kirkeklokkene raskt mot ene sida og jula kimes inn. Det blir høytid for mange av oss. Hva høytid er? Det kan være som om hverdagens gjerder for tankene faller, og sjelen åpnes mer enn på gløtt. Hva det åpnes for, er nok høyst individuelt.

Undres om vår klangbunn for kirkeklokker er nedarvet? Grodd fram i vår arme menneskesjel siden middelalderen, da kirkeklokkene begynte å akkompagnere livene våre her nord? Er det arven som gjør at vi kan hensettes av kirkeklokker? Til et dypere alvor, til glede eller sorg, eller begge deler. Noen av oss kan bli ganske rørt.

Det er noe rørende over kirkebygningene også, med sine tårn og spir som strekker seg mot himmelen og vitner om menneskenes utilstrekkelighet og ydmykhet. Klokketårn som griper mot himmelen og sier "bistå oss, våk over oss". (Jo da, spir, minareter og kupler kan skrike ut andre ting også, men det er andre historier.)

Mens heisekraner og høyspentmaster sier "vi knuger på, vi menneskemaur". De er fine! I hvert fall i pent vær.

På en dunkel og hustrig dag kan heisekraner være vulgære. Selvtilfredse og griske kan de si ting som "her losser vi varer til folk med mye penger", og "pøh! penger er viktigere enn moder jord, finn deg et kjøpesenter og bidra til at det klinger i kassaapparatene, din sau!".

Vulgære heisekraner er på mange måter det motsatte av kirkespir. Børs og katedral. Det motsatte av kirkeklokkenes vakre klang er muzaken, for eksempel. Den manipulerende støyen.

Muzak (kommersiell musikk) ble oppfunnet av George Owen Squier i 1922. Georg, han klarte å dytte musikk i ørene på kundene sine i telefonen. Nå er slik støy utviklet til det bisarre, og det bisarre er blitt vanlig: Kunder i fastfood-sjapper utsettes for muzak med høyt tempo fordi de da beviselig tygger raskere, blir raskere ferdig, og raskere peller seg ut av lokalet og gir plass til nye kunder.

Billigbutikker anbefales å skru opp volumet på muzaken, slik at kundene ikke undersøker varene for nøye. Muzaken skal altså drive kundene som en saueflokk, slik som reklame og andre kommersielle knep også skal. (Og slik spinndoktorer som politiske partier henter inn fra kommersielle selskaper også prøver seg på: Med enkel og gjentakende retorikk drive velgerne som en saueflokk.)

Dette saue-menneskesynet vil mange av oss betakke oss ettertrykkelig for. Samtidig som det tyter ut av stadig flere digitale flater for å gjøre oss så sauete som mulig. Det er forresten neppe helt sant at "teknologien utvikles etter menneskenes behov". Nei, det er like gjerne våre behov som skal utvikles slik at vi oppfører oss som gode sauer og kjøper selskapenes nye teknologi.

"På sett og vis kan man si at vi lever i en verden skapt av 1890-årenes overproduksjonskrise. Ofte forestiller vi oss at tilbudet følger etterspørselen, når det ikke så sjelden faktisk er helt omvendt", skriver historieprofessor og forfatter Peter Englund (2003). Og det har han rett i. Det er ofte omvendt, tilbud skaper etterspørsel.

Det verste er når reklamen framstiller selskapene som kundenes beste venner. Reklame som prøver å utnytte våre gode menneskelige egenskaper, har godt av å bli filleristet. Slik den amerikanske mediekritikeren Douglas Ruschkoff gjør.

Ruschkoff advarer om at de manipulerende salgsteknikkene gjør at forskjellige sfærer glir inn i hverandre, "og vi står overfor en verden der selgere later som om de er våre venner, og våre venner opptrer som om de var selgere, en verden der mennesker bare er midler, ikke mål".

Hvem vil ha det slik? Risikere at venner kan bli erstattet av nettverk basert på egen vinning, motivert av begjær etter prestisje og høyere lønn? En verden uten sann samtale, uten omsorg for noe (som 1000 år gamle kirkeklokker) eller noen? Det er lett å hause seg litt opp over kynismen, over dem som kjenner prisen på alt, men ikke verdien av noe.

Nei, kim kirkeklokker! Kim for vår medmenneskelighet! Kim for våre kjæreste, kim for alle mennesker, mest for dem som lider! Kim for Ukraina! Kim for menneskenes integritet, myndighet, helse og liv! Kim og hensett oss til høytid og menneskelighet.

"Kim før dag i det dunkle!", skrev Grundtvig i 1856. Det var jo etter reformasjonen, så det var slutt på at kirkeklokkene fikk hellig kraft gjennom vigsling med vievann, hellig olje og røkelse. Før reformasjonen hadde klokkene mange flere funksjoner. Når et sognebarn var bergtatt av de underjordiske, for eksempel, ble det ringt med de hellige kirkeklokkene for å hjelpe dem ut igjen, kan Riksantikvaren fortelle.

Med kirkeklokkenes hellige kraft kunne også djevler med horn og demoner jages over stokk og stein. Klokkeklangen kunne stoppe uvær og sykdom, og kalle englene ned til jorden for å hjelpe menneskene.

Men reformasjonen kuttet altså denne kommunikasjonen med englene tvert. Klokkene skulle slett ikke vigsles lenger. Og når klokkene ikke var hellige, så var det åpnet for at myndighetene kunne forsyne seg av metallet i dem, ikke minst i krigstid. I Danmark støpte de kanoner av kirkeklokker på 1600-tallet.

Etter revolusjonen i Frankrike i 1789, forsøkte de revolusjonære å tilrane seg makten over kirkeklokkene, både for å kommunisere med dem – og for å bruke kobberet i dem til nye kanoner.

"Kirkeklokka vår får dere aldri!" sa bygdefolket. De nektet å gi fra seg klokkene sine. Så flere steder måtte de revolusjonære sette inn soldater mot dem for å få tak i klokkene. Det kan for eksempel den franske historikeren Alain Corbin fortelle om (Le cloches de la terre, 1994).

I hele syv år fikk den franske kirken forbud mot å bruke kirkeklokkene. Fordi soldatenes trommer slett ikke kunne konkurrere med klokkeklangens styrke i volum, ei heller med styrken i budskapet om håp.

Her i vårt langstrakte land, er ingen kirkeklokker støpt om til kanoner og kuler. Blant alle kirkeklokker som skal kime julen inn, vil det også klinge fra over 1000 år gamle klokker. Hva om noen glemte å avvigsle noen av dem?

For selv om vi daglig ser kynismens horn rundt oss, så har ikke kynikerne klart å gjøre oss om til en komplett saueflokk ennå. Når vi har lagt igjen 3,3 milliarder kroner i butikkene våre før jul, så er det ikke nødvendigvis fordi vi har hørt manipulerende muzak eller lest spekulative reklameannonser på sosiale medier.

Vi har nok framfor alt brukt penger fordi vi ønsker å glede våre kjæreste, ønsker å vise omtanke og omsorg. Og selv om heisekraner kan tale vulgært om menneskene på dunkle dager, så er julen "kommet med solhverv for hjertene bange". Med løfte om lysere tider for prøvede sjeler.

Kim, dere klokker! Vi skal hensettes i visshet om at det går mot lysere dager og oppstandelsens åpenbaring i Norden – våren.

Ha en riktig god og fredfull jul.