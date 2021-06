Katta er ute av sekken

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Senterpartiets landsmøte åpnet med at Trygve Slagsvold Vedum drakk kaffe ved kjøkkenbordet hjemme på Ilseng sammen med pappa Trond Vidar. Ikke lenge etter kunne Nationen avsløre at Sp-lederen ville bli lansert som partiets foretrukne statsministerkandidat.

Det gjorde at resten av landsmøtet saksområder ble stilt i skyggen, mens både pressefolk og partimedlemmer ventet på at katta skulle slippes ut av sekken. Votering over prinsipp- og handlingsprogram gikk i all hovedsak glatt, uten store debatter. Senterungdommen fikk endatil igjennom sitt forslag om at Sp skal jobbe for nytt vinter-OL i 2034.

Men til slutt kom statsminister-resolusjonen. Parlamentarisk leder Marit Arnstad la fram forslaget for landsmøtet om å fremme Vedum som kandidat.

Da det kom krav blant annet fra fylkesledere i Vestfold, Rogaland og Finnmark, tok sentralstyret i partiet grep. De har antakelig vurdert godt signaleffekten om de avviste å ta opp et sånt forslag på landsmøtet.

Det ville framstått som svakt å ikke ha tro på egen partileder – ikke minst når han i målinger skårer svært høyt på troverdighet, både blant egne velgere og andre. De kunne ikke fortsette å omgå spørsmålet om statsministerposten. Tida var inne for å endre strategi.

Inntil denne junihelga, mens Sp på flere målinger har vært jevnstore med Arbeiderpartiet, har omkvedet vært "politikk før posisjoner". Sp har gjentatt at "sakene er viktigst" og "velgerne avgjør". Nå var punktet kommet der strategien ikke lenger var holdbar. Å taktisk unnvike posisjoner-spørsmålet tok alt fokus, Sp fikk mindre og mindre tid til å snakke sak.

Fra Senterungdommen og fra talerstolene rundt i landet, der landsmøtedelegasjonene var samlet fylkesvis, kom ønsket: "Nå bør Trygve stå fram", vi vil ha Vedum som statsminister". En uformell undersøkelse Nationen har gjort blant landets 138 Sp-ordførere viser at partiledelsen har stor støtte på grasrota for beslutningen om å lansere sitt kandidatur nå var riktig.

Med 17,6 prosents oppslutning på det ferske partibarometeret her i avisen, har Sp styrke, størrelse og selvtillit nok til å være tydelige på at Vedum er et alternativ til Aps Jonas Gahr Støre på rødgrønn side.

Motivasjonen er å mobilisere velgere som ønsker regjeringsskifte, men ikke nødvendigvis tror Støre er deres mann. Flere velgere fra sentrum-høyresiden og flere velgere i Nord-Norge der Sp har tatt mange stemmer nettopp fra Ap kan ha sansen for dette grepet.

Kritiske røster finnes. Partiveteran Per Olaf Lundteigen sier til Nationen at det ikke er lurt å lansere Vedum. Og den nye strategien kan også ha ulemper. Vedum må regne med å stille i statsministerdueller mot Jonas Gahr Støre – den samme mannen han har planer om å samarbeide med etter valget.

Blir de to satt i opposisjon mot hverandre, vil det bli vanskeligere å snakke om de politiske områdene der de faktisk er enige. Aps partisekretær Kjersti Stenseng tar likevel nyheten om Vedums kandidatur med fatning. De vil ikke gi Høyre og Erna Solberg gratis argumenter à la "kaos på rødgrønn side".

Det er vanskelig å mobilisere massene under et digitalt landsmøte der folk normalt ville samlet seg om felles jubel, applaus og klapp på skuldra. Ved å slippe katta ut av sekken og lansere Vedum som Sps statsministerkandidat, har partiledelsen i sitt strategiske arbeid likevel vist at de lytter til stemningen i partiorganisasjonen. Det bygger lag.

Hvis valgresultatet i september ender over 17 prosents oppslutning – der Sp ifølge Nationens og Klassekampens måling ligger nå, og der Aftenposten nylig skrev at prognosene plasserer dem – vil partiets statsminister-lansering framstå som en stor suksess.

Da vil Sp ha oppnådd stort forhandlingsrom i møtet med Ap – og eventuelt SV – når de setter seg ned for å danne en mulig ny regjering. Hva må Senterpartiet vinne av forhandlingsseiere eller oppnå av ministerposter mot at Vedum skal oppgi statsministerambisjonene til fordel for Støre?

Med et dårligere valgresultat, kan strategiskiftet få skylda. Var det taktisk lurt å gå i opposisjon mot sin foretrukne samarbeidspartner?

Framover må Vedum må regne med å ikle seg statsmannsjakka ved flere anledninger, i debatter, i intervjuer og overfor velgerne. Det blir helt nødvendig å balansere den joviale, lattermilde stemmesankeren med den seriøse pragmatikeren som har overblikk og politisk holdbare svar på et bredt felt av samfunnsspørsmål.