Kast lønnstyvene i fengsel

Lønnstyvene utnytter ansatte grovt, så grovt at det har kostet liv. Det handler om arbeidslivskriminalitet, om den mest kyniske og kullsvarte delen av norsk arbeidsliv.

Under LOs årlige Svart Økonomikonferanse tirsdag, får deltakerne flere dramatiske møter med arbeidsfolk som er grovt utnyttet av arbeidsgiver. En av dem er oljearbeideren Roald Pedersen, som er organisert i Fellesforbundet.

Roald Pedersen er hovedtillitsvalgt i selskapet Nortech Energy. Han er tilkomsttekniker (industriklatrer) offshore. Det innebærer at han jobber i tau – med inspeksjon, vedlikeholdsarbeid og lignende, på store og høye anlegg langt utpå sjøen.

Nå har Pedersen gått fem måneder uten lønn. Han har 24 kroner på kortet, og lever av mat han finner i søppelkassene. Mat som andre har kastet.

Pedersens lønnskrav mot Nortech Energy er på 64.000 kroner. Roald Pedersen er ikke permittert, og faller dermed helt utenfor Nav-systemet. 29. desember ble Nortech Energy begjært konkurs. Selskapet har for vane å dukke opp i andre klær etter konkurser. Tidligere fant vi det samme eierskapet i et annet bemanningsbyrå, IMO Offshore.

I fjor høst fortalte Aftenposten den vonde historien om John Inge Tveiten som hadde lønnskrav mot IMO Offshore på 190.000 kroner. Over 80 ansatte i selskapet hadde lønnskrav mot selskapet etter regelmessige feiltrekk i lønna. Måneder gikk uten at John Inge Tveiten fikk penger for arbeidet sitt. Regningene hopet seg opp. Den 37-årige familiefaren orket ikke mer og tok sitt eget liv.

LO var med da Roald Pedersen møtte John Inge Tveitens far og 14-årige sønn. Det er laget en video som jeg har fått se. Den gjør vondt. Den gir en smertelig påminnelse om at lønnstyveri må inn i straffeloven igjen. Situasjonen er uholdbar. Når arbeidere utnyttes så grovt at det ender i jakt etter mat i søppelkassene eller selvmord, må rødlampene lyse hos lovgiverne.

Arbeidsgivere som stjeler lønn fra ansatte risikerer per i dag i praksis hverken etterforskning, påtale eller straff. Nå må Stortinget sørge for at lønnstyveri blir straffet som annet grovt tyveri, med en strafferamme på inntil 6 år i fengsel. Minst. Ellers opprettholdes klassejustisen.

Trude Tinnlund (LO), Mette Nord (Fagforbundet) og Kjersti Barsok (Norsk Tjenestemannslag) har rett i at når maktforholdet er så skjevt som mellom arbeidsgiver og ansatt, bør lønnstyveri være straffeskjerpende.

Solberg-regjeringa foreslår likevel å plassere lønnstyveri i arbeidsmiljøloven i stedet for straffeloven, og med en maksimumsstraff på fengsel i 5 år. Det er uakseptabelt.

Det strafferettslige vernet mot å bli frastjålet lønna, var hjemlet i straffeloven inntil 2005. Hjemmelen forsvant underlig nok i forbindelse med revideringen av loven.

Samtidig er det prisverdig at Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut et forslag om "straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv. (..)" på høring. Høringsfristen gikk ut i desember i fjor.

Dermed er den viktige debatten om klassejustis i gang. Både arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), riksadvokat Jørn Sigurd Maurud og en rekke andre svarer for seg under LOs Svart Økonomikonferanse.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen kan vente spørsmål som: Det ble mer arbeidslivskriminalitet i Norge etter EU-utvidelsene østover i 2004 og i 2007. Hvorfor vurderes det da som mindre nødvendig å ha en straffebestemmelse om lønnstyveri i straffeloven i dag, enn for 15 og 50 år siden? Gjelder ikke norske lovgivningsprinsipper om likhet og forholdsmessighet for arbeidstakere? Når arbeidslivskriminaliteten er så utbredt og kynisk som nå, hvorfor er så å si ingen saker under etterforskning?

Og hva mener riksadvokat Jørn Sigurd Maurud er årsaken til at så få arbeidslivskriminelle dømmes? Manglende hjemler? Manglende kapasitet? Manglende vilje? Hva skal til for at det blir likhet for loven?

Høringsuttalelsene viser at NHO nølende støtter hjemling av lønnstyveri i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiverorganisasjonen er opptatt av at uvitenhet blant NHOs medlemmer ikke må straffes, for tariffavtalebestemmelsene er kompliserte, og vanskelige for enkeltarbeidsgivere å forstå. NHO frykter anmeldelser og beskyldninger i utide.

Andre vil kunne si at NHO har pedagogiske utfordringer overfor egne medlemmer, men som ikke bør stå i veien for å straffe lønnstyveri. Og hvem er det ellers som spares i rettssystemet på grunn av uvitenhet? Ihvertfall ikke Nav-klienter.

Spekter, den tredje største arbeidsgiverorganisasjonen, liker ikke at det snakkes om "lønnstyveri", og er kritiske til begrepet. Det lar seg lett misbruke, og det legger opp til en tolkning og skjønn rundt innholdet, mener Spekter i sitt høringsnotat.

Kanskje Spekter ikke kjenner til at så å si alle straffelovens bestemmelser kan tolkes. Det er heller ikke uvanlig å bruke skjønn i lovanvendelsen. "Tyveri" må vel anses å være et godt innarbeidet begrep i straffeloven.

Det bør være håp om at stortingsflertallet innser alvoret, og plasserer lønnstyveri der det hører hjemme: I straffeloven, med en strafferamme på seks års fengsel. Minst.