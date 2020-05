Karbonfangst for dummies

"Av og til, av og til er en millimeter nok/Lavt og lite har mere kraft enn mye, fullt og nok." (Anne Grete Preus: Millimeter).

17 milliarder kroner. Der er hva oljebransjen og NHO vil ha av staten for å lagre karbondioksid. Eller rettere sagt, å binde CO2, fylle den på skip, frakte gassen til Nordsjøen og pumpe den ned på sokkelen i Nordsjøen. Der den kom fra, kan man si.

I den andre enden av tiltaksskalaen befinner seg en slektning av meg, som planla å sette noen tusen granplanter i vår. Men nei: Alle tilgjengelige planter var bortbestilt.

Klima- og miljøminister Olaug Bollestad har nemlig omdisponert skogmidler, og gir 1,30 kroner ekstra tilskudd per satt plante i vår. Mer skal det altså ikke til før plantelageret tømmes.

Klimakrisen kan gjøre at planteproduksjonen må opp. Miljø- og landbruksdirektoratene har funnet 1,34 millioner dekar som er egnet for skogreising. Direktoratene anbefaler en nyplanting på 50.000 dekar årlig i 20 år.

Det er ikke et teoretisk maksimum, men en avveid mulighet: Fagdirektoratene understreker at målet kombinerer klima- og næringshensyn med "akseptable effekter for naturmangfold og andre miljøverdier".

Plantingen vil øke fra dagens 28 millioner til 40 millioner planter. Ekstrakostnaden blir rundt 100 millioner kroner årlig, altså 2 milliarder totalt.

Det høres mye ut, inntil det brytes ned på kostnad per bundet tonn CO2: 50-100 kroner. "Planting er fortsatt et billig tiltak sammenlignet med andre tiltak", melder Miljødirektoratet i Klimakur 2030.

I 2055 vil ekstraplantingen binde 2,4 millioner tonn karbon - hvert år.

Kritikerne peker på at rydding av krattskog for å lage plass for nye granplanter vil gi redusert karbonlagring de første årene. Det samme er tilfelle når hogstmoden skog hogges.

Det er isåfall et argument for et annet, lite omtalt skogtiltak. Gjødsling av middelaldrende skog 10 år før den skal hogges øker karbonbindingen umiddelbart.

Og kilden? Det er Miljødirektoratet igjen, i en annen rapport som åpner for å gjødsle mellom 50.000 og 100.000 dekar årlig, etter fratrekk for arealer som av miljøhensyn ikke bør gjødsles.

Annonse

Det vil øke årlig karbonbinding med mellom 140.000 og 270.000 tonn CO2-ekvivalenter etter bare 10 år. Prislapp for staten: 36 kroner per tonn.

Stimulans gir rask effekt i skogen. Norge har vært på jumboplass i skoggjødsling i Skandinavia, men siden støtteordningen for gjødsling på 40 prosent av kostnad ble innført i 2016 er 230 000 dekar gjødslet. Ifølge Nibio vil arealtaket for ordningen nås lett. Men det taket er kunstig lavt.

"Det fulle potensialet av skoggjødsling, økt planting og foredling er ennå ikke utløst, og det er viktig å implementere tiltak raskest mulig for at skogen skal kunne fylle sine roller som karbonsluk..." heter det i Klimakur.

Regjeringen har ruget på ferdigutredede klimatiltak i skog i det stille, siden april i fjor. Det er et ganske annet trykk etter milliardene som kan gi oss europaledelsen i høyteknologisk karbonfangst og nordsjølagring.

Kan Nordsjøen bli Europas karbonlager? Vel, tyskerne planlegger karbonnøytralitet i 2050, uten å kjøpe lagerplass for CO2 i Nordsjøen.

Det er for komplisert, usikkert og dyrt, sier seksjonssjef Benno Hain i det tyske miljødirektoratet til NRK. Og gjett hva det tyske miljødirektoratet peker på som løsning? Naturlig karbonlagring i skog.

– Trenger vi virkelig dyre tekniske løsninger hvis det er nok kapasitet i naturen, spør seksjonslederen.

Politikere elsker dyre tekniske løsninger. Det er mer politisk gevinst i å klippe snora for noe digert, dyrt og komplisert på ei industritomt, enn det er å tusle rundt i et plantefelt.

En nasjon med kompetanse til å hente opp karbon fra under havets bunn klarer nok å pumpe karbonet tilbake også. Men i skogen er teknologien utprøvd og i full sving. I 2017 var nettobindingen av karbon på fastlandet 25 millioner tonn CO2-ekvivalenter - etter at utslipp fra nedbygging, myrdyrking og annen arealbruk var trukket fra.

Det skyldes at de millioner av trær som ble plantet i etterkrigstiden har vokst som mest de siste tiårene, påpeker Miljødirektoratet. Men denne skogen hogges nå, og plantingen holder ikke tritt. Store arealer langs kysten ikke plantes til igjen. Tendensen er klar: Karbonbindingen i skogen vil gå ned de neste 100 årene. Hvis vi ikke øker plantingen.

Når sola skinner på snødekt jord, reflekteres mye av energien ut i rommet igjen. Skog binder mye mer av solenergien. Den såkalte albedo-effekten svekker totalverdien av å plante ny skog. Men landet gror igjen uansett om vi lar være å plante. Løvtre-villnis binder ganske lite karbon, og gir null tømmer.

Planting løser ikke klimaproblemet. Det gjør ikke opprustning av vannkraftverk heller. Eller enøk, eller vindmøller eller CCS. Vi trenger de mange bekker små - og det kan være en idé å inkludere langsiktige, billige tiltak som også bygger verdier.

Det er store ting å hente i de millimetertynne årringene i 10 milliarder karbonsamlere.