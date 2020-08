Kapital i tilskuddsjungelen

Kua glemmer at den har vært kalv. Da er det ikke å forvente at andre og tredje generasjons etterkommere etter bønder sliter litt med å forstå alt som skjer der ute i geografien.

Det er i denne sammenhengen vi må forstå tidsskriftet Kapitals ferske reportasje om noen av dem som mottar "landbrukssubsidier".

På Jæren er de gode til å spre dritt, siden de har svært mye av den, og ikke så svært mye areal å spre den på. Sånn sett hjelper det på lagerkapasiteten når Trond Kristian Refve uttaler seg i Kapital om kolleger i andre deler av landet.

– Er du smart nok, er det lett å lure til seg noen slanter. Mange oppfører seg skikkelig, men det er nok av de som utnytter systemet.

Svine- og storfebonden Refve har fått det for seg at bønder kan gjøre gode penger på statlige subsidier selv om de ikke bidrar til matproduksjon. Omtrent slik svinebønder kan gjøre gode penger på subsidiert kraftfôr, selv om de ikke bidrar til kulturlandskapet.

Det er en jungel av tilskudd der ute, sier Refve. Sånn sett er det ikke rart at medier fra den urbane jungelen går seg vill der.

"Kapital har ikke kjennskap til bakgrunnen for at de nevnte aktørene mottar tilskudd", heter det. Sjelden ser vi en slik ærlighet om egen kunnskap i norske medier.

Jeg tror at dersom jeg var usikker på årsaken til at noen mottar tilskudd, ville jeg begynt med å sjekke hva tilskuddet heter. Og tilskuddsordningene Kapital har kikket på, heter altså "produksjonstilskudd".

De beregnes per produksjonsdyr eller per dekar produserende jord. Tilskudd utbetales altså på grunnlag av produksjon av korn, melk, gras, kjøtt, kulturlandskap.

Det er slett ikke uten interesse å se på bruken og misbruken av tilskudd, verken for Kapital eller andre. Subsidier til bokprosjekt om ølboller eller til musikaloppsettinger i Nordfjord, for eksempel. Som tas fra jordbrukets budsjettmidler.

Og hvorfor får man så gode tilskudd for gras på kornjord at stadig mer kornjord blir brukt til gras? Selv om de som tildeler pengene, hevder de vil ha MER korndyrking?

Og hvorfor får bønder mer tilskudd hvis de legger om til å produsere mindre mat per dekar og dyr?

Verken Kapital eller den storgilde rogalandsbonde er innom slikt. Det er den ansiktsløse svindler som hintes frem. En frisør i Gjemnes. En hundeskole i Vestby. De driver landbruk, og så gjør de noe annet attåt. Kapital har rett og slett oppdaget en svindlersk geskjeft kalt mangesysleri.

Professor Rolf Jens Brunstad ved Norges Handelshøyskole (NHH) synes det høres vanvittig ut at kjøreskoler og begravelsesbyråer skal være berettiget til å motta jordbruksstøtte.

Når professoren får tenkt seg litt om, ser han likevel ingen problemer med at folk som holder landskapet åpent og sikrer matforsyningssikkerhet, får motta litt støtte. Selv om de altså klipper håret på folk når de ikke skjærer åkeren.

"Some say face masks are unconstitutional", sier Donald Trump. "Enkelte hevder at mange blir hobbybønder kun for å motta subsidier", spør Kapital. Og professor Brunstad ser ikke bort fra at det kan være noe sant i dette ryktet.

At både fengsler, skoler og offentlige bedrifter mottar landbrukssubsidier synes også Brunstad lyder noe spesielt. Men han har ikke spesielt greie på temaet, da, påpeker han, i en intervjusituasjon preget av samforstand.

– Mange hobbybønder er hobbybønder kun for å få tilskudd fra staten. De utnytter systemet, sier storbonde Refve på Jæren.

Det er jo til å forstå. NRK meldte nylig om at hobbybønder som blir permittert fra sin ordentlige kontorjobb, ikke får dagpenger - fordi de er hobbybønder. Noe må jo også hobbybønder leve av.

Verken Refve eller Kapital har et eneste eksempel på hobbybønder som får raske penger uten å produsere noe særlig. De mest spektakulære tilskudds-misbrukssakene i Nationens arkiv, enten det er i Østfold, Innlandet eller i Trøndelag, foregikk ikke hos begravelsesagenter, frisører eller andre hobbybønder. De foregikk hos store heltidsbønder.

Bønder er rimelig tilpasningsdyktige. Dersom hobbybønder lett kunne hente Money for nothing, hadde det vært småbondetilskuddene som vokste raskest.

Men det er storbøndene som vokser. De årlige tilskuddene vokser mest hos de største tilskuddsmottakerne. De som produserer så mye at de, ifølge den antistalinistiske landbrukslære, skulle bli mindre avhengig av tilskudd.

For den jordbruksinteresserte leser er det et gode at flere medier kikker på hvordan og i hvilken retning tilskuddene styrer næringen.

Selv om det stundom ender i en blindvei i Kapital.