Kan vi klappe for Høie snart?

Stødig, vennlig og poengtert. Hele tida. Enda han har et blytungt ansvar på sine statsrådsskuldre.

Hver dag klokka 16 møter helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) pressen og det norske folk for å orientere om koronasituasjonen, og hver dag takker han forskjellige grupper for innsatsen under de ekstraordinære kriseforholdene i Norge. Uansett.

Stødig, vennlig og poengtert. Selv etter pussige innslag som da en NHO-sjef bokstavelig talt slo i bordet lik en bortskjemt guttunge, og truet norske kommuner med å bruke "den, store sterke" koronaloven på dem.

Like stødig, vennlig og poengtert etter å ha svart på de samme spørsmålene særdeles mange ganger, som om det er helt sikkert at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ikke har forskjellige korona-strategier. Og hvor mange ganger har Høie svart at hytteforbudet ikke bunner i smittefare, men i hensynet til kommunenes helseberedskap? Han fortrekker ikke en mine når han for nittende gang begrunner hvorfor det er usikkert akkurat når folk kan få reise på hytta på Geilo eller Hafjell igjen.

Jeg regner det ikke for helt usannsynlig at statsråd Høie selv kan ha adskillig større bekymringer for det norske folk enn når vi kan reise tilbake til hyttene våre.

Denne uka tok Bent Høie seg tid til en lengre bakgrunnsprat med noen av oss kommentatorer. Han stilte vennlig opp klokka åtte om morgenen og svarte like stødig og poengtert på våre mangslungne spørsmål. Noen kommentatorer fra distriktene var med på videolink. Vårt lille land.

Jeg fikk rett og slett trang til å klappe for statsråden der han satt foran det nå så velkjente blå sceneteppet i regjeringskvartalet, men slikt ligger liksom ikke til kritiske journalister som skal være maktas vaktbikkjer. Men rett bør være rett. Jeg hamret med god grunn løs på Høie da debatten om ambulanseflyene i Nord-Norge raste. Så:

I disse dager er det gode grunner for å klappe for helseminister Bent Høie. Han loser Norge på stødig og vennlig vis igjennom den nasjonale koronakrisa.

Kronakrisa og Høie viser hvor viktig det nasjonale fellesskapet er. Vi deltar i den nasjonale dugnaden. Vi har tillit til og respekt for de tiltakene Solberg-regjeringa setter inn. Vi ser hvordan Stortinget utøver nødvendig demokratisk kontroll. Og et bredt flertall av både opposisjonspartier og regjeringspartier står bak de økonomiske krisepakkene.

Når vi ser oss om i Europa og verden i disse koronatider, kan vi slå fast at det norske demokratiet fungerer godt. Nasjonalstaten ser ut til å være det aller beste utgangspunktet for fordeling av makt og ressurser, og for felles opptreden når det kreves – nasjonal dugnad.

Å delta i viktig internasjonalt helse-samarbeid som kommer flere land til nytte, er en av helseminister Høies viktige oppgaver i koronaens tid. Felles utfordring fordrer felles innsats. Internasjonalt samarbeid er avgjørende, og mange land arbeider effektivt sammen, ut fra felles interesser. Verdens helseorganisasjons (WHO) globale studie som vurderer mulige medisiner mot covid-19, startet i Norge. Den første pasienten kom fra Oslo universitetssykehus.

Mens det internasjonale samarbeidet viser sin styrke, så havner det overnasjonale samarbeidet i Europa øyeblikkelig i krise i krisetid. Enda en gang.

Italia og Spania er hardest rammet av koronaviruset, og EU slites av en amper, bitter og opprivende nord-sør-konflikt.

Sentrale deler av EUs overnasjonale regelverk er nå tvunget til side: De såkalte konvergenskriteriene, de strenge reglene for medlemslandens budsjetter som har stått i veien for å drive motkonjunkturpolitikk, er opphevet. EU-forbudet mot statlig subsidiering av nasjonalt næringsliv er opphevet. EU-forbudet mot nasjonalisering av institusjoner og næringsliv er opphevet. La oss håpe det ikke er midlertidig.

Medlemslandene trenger nasjonalt albuerom for å kunne møte koronakrisa. De landene som er hardest rammet, trenger også økonomisk krisehjelp.

Det kostet Italia, Spania og Hellas, for eksempel, for mye å bli påtuktet EUs kutt- og privatiseringspolitikk i kjølvannet av finanskrisa 2008. Landene sliter fortsatt med å reise seg økonomisk, og har derfor ikke noe å gå på i møtet med den manglende solidariteten fra Tyskland, Østerrike, Nederland og Finland. Denne gangen kan selv ikke EUs flåkjeftede elitister, som tidligere EU-president Jean-Paul Juncker, hevde at Italia og Spania har skylda selv.

Hierarkiet i EU, med Tyskland øverst, framstår som grelt mot den desperate kampen Italia og Spania fører for å redde liv, og hindre ruin.

Så advarte også Spanias sosialdemokratiske statsminister, Pedro Sánchez (PSOE), under EUs ampre video-toppmøte i forrige uke: Dersom EU-landene ikke kan samle seg om en "kraftig og effektiv" økonomisk hjelpepakke, så settes hele EU-prosjektet i fare.

Italienere og spanjoler klapper, synger og spiller fra balkonger og hager for å holde motet oppe i en blytung tid. De klapper for helsepersonell, redningsmannskaper og renholdsarbeidere, men ikke for EU-toppene i Brussel.

Her hjemme bør vi, som sagt, absolutt klappe for helseminister Bent Høie snart.