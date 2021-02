Det kom som en overraskelse på de fleste da Frp innkalte til pressekonferanse torsdag ettermiddag, og nyheten var at Siv Jensen ikke tar renominasjon til Stortinget og dermed også kommer til å gå av som partileder i løpet av våren.

De siste månedene har brakt dårlige meningsmålinger for Frp, med tall helt ned på 6,4 prosents oppslutning i Nationens siste partibarometer for februar. Jensen sa at dette likevel ikke har vært avgjørende for hennes beslutning, heller tvert imot har det hentet fram kamplysten. Motivasjonen har likevel gått i bølger det siste året, forklarte Jensen og var tydelig lettet da hun møtte pressen.

Jensen ble torsdag beskrevet av flere som "handlekraftig". Hun har vært et sterkt lim i Fremskrittspartiet gjennom mange år, etter at Carl I. Hagen takket for seg som formann.

Hun har klart mesterstykket å holde sprikende fløyer samlet, tråklet seg gjennom små og større skandaler og overskrifter, håndtert politiske eksklusjoner og seks justisministere. Hun har ledet et lag med solospillere, samtidig som hun har vært finansminister i mange år.

Det har åpenbart kostet, og slitasjen synes også tydelig på målingene. Velgerne har slett ikke strømmet tilbake til partiet etter at de gikk ut av regjering for ett år siden.

Annonse

Spørsmålet er om Frp går opp i liminga når limet Jensen går ut? Etter femten år som leder peker hun ikke overraskende på Sylvi Listhaug som sin etterfølger, med Ketil Solvik-Olsen som nestleder.

Les også: Disse partiene mister flest medlemer

Listhaug har vært - og fått rom og lov til å være - en mye krassere politiker. Hun har en stor personlig følgerskare, men er tilsvarende mer omstridt enn Jensen har vært. Hun er tross alt den politikeren som måtte gå av som statsråd på grunn av sin egen, splittende "lik og del"-retorikk.

Listhaug kan antakelig tydeliggjøre partiet mer, mest sannsynlig også forsterke fotfestet lengre til høyre enn Jensen har stått. Det kan hente tilbake en del velgere, men også gå på bekostning av den samlende rollen som limet i partiet.

Listhaug kan også gjøre Frp til et mer krevende opposisjonsparti og framstå som mindre kompromissvillig for samarbeid i Stortinget. Jensen mener Listhaug og Solvik-Olsen kan skape "bredde og stabilitet". Sammen kan de utfylle hverandre i både politisk stil og appell til ulike velgere.

Formelt er det landsmøtet i mai som bestemmer Jensens arvtaker. En ny Frp-leder må brette opp ermene for å ta partiet oppover på meningsmålingene. Skal velgerne lokkes tilbake, trenger de forsikringer og reelle politiske tegn på at det faktisk er slik Jensen hevder, at Frp etter seks og et halvt år i regjering "er i ferd med å finne tilbake til seg selv".