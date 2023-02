Kan næringslivet være jordbrukets våpendragere?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Næringslivstopper vil forplikte seg til å redusere matsvinn i eget selskap med 50 prosent innen 2030, velge norske råvarer og fremme landbruk som utnytter våre beite-, gras- og utmarksressurser. Det er grunn til å lytte.

En lang rekke toppledere fra selskaper som beskriver seg som klimaambisiøse vil vise "hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet". Under navnet Skift vil de ha nasjonal mobilisering for bærekraft. Sammen med PwC, Norgesgruppen, Coca-Cola, Arntzen de Besche, Tine, Bama og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har de utviklet nettsidene matskiftet.no.

Det store matskiftet peker på hva verdikjeden må gjøre for å være mer klimavennlig. Næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner er invitert til å signere på ti punkter for å prioritere norske råvarer og produkter, kjøtt og melk produsert på norsk fôr, å styrke kildesortering, resirkulering, dyr-, jord- og folkehelse.

"Det skulle bare mangle", tenker du kanskje. Disse prinsippene bør strengt tatt være selve ryggraden for alle norske bedrifter. Men det er ikke det i praksis.

Overraskende mange har et ganske tilfeldig eller ubevisst forhold til sammenhengen mellom bruken av norske naturressurser og betydningen for kulturlandskap, mellom matsikkerhet og graden av sjølforsyning, mellom klimagassutslipp, miljøbelastning og hva som er bærekraftig.

Det opplever mange bønder daglig, det opplever faglag, forskere og deltakere i den offentlige debatten: Avokado settes opp mot norsk biff. Beitemark i Østerdalen versus nedbrenning av Amazonas, kortreist mot langtransportert, soya mot gras. Mange mener mye og sterkt.

Hvis Skift og Matskiftet kan være med på å løfte kunnskapsnivået og bevisstheten, bør det heies fram av både jordbruksnæringa, politikere og alle som bryr seg om distriktene.

De ti punktene er relevant for de fleste deler av norsk næringsliv. I tillegg forplikter selskapene seg på områder som emballasje, plastforsøpling, fornybare ressurser og sirkulære løsninger, kosthold og teknologi. Tine og Nortura er for eksempel engasjert gjennom to prosjekter som handler om biogass og gjødsel, samt dyrefôr.

– Skal Norge nå klimamålene, må vi være mest mulig bevisst eget matforbruk og matproduksjon, noe den nåværende geopolitiske situasjonen gjør enda mer aktuelt. Derfor må vi blant annet i mye større grad også prioritere norske råvarer i tiden framover, sier administrerende direktør i «Skift – Næringslivets klimaledere», Bjørn Kjærand Haugland.

Bak Matskiftet.no ligger Skift-notatet for mat og landbruk, som ble overlevert til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i fjor. Nettsiden ble lansert før jul og Norgesgruppens Stein Rømmerud presenterte initiativet for bransjefolk, matprodusenter og medlemmer av Stortingets næringskomité under matmessen Grüne Woche i Berlin i januar.

Nå mangler det rett nok ikke på merkeordninger og gode initiativer fra før. Det finnes kvalifiseringskriterier for å bli Miljøfyrtårn og få miljøsertifisering, det finnes Nyt Norge og nøkkelhull. Ulike stempler og diplomer for å gi forbrukerne god informasjon.

Men også for at bedrifter som gjør en ekstra innsats skal ha noe å vise til; en etikett å markedsføre seg med. Det kan gi tyngde, god pr, markedsfordeler, fortrinn hos den bærekraftsbevisste, kravstore kunden. Ingen vil være bakerst i køen.

Gulrota for å gjøre riktige valg må ofte være økonomisk lønnsomhet, samt gjerne gevinst i overført betydning – som god merkevarebygging og omdømme.

Her er et bidrag til det siste: Positiv oppmerksomhet til dem som offentlig forplikter seg til å støtte norsk matproduksjon og jordbruk gjennom Matskiftet. Samtidig binder jeg dere til masta. Signering forplikter. Den som sier ja, blir målt på sitt bidrag.

Vil det bety noe om Skift-initiativtakerne mobiliserer næringslivet? Så klart. Vel å merke hvis det fører til at handling settes ut i livet, og ikke bare enda et grønnvasket merke å smykke seg med.

Det har betydning for norsk jordbruk, ned på den enkelte bondens mulighet til inntekt, hvis for eksempel anbudskrav og innkjøpsreglement prioriterer norsk mat i sesong. Hvis det velges kjøtt produsert på norsk gras og fôr, stilles krav til god dyrevelferd og -helse.

I stort, vil et mer bærekraftig matsystem også ha positive, distriktspolitiske konsekvenser gjennom sysselsetting og lokal verdiskaping, med bosetting og andre ringvirkninger.

Jordbruket er ikke bortskjemt med for mange våpendragere som tar en omvei for å fremme norske råvarer og matproduksjon i hele landet. Om det må en klima- og bærekraftsparaply til for å gjøre det kult (og lønnsomt) å framstå som venner av norsk landbruk, bør det vanke applaus og "velkommen i klubben". Her er det plass til flere.