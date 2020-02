Kan det være nødvendig å være så sint?

Nylig forlot Storbritannia EU. Senterpartiet, det mest fremtredende Nei til EU-partiet her hjemme, fant grunn til å feire. Partiet la ut følgende gladmelding på sosiale medier: I dag kan vi endelig ønske britene velkommen i det gode selskap av selvstendige stater i Europa!

Mer skulle det ikke til før sikringen gikk hos generalsekretæren i Europabevegelsen: "Det er på grunn av partier som Senterpartiet at det blir krig i verden", skrev Fredrik Mellem på sin Facebook-side.

Om det var skrevet i affekt vet jeg ikke. Men i så fall hadde ikke raseriet gått over da Nationen tok kontakt med Mellem "dagen derpå", for å be ham utdype hva han mente med utsagnet. "Senterpartiets frastøtende holdning til våre nordiske naboland, og europeiske stater for øvrig, burde skape allmenn bestyrtelse og bekymring i det politiske miljøet", svarte han.

Brexit, EU og EØS ser ut til å trigge det verste i folk.

Mellem mener det er uhørt av Senterpartiet å hevde at våre nordiske naboland, som alle har sluttet seg til EU, ikke er selvstendige stater – eller andre europeiske land i unionen for den del.

Det er klart, spør du en svenske, en danske, en tysker eller en franskmann, vil de nok stille seg undrende til Sps påstand om at de ikke er innbyggere i selvstendige stater. Det er unektelig en drøy påstand.

Likevel, å gå derfra til å hevde at Sp dermed er krigshissere er mildt sagt et sprang.

Sett i lys av at nasjonal sjølråderett har vært hovedargumentet for Sps EU-kamp både i 1972 og i 1994 burde ikke partiets sjargong i Brexit-debatten komme som noe sjokk på generalsekretæren i Europabevegelsen.

Brexit, EU og EØS ser ut til å trigge det verste i folk. Et søk i kommentarfeltene på sosiale medier er nedslående. Et par eksempler: "EU og EØS representerer grovt landsforræderi og er en forbrytelse mot det norske folks suverene hevd over dette land!", og "Norge er absolutt ikke selvstendig!!!! Norge er overstyrt av nazistene i EU organisasjonen under dekke av EØS".

Dette er altså norsk EU- og EØS-debatt i 2020. På den ene siden er EU nazi, på den andre siden er Sps holdninger frastøtende.

Ingen av delene stemmer, noe de fleste bør forstå om de tenker seg om. Problemet er bare at rommet for ettertenksomhet framstår så utrolig smalt i disse diskusjonene.

Det virker som ja-siden drar med seg over 25 års akkumulert frustrasjon over at det ble nei i 1994, mens Nei-siden river seg i håret over den politiske uviljen til å utnytte det såkalte "handlingsrommet" i EØS-avtalen gjennom like mange år. Det nærmeste vi noensinne har kommet et veto i EU-sammenheng, var da politisk manipulasjon i sene nattetimer på et Ap-landsmøte slo kontra, og påførte ledelsen nederlag i saken om EUs postdirektiv.

"Heldigvis" for Mellems Ap tapte partiet det påfølgende stortingsvalget, slik at det norske vetoet kunne fordufte før det i det hele tatt ble fremmet.

Jeg kjenner igjen debattklimaet fra 1994. Jeg innrømmer det gjerne, det var ikke rom for tvil i min sjel: Det fantes ingen tenkelige argumenter for EU-medlemskap.

I dag innser jeg jo at det var feil. Det fantes både den gang, som nå, fornuftige grunner for et norsk EU-medlemskap. Om jeg veier fordeler og ulemper mot hverandre, mener jeg fortsatt det er riktig å stå utenfor.

Det jeg ikke forstår, for å sitere sangen til Knutsen & Ludvigsen, er hvorfor det er nødvendig å være så sint. Må man være det?

I helga skrev Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen, medlem av det internasjonale utvalget i Europeisk Ungdom, en interessant kronikk i Nationen. Han etterlyste en systematisk, ryddig, ærlig og nyansert diskusjon om norsk EU-medlemskap.

Gustavsen er født etter 1994, og representerer en ny generasjon EU-debattanter. Han advarer mot en fastfrosset diskusjon, mot ideologiske skylapper. For ham handler EU om realpolitikk. Dersom det "viser seg i fremtiden at EU ikke ivaretar norske interesser på en best mulig måte, forsvinner også min støtte til et norsk medlemskap", skriver han.

Dette er forfriskende toner i en debatt som altfor lenge har foregått i skyttergravene.

Kanskje bør både jeg, Fredrik Mellem og andre overlevninger fra EU-krigen i 1994 av og til trekke pusten, telle til ti og la noen andre slippe til i EU-debatten.