Slaget om Narvik ville hatt ein større plass i Noregshistoria om byen hadde lege sørpå.

Medan Sør-Noreg måtte gje tapt tidleg i mai, slo dei allierte styrkane attende tyskarane i nord. Men det kosta. Mange liv gjekk tapt. Senkinga av panserskipa "Norge" og "Eidsvoll", som skulle beskytte Narvik, kosta åleine 282 liv då dei 9. april vart angripne av tyske skip.

Franske alpejegerar. Trønderbataljonen. Framandlegionen. Nord-norske, trente styrker. Den sjølvstendige Polhadebrigaden, som bestod av polakkar i eksil etter invasjonen av Polen året før. Engelske krigsskip. Alle kjempa dei mot tyske soldatar, under dei hardaste kampane på norsk jord under andre verdskrigen.

"Ka gjør du her oppe?"

Ivan Vanja fortel om fyrste gongen han såg ein død tysk soldat, i NRK-dokumentaren "Alliert og alene" (2015). Den tyske soldaten hadde nettopp falle i kamp mot norske soldatar på Lapphaugen, i Lavangen kommune i Sør-Troms, i april 1940. Han vart ein av dei etter kvart 8500 som døydde i kampane om og kring Narvik.

Etter at den norske bataljonen har slått attende tyskarane går Ivan fram til soldaten, som ligg i snøen. Spørsmålet til Ivan blir att der oppe i fjella nord for Narvik.

Mykje av den store, norske forteljinga har handla om då kryssaren Blûcher vart senka ved Drøbak. Om korleis det sikra at kongefamilien og regjeringa kom seg unna Oslo. Forteljinga har handla om Gutta på skauen, om Max Manus og Gunnar Sønsteby, og ein heimefront som tok heltehistoriene i etterkrigsåra.

For lite har handla om resten av landet. Og spesielt om Narvik, som tyskarane og britane meinte var særleg viktig på grunn av at byen vinterstid skipa ut malm frå Sverige.

Det har teke lang tid. For lang tid. Men dei seinare åra har den glansa, Oslo-dominerte historia om andre verdskrigen slått sprekker. Jon Michelet sitt seks bindsverk "En sjøens helt" fortel historia om "skogsmatrosen" Halvor Skramstad, om kor viktig skipsflåten var for at dei allierte til slutt sigra, om krigstraume og behandlinga krigsseglarane fekk etter krigen. Marte Michelet sine bøker om Holocaust i Noreg "Den største forbrytelsen" og "Hva visste hjemmefronten?" har teke for seg den skammelege behandlinga av dei norske jødane.

Så kvifor har ikkje slaget om Narvik vorte meir vektlagt? Eller nedbrenninga av Finnmark? Dei mest dramatiske krigshendingane for sivile og militære skjedde i Nord-Noreg, men landsdelen har fått ein forsvinnande liten plass i den kollektive, nasjonale erindringa om andre verdskrigen.

Sigerherrane skriv historia, men det er altså ikkje alle sigerherrar sine historier som får ta del i den minneverdige, nasjonale forteljinga. Politiske intrigar, makta sitt generelle behov for å framheve seg sjølv og sine allierte og det generelle trugsmålsbiletet tiåra etter 1945 påverka kven og kva forteljinga skulle vera om. Til dømes vart kommunistane sin del av motstandskampen dyssa ned i fleire tiår.

I historieboka mi frå vidaregåande, "Noreg 2" frå Cappelen så seint som 1991, er det til dømes via eitt avsnitt til Kampen om Narvik, og eitt avsnitt til nedbrenninga av Finnmark, medan "Motstanden mot NS og tyskarane" er tilgodesett med fem og ei halv side. Eit utdrag frå avsnittet om Narvik kan vera illustrerande:

"Støtta av britiske, franske og polske troppar greidde dei å ta Narvik tilbake. I byrjinga av juni 1940 sto ein framfor eit avgjerande åtak mot tyskarane, som da var trengde saman i eit lite fjellområde på grensa mot Sverige. Men operasjonane vart brått stansa fordi situasjonen på kontinentet vart stadig meir alvorleg."

Allierte styrker påførte Hitler og Tyskland det største nederlaget tidleg i krigen. Motstanden tyskarane møtte mellom anna frå dei norske soldatane, skal ha vore så sterk at Hitler beordra 16. april dei tyske styrkane til å forlate Narvik. Varslingsordren frå Hitler vart derimot aldri brakt vidare av Oberkommando der Wehrmact.

Tyskland lei også store marine tap under kampane om Narvik i vårdagane 1940, som også påverka tysk krigsevne i lang tid framover. Totalt gjekk det ned 64 skip og 86 fly på begge sider under kampane om Narvik.

8. juni 1940 var det over. Tyskland hadde drive britar og franskmenn på defensiven i Vest-Europa, og dei allierte styrkane trongst på kontinentet. Winston Churchills heldt i byrjinga av april appell om å reinske vikingane si jord for "the filthy pollution of the nazi tyranny". No gjaldt appellen om at det britiske imperium og den franske republikken var knytte saman i sak og behov, og kampen skulle kjempast til døden.

Dei siste britiske styrkane forlèt Narvik 8. juni, etter å ha evakuert i fire dagar. Ordren om å trekkje seg ut av byen der Hitler lei eit av dei største nederlaga tidleg i krigen kom eit par veker før; 24. mai. 10. juni kapitulerte dei norske styrkane, etter å ha fått melding frå eksilregjeringa i London om å leggje ned våpena.

Med det var eit av dei største kapitla i norsk andre verdskrigshistorie over. Det fortener ein større plass.