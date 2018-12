Jul, nasjon, kirke

"Du grønne, glitrende tre god dag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg..."

Jula er høgtid med tradisjon, synger Hans Rotmo. Ikke alle er norske, eller kristne. Dette leses kanskje under en dansk gran pyntet på tysk manér, til minne om et jødisk barn, i en høytid med norrøne røtter. Eller var det romerske. Grøt med indisk ris settes ut til en amerikansk julenisse i fjøset bygd av elementer fra Danmark.

Men flaggene skal være norske, slik kirken fortsatt heter Den norske.

Sagakongene var ikke så veldig kristne, eller nasjonale. De strevde lenge med å få trykket egen autoritet og norsk identitet ned over hodet på egder, trøndere og opplendinger. Det var hirdbiskopene som fikk statsstyret på plass. De hadde lært organisasjonsbygging ved universitetene i Paris og Bologna, og i den katolske kirken.

Senere skulle kongene oppdage at biskopene var et tveegget sverd å bygge nasjoner med. Kong Sverre ville selv ansette prester i de kirkene han bygde. For den katolske kirken var slik nasjonal styring et overgrep på Romas autoritet. Sverre måtte tåle at pavens hatt og nøkler erstattet riksløven over kirkene.

Ideen om den nasjonale kirken slo ikke gjennom før i Henrik VIIIs England. Det skyldes ikke Luthers teologi (Henrik hatet Luther), men fra biologi og økonomi. Henriks ønske om utskifting i ektesenga og utbytting av klostrene kunne bare oppfylles ved å legge kirken under tronen. Church of England rev seg løs fra Roma, klostrene ble plyndret og Anne Boleyn ny hustru.

I begynnelsen var ordet, og ordet var på latin, enten kirken sto i Roma eller i Romsdalen. Reformasjonen nasjonaliserte ordet. Luthers bibeloversettelse til tysk er like sentral for tysk språk og identitet som kong James' versjon er det i England. I Norge ble reformasjonen et redskap for danskifisering. Etter 1814 ble Bibelselskapet og salmediktningen redskaper for norskdom, men teologien forble uendret.

På 1700-tallet holdt Svenska Kyrkan årlige sørgegudstjenester til minne om 3000 svenske soldater som frøs ihjel under tilbaketoget fra Trøndelag i januar 1719. I den dansk-norske kirken ble det holdt festgudstjenester av samme grunn.

Også i dag er blågul teologi noe annet. Svenske kirkeledere dropper flyturer - fordi de er av det onde. Den dennesidige biskop Atle Sommerfeldt i Borg utla i fjor at flyutslipp har fått altfor negativ oppmerksomhet. I katolsk tid ville paven avgjort striden. Men det finnes ingen overnasjonal lutherdom. Dermed er klimagjerninger i luften syndige eller gode - alt ettersom du starter fra innlands- eller og utenlandsterminalen på Gardermoen.

Oppsummert Global trend 1 Kirken sto lenge over nasjonene. I dag ligger stadig flere kirker under nasjonene. Gott mit uns 2 Skiller nasjonalgrensene mellom godt og ondt? De skiller iallfall ulike teologiske sannheter. Liv og lære 3 Også i Norge bekjenner vi oss til én verdenskirke. Samtidig lager vi hjemmesnekret teologi.

Også moralen nasjonaliseres. Biskop Helga Byfuglien forsøker å gjøre kristen medmenneskelighet avhengig av territoriet den utøves på. I Vårt Land 26. juni i år meldte hun at "vi har en plikt til å ta imot de som søker beskyttelse, i Norge." Den barmhjertige samaritan ble aldri medlem i Den norske kirken. Han foretrakk å hjelpe folk der de var, ikke hjemme i Samaria.

Byfuglien er ikke alene om å være opptatt av grenser. Den stedbundne tro på en norsk kirke med nasjonale verdier appellerer til Sylvi Listhaug og mange av velgerne hennes, skriver Vårt Land-veteranen Helge Simonnes i Dagsavisen. Men:

Listhaugs perspektiv er også Senterpartiets og Arbeiderpartiets, mener Simonnes: En snever vinkel med liten plass for en grenseoverskridende internasjonal kirke.

Den er under press også i øst. Den ortodokse kirken i Ukraina har ligget under Moskva-patriarkatet siden sovjettiden, men har vokst seg fri i rykk og napp, i takt med russisk intervensjon og ukrainsk nasjonalisme. Patriarken i Moskva har svart med å trekke den russisk-ortodokse kirken ut av kirkefellesskapet, og kaller den ukrainske kirken djevelens apostler.

Den tyske teologiprofessor Jürgen Moltmann advarer mot nasjonalorientering i kirken. Vår dypeste identitet skal ligge i humaniteten. Den står over nasjonalfølelsene, sier han.

Mange kirker, også den norske, er konstitusjonelt nasjonal. Men i trosbekjennelsen finnes bare én kirke: Den universelle og allmenne, påpeker fagsjef Per Kristian Aschim i Presteforeningen. Jo mer kirkens potentater snekrer nasjonal teologi, jo mer fjerner de seg fra kirkens globale grunn.

Og fra stallen i Betlehem. De eneste nasjonale elementene der var oksen og eselet. Det henger ikke norske flagg øverst i juletreet ditt. "Høyt i toppen den blanke stjerne", den som skinner i alle land.