Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Individene som hater norsk dyrehold bruker ikke silkehansker, de bruker gummihansker og brekkjern. Et større antall norske svinebønder (over 20 ifølge gjerningsmennene) har fått ubudne gjester av den lave, mørke og kameraførende sorten i fjøsene sine.

Kanskje ble bøndene vekket av den nattlige uroen hos skremte dyr. Kanskje merket de den bare på et par stressdøde grisunger om morgenen. Nå er saken iallfall kjent.

Det kunne forblitt en organisert innbruddssak for politiet. Innbruddsmaterialet danner også grunnlaget for et kommende NRK-program om norsk svinehold.

Les også: Aktivister skal ha tatt seg inn på en rekke norske gårder

I en e-post skriver redaksjonssjef for dokumentar og samfunn i NRK, Reidar Kristiansen, at det ikke er bestemt hva som skal publiseres - ei heller innbruddsmaterialet.

«Vi jobber etter helt vanlige journalistiske metoder for å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning", sier Kristiansen.

Her kan det hende du stusser. For har lokalavisen din noen gang brutt seg inn noe sted? Er regionavisen fersket med brekkjern inne på en fabrikk?

Norun Haugens film "Svineindustriens hemmeligheter" ble filmet med skjult kamera og sendt på NRK. Haugen ble invitert inn i fjøsene, om enn under falske forutsetninger, og ble frikjent av retten for bruk av skjult kamera.

Det programmet som NRK nå planlegger, vil være bildebelagt med innbruddsmateriale.

Les også: Bonde frå svinedokumentar tilstår brot på dyrevelferdslova

Spiller det noen rolle at ingen NRK-ansatt har vært ute med brekkjernet og skremt smågris med kamera? Er heleren bedre enn stjeleren?

I dette tilfellet er det heller tvert imot.

Drastiske metoder i journalistikken kan rettferdiggjøres av at det man søker å avdekke er alvorlig, og ikke kan avdekkes på andre måter.

I et brev til de utsatte bøndene omtaler NRK undersøkelsen som "sin". Vi har et statlig dyreverntilsyn, og NRKs innleide aktivister ain't it, som de sier i land uten forbud mot halekupering av svin. Mattilsynet gjennomfører nå kontroll hos 600 svinebønder. Aksjonen startet i januar i år og går til juni 2021. Besøkene er uanmeldt.

Annonse

Les også: Mattilsynet varsler tilsyn hos svinebønder over hele landet

NRKs innleide aktivister har ikke besøkt 600 tilfeldige fjøs. De har raidet et tjuetall, og har sendt de verste tilfellene videre til NRK. Målet er å få dem til å fremstå som "svineindustriens hemmeligheter", versjon 2.0.

Hvis du driver journalistfaglig, kan det være aktverdig å bryte seg inn i et fjøs for å avdekke dyremishandling. Men NRKs fotfolk i fjøset er ikke journalister på sannhetssøken, de er aktivister på korstog. De har laget noe som tjener deres smale og nokså ekstreme sak.

"NRKs fotfolk i fjøset er ikke journalister på sannhetssøken, de er aktivister på korstog."

I 2013 brøt dyrerettsaktivister seg inn på en pelsfarm på Jæren. Det ble de tiltalt for. Aktivistene mente de hadde rett og plikt til å undersøke pelsdyrenes velferd via innbrudd.

Det hadde de ikke, fastslo retten. Pelsbonden som ble utsatt for innbrudd, ble verken anmeldt, tiltalt eller dømt for dyreholdet sitt. Som jeg skrev da dommen falt: Vi kan ikke gå rundt og slå inn rutene på alle biler på en solvarm parkeringsplass, fordi det kanskje er en lidende hund i en av dem.

Folk som frykter "svenske tilstander" drar gjerne til Malmø-bydelen Rosengård. De burde oppsøkt en bondegård. Svenske bønder får drapstrusler, får sine bygninger nedbrent om natten og sine barn oppringt. Av multidømte dyrerettsekstremister som ser på rettsstaten som en rundingsbøye og på dyrehold for mat som Auschwitz (dyrehold for å tilfredsstille menneskelige følelser er visstnok OK).

Les også: Oppfordrer bønder til å låse fjøsdøra

Det svenske kriminalitetsforebyggende rådet klasset i fjor voldelig dyrerettsaktivisme på nivå med tre andre ekstremisttrusler: Høyre,- venstre- og islamistisk. Hver 25. svenske bonde oppgir å være trakassert av ekstremister.

"Vi har forståelse for at det føles belastende at aktivister har vært inne i fjøset ditt", skriver NRK i et rørende omsorgsfullt brev til svinebøndene. Det er ikke meningen å fokusere på enkeltbønder, heter det. Nei, innbrudd er sjelden personlig ment. Er det en trøst?

Matbransjen ber bøndene opplyse om unormale funn som kan indikere sykdom etter innbruddsraidet. Kringkastingsrådet bør sjekke symptomene på journalistisk mangelsykdom i statskanalen.

Vi får nesten håpe at NRKs produksjon avdekker dyremishandling. Så får NRK noe positivt ut av å bidra til å normalisere bondehat og innbrudd.

For svinebøndenes del blir resultatet frykt og ubehag. Flere vil låse fjøsdøra. Slik når aktivistene sitt egentlige mål: Fremmedgjøring og mistenkeliggjøring av norsk matproduksjon.

Slik som da folk i Lyndon B. Johnsons presidentvalgkampanje i 1964 angivelig vurderte å spre et rykte om at motstanderen hadde hatt sex med en gris.

Johnson medgikk at han ikke kunne fremme påstanden om sin motstander, men:

– Vi kan få ham til å benekte den.