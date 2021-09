Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

– Dette er en enkeltmåling, sier politikere gjerne når de går tilbake. Problemet for Erna Solberg er at dagens måling for Nationen og Klassekampen bekrefter tendensen fra VGs måling på torsdag. Der måles Høyre til 18 prosent.

Hos oss faller Høyre tilbake til 19,1 prosent. Partiet er ikke målt så lavt på Norfaktas målinger siden oktober 2009. Oljeskatteendringen på tampen av valgkampen ser ut til å ha gagnet Sylvi Listhaug. Frp presterer årsbeste uka før valget.

Venstre er igjen under sperregrensen. Det betyr at høyresiden avgir ytterligere to stortingsseter og er nede på 61 mandater.

Velgerne fortsetter å plukke fjøra av den gamle, skallede ørnen blant partiene. 24 pjuskete prosent vil bety det dårligste valgresultatet for Ap siden hovedstaden het Kristiania. Det vil også bety Jonas Gahr Støres tredje strake stortingsvalg med redusert oppslutning.

I Senterpartiet vet de at makt og stemmer ikke trenger å samvariere. Støre blir nok statsminister selv med rekordlav oppslutning. Men har han utsikt til å bli landsfader eller kaospilot? Det kommer an på om han får stoppet lekkasjen på babord side av regjeringsskuta si.

De ultimate venstrepartiene MDG og Rødt styrker seg såpass på dagens måling at de henter tre nye mandater, mens Aps gamle regjeringspartner Sp mister fire. Ap, Sp og SV har 87 mandater, bare to mer enn de må for å oppnå flertall. Andre målinger viser at flertallet er tapt.

Det som taler til fordel for Støres drømmeregjering er at MDG og Rødt som regel scorer dårligere i valg enn på meningsmålinger. Dersom Sp er ferdig lekket, ser det lyst ut for en ny trepartiregjering.

Et viktig tilleggspoeng for Støre er at Ap ser ut til å bli større på Stortinget enn SV og Sp tilsammen, med 44 seter mot SV/Sps 43. Det gjør at Arbeiderpartiet vil utgjøre tyngdepunktet i en ny regjering, slik som i 2005 og 2009.

Uten flertall for Ap, SV og Sp blir Støre hjelpeløst avhengig av å få til et samarbeid med Rødt (nei til EØS) eller MDG (nei til oljeleting). Det vil sitte langt inne for Audun Lysbakken og SV å gå til KrF for å skaffe budsjettflertall (ikke at det er sikkert at KrF får styrke til å sikre noe slikt flertall uansett).

Hvilken regjering vil Sp ha? Trygve Slagsvold Vedum har hatt det samme budskapet (Ap/Sp-basert regjering) siden 2016, som han ynder å si. Men: Ikke en eneste gang har Vedum avvist å sitte i regjering med SV.

Hvilken regjering vil Ap ikke ha? En mindretallsregjering med Sp vil blottlegge venstrefronten. Det har ikke Ap råd til.

Kjell Magne Bondevik regjerte med bare en firedel av Stortinget bak seg. Det gikk ikke særlig bra for sentrumsregjeringen. Det vil gå enda verre for en ren Ap-regjering.

Senterpartiet søker makt, og har stundom omsatt relativt få stemmer i veldig mye makt. Erna Solbergs fall står døren til regjeringsapparatet vid åpen for grønne maktpolitikere med hestehandel i blikket og ubygd infrastruktur i hjemfylket. Mye partitradisjon skal kastes på Mjøsa før Trygve Slagsvold Vedum sier nei til alt dette, og lar SV og Ap regjere alene.

Arbeidet som i de siste ukene er lagt ned i å skrive Ap, Sp og SV sammen, er neppe forgjeves.