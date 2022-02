Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Jens Stoltenbergs politiske bindinger, integritet, vennskap og faglige kvalifikasjoner har vært kraftig debattert etter at han ble lansert som kandidat til ny sentralbanksjef.

Middager hjemme hos Gro Harlem Brundtlands sønn Knut er beskrevet i mediene, gåturer og samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre er analysert og kommentert. Med rette. Få kan være overrasket over at disse gutta spiser middag sammen. Ikke desto mindre er det uhyre viktig at slike vennskap og nettverk blir offentlig kjent. Det handler om tillit.

Også i Nationen har vi på lederplass uttrykt skepsis overfor Stoltenbergs kandidatur til stillingen som sentralbanksjef. Det ligger i avisens tradisjon å hegne om prinsippet om maktspredning og at rekruttering til viktige, offentlige samfunnsposisjoner ikke skjer fra et smalt spekter av befolkningen med samme bakgrunn, vennekrets og postnummer.

Disse ankepunktene er alltid viktige når sentrale stillinger skal bekles. Vi må kreve åpenhet og transparens, og vi må alltid ta debattene om integritet, bindinger og habilitet. Fordi Norge er et lite land og "noen vil alltid ha snakket sammen" på bakrommet.

Når det er sagt, er det få som betviler den nåværende Nato-sjefens kvalifikasjoner for jobben som sentralbanksjef. Han har økonomisk utdanning og lang fartstid i framskutte posisjoner. Stoltenberg satt som statsminister for Ap under finanskrisen i 2008, som endte med en dyp økonomisk krise i Europa.

Med erfaringen han har, må Stoltenberg ventes å ha stor integritet overfor fagmiljøer han vil ha med å gjøre i den nye jobben, som Finansdepartementet. Stillingen som sentralbanksjef har klart mandat, ikke minst som styreleder for Oljefondet, og mange vaktbikkjer kommer til å følge med.

Etter kontroversen rundt Stoltenberg opp mot visesentralbanksjef Ida Wolden Baches kandidatur, må vi stole på at departementets fagfolk, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og regjeringen har gjort ekstra grundige vurderinger i ansettelsesprosessen. Vi må stole på at Jens Stoltenberg får sentralbanksjef-jobben på tross av, ikke på grunn av, sin tilknytning til regjeringspartiet Ap.

I begrunnelsen for valget legger Vedum ikke bare vekt på bred erfaring, men også på Stoltenbergs profesjonalitet og rolleforståelse. Vedum må være trygg på at dette er beste kandidaten, alle forhold tatt i betraktning. Inkludert vennskapet mellom statsminister Støre og Stoltenberg.

Flere av opposisjonspartiene vil at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal granske ansettelsesprosessen. Frps Sylvi Listhaug sier til Aftenposten at det ikke er tvil om Stoltenbergs kvalifikasjoner, men at de tette båndene mellom den tidligere Ap-statsministeren og den sittende regjeringen gjør at det kan stilles spørsmål ved ansettelsen.

En slik gransking kan – om den viser seg uten kontroversielle funn – bidra til å stilne kritikken mot Stoltenbergs kandidatur og gi arbeidsro. Det er nødvendig for tilliten og at Norges Bank fortsatt skal bli oppfattet som uavhengig.

Så spørs det hvor lett det blir for Jens og Jonas å pleie vennskapet framover. Det vil – og bør – bli fulgt med argusøyne hva de snakker om på joggetur rundt Sognsvann.

Ryggmargsrefleksen – som heldigvis reagerer hos mange når kjente navn kobles mot høye stillinger – må alltid holdes ved like.