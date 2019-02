Jeg ville ikke ha bukket på den måten

Høflighet og folkeskikk er bra og nødvendig, men jeg ville vel ikke ha bukket på den måten etter sentralbanksjef Øystein Olsens ord om EØS: «Fri flyt av varer og tjenester, mennesker og kapital innen EØS-området gjør Norges hjemmemarked om lag 100 ganger større enn det ellers ville ha vært», sa Olsen i sin årstale tidligere denne måneden. Et svakt ekko av noe ugreit vi hørte for 25 år siden, den gangen framført med patos av NHO. Det skal jeg komme tilbake til.

Markedet for norske produsenter skal altså med EØS være «100 ganger større enn det ellers ville ha vært». Mener Olsen at markedet hadde vært 100 ganger mindre uten EØS? Hva er grunnlaget for slike påstander? Det kan passe med en liten dose korrigerende handelshistorie:

Frihandelsavtalen som Jens Evensen og hans lag forhandlet fram etter EF-neiet i 1972, sikret adgang til EU-markedet. Handelen med EU blomstret. I Brundtland-regjeringas EØS-proposisjon kunne vi lese at: «EØS-avtalen skiller seg i liten grad fra den eksisterende frihandelsavtalen med EF når det gjelder markedsadgangen» (St. prp.nr. 100, 1991-92).

Er det en generell liberalistisk hyllest til markedsfest og fri flyt sentralbanksjefen kommer med? Eller bygger han sitt «100 ganger større marked» på at alternativet til EØS er at EU hadde sagt opp handelsavtalen? Det virker lite sannsynlig. Særlig med tanke på at frihandelsavtalen ikke er sagt opp.

Det kan kanskje overraske Olsen, og et par andre, at frihandelsavtalen med EU ikke er opphevet. Den ligger under EØS – på den måten at EØS-avtalen har forrang så lenge den gjelder. Det slår EØS-avtalens artikkel 120 fast. I Brundtland-regjeringas EØS-proposisjon forklares artikkelen slik: «Grunnen til at man ikke har besluttet å oppheve eksisterende avtaler ved inngåelsen av EØS-avtalen, er at man ønsker at de igjen skal kunne komme til anvendelse dersom en avtalepart sier opp EØS-avtalen, eller i tilfelle av delvis opphør av EØS-avtalens bestemmelser (...)» (St.prp.nr. 100, 1991-92, side 103.). Frihandelsavtalen gjelder altså, men «sover» så lenge EØS-avtalen har forrang.

Hva hjelper sentralbanksjefens diagnose, når han lovpriser alt «som har gjort pasienten syk»?

For ordens skyld: Om EØS skulle sies opp, måtte selvsagt frihandelsavtalen oppdateres og utvides. Det store demokratiske poenget er at slik oppdatering vil skje gjennom forhandlinger. EØS innebærer tvungen import av regler som på løpende bånd vedtas i Brussel. Derfor er folk som foretrekker folkestyre som prinsipp for maktfordeling motstandere av EØS-avtalen.

Sentralbanksjefen nevnte avslutningsvis i talen at «vinnere i den globale konkurransen tar ut store gevinster, samtidig som brede grupper av lønnstakere i tradisjonelle industriland er blitt hengende etter. Problemer knyttet til økt ulikhet må tas på alvor.» Hva hjelper den diagnosen – når sentralbanksjefen samtidig hyller alt «som har gjort pasienten syk»? EØS åpner for sosial dumping – som flyter fritt langt inn i norsk arbeidsliv og øker forskjellene på folk. Derfor sier mange LO-organiserte nei til EØS.

Tilbake til påstanden «100 ganger større hjemmemarked med EØS enn det ellers ville ha vært» som et ekko av 1994. For 25 år siden startet det med at Erik Tønseth truet med å flagge ut Kværner dersom det ble nei til EU. Da ville ikke selskapet ha noen framtid i Norge lenger. Så dynget NHO på med advarsler. For eksempel: Dersom Norge og Island ble stående «alene» utenfor EU, ville det «dramatisk forverre norske bedrifters konkurranseevne». Daværende NHO-president Svein Aaser insisterte på at dersom kun Norge og Island ble stående utenfor EU, så ville EØS-avtalen «slutte å fungere» (Aftenposten 25. mai).

Den store ja-offensiven fra NHO kom en drøy måned før folkeavstemninga: «28. november dreier det seg om å si ja eller nei til 100.00 arbeidsplasser», skrev Aftenposten 26. oktober.

Skremmeskuddene smalt og NHO-presidenten løftet pekefingeren høyt: «Nei-siden har ikke gjort hjemmeleksen når det gjelder konsekvensene for næringslivet av et EU-nei» sa Aaser til Aftenposten 26. oktober 1994. «Med et ja til EU kan vi skape et vinnerlag av norsk næringsliv. I løpet av to til fire år kan det skapes 70.000 nye arbeidsplasser», påsto Aaser. Det skulle liksom stå om 170.000 arbeidsplasser. Advarslene om at EØS ville bli null verdt om Norge ble stående utenfor EU «alene» med Island og Liechtenstein, ble gjentatt. Litt som når høyrefolk prøver å latterliggjøre frihandelsavtalen som alternativ til EØS nå.

Når politiske skremmeskudd avfyres, er det den reale politiske debatten som skades. Mange av oss fikk nok av den slags i 1994. Så nei, jeg ville ikke ha bukket på den måten etter sentralbanksjefens ord om EØS.

Oppsummert 100 ganger større marked 1 Olsens påstand: EØS «gjør Norges hjemmemarked om lag 100 ganger større enn det ellers ville ha vært». Markedsadgang lenge før EØS 2 Brundtland-regjeringas EØS-proposisjon slo fast at EØS «i liten grad skiller seg fra frihandelsavtalen med EF når det gjelder markedsadgang.» Frihandelsavtalen er ikke død 3 Frihandelsavtalen er ikke død, men «sover» under EØS-avtalens artikkel 120.