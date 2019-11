Jakten på ingen

"Vi er ikke ute etter syndebukker." Budskapet fra Havarikommisjonen var så klart at både NRK og VG brukte det som tittel. Saken er at en fregatt til mange milliarder kroner sank innaskjærs, i fredstid, i rolig vær, 8. november i fjor. Men syndebukker, det er man ikke interessert i.

En syndebukk er et menneske som urettmessig blir tildelt skyld og ansvar for feil og fiasko, kan vi lese på Wikipedia. Det ville for eksempel være urettmessig å skylde på at NRKs nattradiovert spilte "Hotel California" og fikk mannskapet til rors til å drømme seg bort fra broen.

Havarikommisjonen er altså veldig opptatt av at den ikke har lett etter folk som ikke har skyld i ulykken. To spørsmål melder seg: Hvorfor i all verden er det nødvendig å erklære det? Og hva er det man har lett etter?

Havarikommisjonen mener at "en rekke hendelser medvirket til at fregatten KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» kolliderte i Hjeltefjorden 8. november i fjor. Var det ikke en rekke mennesker involvert?

De nevnes. Losen kunne sagt klarere at han sto på "Sola". Vaktsjefen på fregatten kunne ha tolket lyset han så, som "Sola". Trafikksentralen kunne grepet inn og bedt fregatten svinge eller stoppe. Tankskipet kunne ha slått av dekkslysene. Sjøtrafikksentralen kunne ha overvåket området bedre.

Både Sjøforsvaret, rederiet til "Sola TS", Kystverket og Sjøfartsdirektoratet får råd for forbedring. Alle har noe å gå på, altså. Når alle har ansvar, hvem har ansvaret da?

Individets frihet og personlige ansvar er pepper og salt i utviklingen av vestens sivilisasjon, i konkurranse med kollektivisme og systemreligion. Nå er det mest frihet igjen. Ansvar ligger hos de andre, systemet, konteksten, oppveksten og historien.

Blir vi tatt for å bryte reglene for håndbagasje på fly (som vi har signert for at vi har forstått), skjeller vi ut flyselskapet i Nettavisen, skam- og ansvarsløst. Journalisten spør hvorfor flyselskapet priser overvekt ulikt i lasterommet og i kabinen, men ikke passasjeren om hvorfor han tok med for mange kilo.

Jeg aner ikke åssen Helge Ingstad-havariet kunne skje, eller om noen er personlig ansvarlig. Min erfaring med navigasjon til sjøs er gjort mellom Taxfree-butikken og baren på Danskebåten.

Men jeg mener bestemt at om vi utelukker at personlige feil kan medføre forlis, eller nekter å stille folk til personlig ansvar, seiler vi i farlig farvann.