Jakten på grillsauen

Hjemme på bruket blinker vårsol i nysnø i bakkene, mens værvarslene spår nattefrost på 17. mai-kaka. Men grillsesongen kommer i år også, om vi så må holde to grillpinners avstand.

I disse dager kjører kjedene ut sine kataloger med grillsesongvarsel. Det var med forventning jeg åpnet Rema 1000 sin. Hva kan man friste sine venner med under de syrinblomstrende grener i år?

La det være sagt: Det er ikke noe galt med Andreas Viestad. Rema 1000s ene grillkokk har gjort mye for basal matforståelse i aldersbestemte klasser.

Og vi norske grillamatører kan vel behøve inspirasjon av Rema-kokken Edward Lee, hvis grillmotto er "nice and slow". Altså det motsatte av norsk tradisjonell grillteknikk, som lukter av propp, tvangsmarinert flinststek og brente øyenbryn.

Men jeg sitter igjen med kraftfôr-smak i munnen etter å ha lest Remas grillhefte. Nærmere telling viser 17 kyllingprodukter og 20 med svin (i tillegg til pølser med svin).

Hva så med kjøttet som beiter irrgrønt gress under snøhvite fjell i Nortura-reklamene? Som er den nasjonalromantisk landskapspleiende begrunnelsen for norsk landbruk?

Det finnes 11 produkter med tydelig innhold av storfe, inkludert en rekke burgere.

Og sauen da? Takk, to pølser og en burger. Ikke en lammekotelett, ikke en fårefilet. Skal vi tro Remas grill-pushvarsel, blir det mer scampi og laks enn sau på grillen i sommer.

Hos Menys grillkokker er det "kvalitet over kvantitet" og "kortreist mat" som gjelder. Men det finnes ikke norsk fårefilet i Norgesgruppens grillvarsel heller.

Det skal da også noe til å hevde seg, i konkurranse med halloumi (grillost fra middelhavslandet som konkurrerer i Europatoppen i medisinbruk til husdyr) og aubergine (produseres i Kina, India, Egypt, Tyrkia og Iran).

Istedenfor norsk lammeburger, som jo kan komme fra langreiste steder som Finnmark, tilbyr Meny en burger som ikke er burger, men et prosessert kake av svartbønner fra den andre siden av den kortreiste Atlanteren. Hva var det Concorde brukte over dammen, tre timer?

Slikt er nok lønnsomt for naturen. Det er helt sikkert at det er lønnsomt for Meny, siden svartbønneskiva koster 167 kroner kiloen i butikk. Engrosprisen på bønner på verdensmarkedet ligger godt under 20 kroner kiloen.

Det virker som en evighet siden november i fjor. Da var det mye vær i varslene, etter at Kristofer Hivju og Gry Beate Molvær satte NRK-søkelyset på at vi har fryselagre av sau.

– Det er opp til oss i dagligvarebransjen å tilby gode saueprodukter, og fortelle kundene hvor gode de er, sa kategorisjef Trond Morten Helgesen i Rema 1000.

Mye tyder på at Rema 1000-kokkene ikke så programmet. Deres grilloppskrifter handler ikke om sau i det hele tatt, men om hvor godt det er med svin og kylling. Og så en og annen storfeoppskrift, da. Men kokkene minner om at du alltid kan erstatte storfe med svin eller kylling i oppskriftene. Aldri omvendt.

Reklame virker, ikke-reklame virker ikke. I uke 16 i år var fryselageret av lam 2400 tonn, opp fra 1000 tonn i samme uke i fjor, ifølge markedsregulator Nortura.

I samme periode sank svinelagrene med 1000 tonn. I år forventer Nortura 1100 tonn produsert lam som ikke blir spist. De leser jo grillkataloger der i bygården også.

Hvorfor er det så lite lam på grillen? Liker grillkokkene til Rema 1000 bare kylling og svin? Ble Norgesgruppens far Joh. Johannson stanget av en vær i barndommen?

Jeg tror grillsommeren er så dominert av fugl og gris fordi både butikkene og matindustrien tjener mest på å selge oss fugl og gris. Korte livsløp, ingen beitesesong, men jevn, kontrollert produksjon gjennom hele året, på høyintensivt kraftfôr fra inn- og utland.

D'e itjnå som kjæm tå sæ sjøl, synger Hans Rotmo. Så jeg ga meg matkjedene i vold for å finne noe lammegrillmat.

Kiwi har hele seks varianter av grillklart kjøtt, lårstykker, koteletter og filet av får, men ikke pølser. På Mega og Prix er det kotelett og filet.

Lammepølse var bare å finne på Rema 1000, og de var svinaktig billige. Til gjengjeld var det bare 48 prosent lam i dem. Jeg fant heller ikke andre grillammeprodukter der.

Skal du skaffe deg en variert meny grillmat på får, må du altså belage deg på en liten butikkrunde. Og oppskriftshjelp får du ikke.

Så her er en kjapp oppskrift på "Lam à la liberté", rask mat for travle frigjøringsdager: Sleng to lammepølser på grillen. Finn fram potetlompe, Dijon-sennep fra Sørvest-Frankrike (de Montesquieu, som inspirerte eidsvoldsmennenes grunnlov, er herfra) og jekk en Aass-pils fra et familieeid norsk bryggeri mens du tenker på Hallingskarvet, Oscarsborg og Carl Joachim Hambro.

Der har du et nasjonalt grillmåltid.