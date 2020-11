Det luktet vondt allerede i 2018, da et bundet Storting vedtok å legge ned en lønnsom norsk eksportproduksjon av et lovlig produkt.

For hadde ikke et bredt stortingsflertall nettopp vedtatt at pelsnæringen hadde livets rett?

Joda. Men så ville Høyre og Frp få partiet Venstre inn i regjering. Og Høyre og Frp ga etter for Venstre, og lovet styrt avvikling av næringen som Høyre og Frp nettopp hadde vurdert som livskraftig.

De færreste hadde forventet et forbudsvedtak. I Venstre-leder Trine Skei Grandes ferske bok kommer det fram at det gjorde ikke Venstre heller. Pelsforbud var slett ikke på lista over saker som Venstre ville prioritere i regjeringsforhandlingene, for:

"Det var ingenting som tydet på at verken Høyre eller Frp var villige til å vurdere forbud", skriver Skei Grande om stoda før forhandlingene i 2018.

Og hvem kan klandre henne? Hvem trodde at liberale næringspartier skulle bli med på et forbud som mindre enn en tredel av partienes velgere støttet? Bare kort tid etter at partiene hadde stemt for fortsatt drift?

Grande prøvde likevel, bare på gjørs.

«Som en ekstra test på hvor stor vilje som lå hos de andre for å finne en løsning, la vi til at vi ville avvikle pelsdyrnæringa", skriver Skei Grande.

"Vi gikk med vilje lenger enn vi trodde Siv og Erna kom til å strekke seg", forteller hun i boken.

Men statsminister Erna Solberg (H) og Frp-leder Siv Jensen gikk på bløffen. De signaliserte til Grande at Venstre kunne få gjennomslag.

Ble signalet brukt for å få Venstres sentralstyre til å gå for å forhandle seg videre inn i regjering? Nei. Grande nevnte ikke for sentralstyret at hun trodde på gjennomslag for forbudet. Sentralstyret gikk for å fortsette forhandlingene - i den tro at regjeringen ville videreføre pelsnæringen.

200 familier har i snart 3 år vært gjennom fire ulike forslag til kompensasjonsordninger. Først i oktober i år kom løftet om en lovendring som hevdes å gi ekspropriasjonsrettslig erstatning. Ikke en pelsbonde kjøper julegave for det løftet.

Trine Skei Grande kunne latt pelsbøndene i fred. Isteden blir skjebnen deres gjort til en gøyal anekdote i en politikers memoarer:

Pelsbøndenes levebrød ble forbudt etter en bløff i en pokerrunde. Det beste du kan gjøre for en pelsbonde i år, er å ikke gi Trine Skei Grandes bok i julegave.