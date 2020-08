Ingen har forsprang. Det gir Sp et forsprang.

Partilederdebatten i Arendal ble, med unntak av et par katter, en ganske høflig affære.

Alle partiledere lot hverandre snakke om egen politikk. Som valganalytiker Svein Tore Marthinsen sier til NTB: Panelet var jevnt, ingen stakk seg fram.

Heller ikke i regjeringsspørsmålet er det noen blokk som dominerer. Selv med Frps støtte mangler høyrepartiene 15 mandater på flertall, ifølge Poll of Polls. Og Frps støtte er slett ikke gitt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier fremdeles nei til å ta med Rødt og MDG i en rødgrønn regjering, selv om han meget vel kan bli avhengig av iallfall ett av partiene for å skape flertall på venstresiden. Han må føle seg trygg på at MDG uansett ikke vil innsette noen høyreregjering.

På meningsmålingene blir SV og særlig Sp større på Aps bekostning. Men Ap mister ikke særlig med velgere til høyresiden mer. Lillavelgerne som synes trygg økonomisk styring og lav innvandring er viktig, sitter rolig hos Jonas Gahr Støre.

Isteden er det Sp som henter velgere fra høyresiden. Som tidligere borgerlig sentrumsparti har Sp fortsatt tilgang til en del forsmådde H- og KrF-velgere, og til lokallagsløse Frp-ere på bygda.

Ingen sier nei til nye velgere, om de enn kommer fra det som i dag fremstår som The dark side i Sp-ledelsens retorikk.

Den nyslåtte plattformsjef Ola Borten Moe snakker gjerne om ting som Sp-ledelsen forøvrig ikke snakker så mye om. Når det gjelder forholdet til SV har Borten Moe imidlertid fått gjennomslag.

Hans nei til SV-staten vakte oppstandelse under partileder Liv Signe Navarsete. I dag nekter Trygve Slagsvold Vedum å snakke om SV og regjering i samme setning.

I et intervju med Dagbladet kan Borten Moe trygt slå fast at Sp "aller helst ikke" skal ta inn SV - eller noen andre partier - i en Ap/Sp-regjering. Det blir det statsbærende og det bygdebårne parti i tospann.

Den siste NRK-målingen viser at Ap/Sp kan hente flertall hos SV - men også hos MDG.

Det skaper et handlingsrom for den mindretallsregjeringen Sp snakker om. To eksempler: Sammen med SV kan Støre og Vedum blokkere kraftkablene MDG vil ha. Sammen med MDG kan Støre og Vedum holde igjen på pengebruken SV vil ha.

I 2005 var regjeringsdannelsen mellom SV, Sp og Ap avklart på forhånd. I 2021 blir det ikke noe slikt samarbeid. Det skyldes også at Sps oppslutning ifølge Poll of Polls er økt fra 11 til 25 mandater (august). Ap har falt fra 61 til 45 mandater.

Det gir Sp selvtillit, både til å utelukke SV i regjering, men også å åpne for støtte til høyre for seg.

Ikke at en slik støtte er gitt. Det er 20 år siden sist V og Sp satt sammen i regjering, men det virker som 20 lysår. Ola Borten Moe sier i Dagbladet at Venstres seire under Erna Solberg beløper seg til forbud mot pelsproduksjon - og matproduksjon på myr.

Eller "å gjøre livet surt for folk som driver naturbasert næringsvirksomhet", som Borten Moe sier det.

Det siste fordums sentrumsparti er en annen kalk:

– KrF vil jeg si er mer blandet. De har sikkert behov for å finne igjen egen styrke, sier Borten Moe.

Fordelen med å være veldig svak er at det skal ikke mye til for å gjenfinne styrke. KrF er målt like over sperregrensen hittil i august.

De rogalandske kranglefanter Bollestad & Pollestad klarer ikke å skjule at det ikke er så langt fra et KrF der Knut Arild Hareide er statsråd, og over til et Sp der Ola Borten Moe blir statsråd.

Fire partier ligger nær sperregrensen: Rødt, MDG, KrF og V. De siste valgene har vist at småpartiene som regel klarer å krype over med et nødskrik.

Ved neste valg kan det bli taktisk lurt for senterpartivelgere å stemme for å få KrF over sperregrensen, slik høyrevelgere stemte taktisk for å få Venstre over. En KrF-gruppe med 8-10 seter gir Sp noe å spille på.

Hvis stortingsvalget gir som resultat at en mindretallsregjering med Ap/Sp kan hente støtte fra sak til sak ENTEN hos KrF eller hos SV, MDG eller Rødt, blir det tenna i tapeten og høy sagføring på Sps valgvake.

Stikkordet er "kan". Bare muligheten for at KrF skal dra regjeringen mot sentrum (noe få KrF-ere har noe imot) vil bidra til å gjøre MDG og SV til medgjørlige støttepartier.

Den største spenningen ved valget til høsten blir ikke om Sp skal i regjering, men hvor lenge nestlederen skal få pumpe oljen som betaler for moroa.