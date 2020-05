Noreg brukar rekordmykje pengar på koronakrisa. Men blir dei brukt rett?

Sommaren er venta over delar av Sør-Noreg i helga. I nord har snøen endeleg byrja å smelte. Ungane kan snart gå på skulen som normalt. Talet på innlagde koronapasientar på sjukehusa er i skrivande stund 29, det lågaste talet sidan 12. mars, då dei omfemnande korona-tiltaka vart sett i verk.

Og statsbudsjettunderskotet blir – i skrivande stund – på 485 milliardar kroner.

Å bremse koronapandemien har kosta. Berre fredag var pakken som regjeringa presenterte på 27 milliardar kroner. Kontantstøtte til bedrifter, kutt i formuesskatt for arbeidande kapital og kompetanseheving er noko av det som skal prioriterast. 4 milliardar skal brukast på å halde aktiviteten oppe i byggjebransjen, 2,5 av dei i kommunane.

3,6 milliardar kroner skal brukast på å skapa nye, grøne arbeidsplassar over tre år. Totalt skal det brukast 4,5 milliardar ekstra på grøn omstilling – ei "enorm satsing" seier næringsminister Iselin Nybø. "Lommerusk", svarar MDGs Une Aina Bastholm, som peiker på at den "enorme" satsinga på grøn omstilling og klima utgjer berre 1 prosent av det koronatiltaka kjem til å koste.

Det er inga storsatsing på ny, grøn industri. Innretninga på koronatiltaka er heller ikkje spesielt grøne, sjølv om Enova no får tilført 2 milliardar kroner. Det ligg til dømes ikkje inne midlar til CO2-lagring og CO2-binding.

I denne samanheng blir dei vel 600 millionane til landbruket småpengar. Det er til dømes under halvparten av det som skal brukast på å kutte formuesskatten (1,3 milliardar).

"Tafatt". "Usosialt". "Sentraliserande". "Magaplask". "Kraftlaus og urettvis". Meldingane frå opposisjonen er ikkje særleg oppmuntrande for regjeringa, som nok ein gong kan erfare korleis det er å vera i mindretal. Regjeringa har gløymd Nord-Noreg, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum, medan LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen fryktar masseoppseiingar.

Eitt år før stortingsvalet har mange mykje å tapa. No vil Frp fyrst snakke med dei andre opposisjonspartia, og ikkje med sine gamle veninner frå regjeringskorridorane. Då kan sluttsummen for budsjettunderskotet hamne endå høgare.

Det blir inga rask løysing på koronakrisa, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen fredag, og minner om at me må bruke fleire budsjett i åra som kjem. Det kan vera ei nyttig påminning når det rykkjer i reisefoten og skuldra senkar seg litt inn mot sumaren. Det er ikkje over enno.