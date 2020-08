Ikke surr med boligpolitikken

I sommer har debatten om boligpolitikken gått i flere aviser, også her i Nationen. Det er kommet flere problematiske forslag fra Aps omland.

AUF vil ha en "ny og radikal" boligpolitikk. Et viktig element i AUFs nye politikk er å øke skatten på primærbolig kraftig. AUF vil redusere verdsettingsrabatten for skattlegging av egen bolig fra 75 prosent til 20 prosent.

Det er vanskelig å forstå hvordan AUF ser for seg at det å gjøre det enda dyrere å eie bolig skal hjelpe de som ikke kommer inn på boligmarkedet fordi de har for dårlig råd. Det hindrer ikke den Ap-dominerte Tankesmien Agenda i å mene det samme som AUF.

Fagsjef for arbeidsliv og økonomi i Agenda, Hannah Gitmark, sier til Nationen at norske boliger har "gått fra å være et velferdsgode til et spekulasjonsobjekt". Det er en framstilling som er så fortegnet at den blir feil. For det første er primærbolig svært sjelden et "spekulasjonsobjekt". Primærboligen er som regel et hjem.

De som har en sekundærbolig, blir heller ikke automatisk boligspekulanter. Det kan handle om en pendlerbolig – eller andre behov for å bo to steder. Det kan selvsagt også handle om "spekulasjon" i den forstand at sekundærboligen først og fremst er et investeringsobjekt, eller skal brukes til utleie. Utleie har vi egne skatteregler for og sekundærbolig skattlegges allerede sterkere enn primærbolig.

Fagsjefen i Agenda ser ut til å ha glemt det grunnleggende: Rundt 80 prosent av oss eier vår egen bolig fordi det å eie sin egen bolig har vært ansett som et grunnleggende viktig velferdsgode. Det gir trygghet og forutsigbarhet å eie sitt eget hjem.

Reglene for rentefradrag er innordnet deretter. Det bør de fortsatt være. Gitmark snur det på hodet: "De som allerede er i boligmarkedet og eier får masse subsidier", sier Gitmark til Nationen. Hun omtaler de som har de høyeste boliglånene slik: "Jo rikere du er, jo mer subsidier får du av myndighetene". Derfor vil hun øke boligskatten betydelig. Hannah Gitmark ser bort fra at det like gjerne kan være de av oss med dårligst råd som har de høyeste boliglånene. Skal debatten om tiltak som hjelper folk med dårlig råd inn på boligmarkedet være konstruktiv, bør nok debatten være mer nyansert enn det Gitmark legger opp til.

Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson i Ap, holder fram Oslos nylige vedtak om å innføre en såkalt tredje boligsektor. Tredje boligsektor ser ellers ut til å ha blitt et sekkebegrep for alt fra kraftig prisregulering til et B-boligmarked. Et B-boligmarked der en riktignok kan bo rimelig, og det er bra. Samtidig kan det bli vanskelig å flytte derfra ved behov, fordi det fortsatt blir for dyrt å ta steget inn på det ordinære boligmarkedet. I verste fall kan resultatet bli getto og stigmatisering.

Det er betryggende at Ap-leder Jonas Gahr Støre har avvist forslaget om å øke boligskatten betydelig. Støre har også presisert at det er uaktuelt å gå tilbake til det gamle prisregulerte systemet. En av grunnene til at Støre er så tydelig, er nok at han – på linje med de fleste partiledere – vet at det å surre til boligpolitikken koster stemmer i valg, naturlig nok.

Solberg-regjeringas forslag til boligpolitikk legges fram til høsten, men kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) røpet deler av den i Nationen forrige uke.

Nikolai Astrup tror ikke én modell kan hjelpe alle med etableringsproblemer. "Vi må jobbe med flere løsninger. "Leie til eie" er en modell som både Husbanken og flere private aktører jobber med nå, mens «eie først» er noe Husbanken skal se på fremover" sier Astrup til Nationen.

Med "leie til eie" betaler en leie som tilsvarer kommunens utgifter på boligen i tre til fem år. Det gir mulighet for å spare opp egenkapital over noe tid og kjøpe seg inn til slutt. "Det tror jeg senker terskelen for å komme seg inn på boligmarkedet for dem uten egenkapital, og som har en lav, men stabil inntekt", sier Astrup.

Det ser ut til at regjeringspartiene og opposisjonen er enige om at det er nødvendig med ordninger som hjelper folk uten egenkapital til å skaffe seg et hjem. Det er viktig, og bør ikke ødsles bort i partipolitiske markeringer.

"Leie til eie"-ordningen bør regjeringspartiene og Ap og Sp kunne enes om å satse på, som starten på å hjelpe folk uten egenkapital inn på det ordinære boligmarkedet.