Hysj – en gladsak!

56 helnorske ulver, og i tillegg 47–50 grenseulver: I vinter var det 103 til 106 ulver helt eller delvis i Norge, melder Rovdata.

Det er eksakt like mange som forskerne telte i fjor vinter. Det er også like mange flokker og par som sist vinter. Hvem skulle trodd det?

– Dette er ren utryddelsespolitikk, sa Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet i september, om et vedtak om å skyte 12 ulv.

8 måneder og 13 skutte ulver senere viser det seg at politikken har vært usedvanlig mislykket. Ulven ble ikke en gang litt utryddet – den ble ikke utryddet i det hele tatt. Etter vinterens jakt er det fortsatt igjen litt flere ulver i skogen enn det var etter forrige vinters jakt.

I oktober i fjor meldte faktisk.no at påstanden om at "bjørnene forsvinner" fra Norge (signert NOAH) er misvisende. Men Naturvernforbundet får nok gå i fred for faktasjekkerne. Faktisk.no arresterer bare faktafeil, ikke elendig spådomskunst.

Kanskje er den felles norsk-svenske ulvestammen på vei ned, selv om vi har registrert like mye ulv på norsk jord?

Neida. Svenskene har påvist DNA fra 353 ulver i vinter. La oss si at det inkluderer alle helsvenske ulver, og alle grenseulvene som også Norge har telt. Påplusset de 56 helnorske ulvene var det da 409 ulv i Skandinavia i vinter. Forrige vinter var det 380.

Forvent ikke å se pressemeldingen "Våre spådommer slo feil – ulven er heldigvis i vekst" fra Naturvernforbundet. Noen pressemelding fra rovdyr-forlikspartiene på Stortinget, om at "Vi klarte dessverre ikke å komme ned på bestandsmålet for ulv i år heller" må vi nok også klare oss uten.

Det blir stadig mer ulv. Men for sauebønder, ulvevernere og politikere er bare en død ulv en profitabel ulv.