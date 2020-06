Hyllesnylterne

Karbonadene ligger innbydende i den svarte panna. Ved siden av ligger oppskåret løk. På rød bunn står det "Saftige karbonader av storfe". Til venstre, en oppskriftslapp.

Beskrivelsen passer perfekt på Gildes karbonadepakke. Den passer perfekt på Nordfjord Kjøtt sin også.

Hvis du synes dette er herming, er du enig med Næringslivets konkurranseutvalg (NKU). Utvalget finner at Nordfjord Kjøtts "etterligningshensikt er tydelig". Nortura, som lager Gilde-karbonadene, er fornøyd – mest av hensyn til forbruker.

– Det er fort gjort å ta feil, sier merkevaredirektør Nina R. Stavenæs i Nortura.

Ja, det er fort gjort. Hvis du skal raske med deg en pakke bacon hjem til en kjapp tirsdags-carbonara, for eksempel. Da kan du fort komme hjem med Norturas lårskiver av kalkun isteden.

De ligger nemlig ikke der de skal ligge, nede i kjøledisken sammen med kyllingkjøttdeig, -filet og -vinger i hvitt kjøtt-hylla. Lårskivene henges øverst i kjølehylla, sammen med bacon.

I tillegg står det ikke "lårskiver av kalkun" på pakkene med lårskiver av kalkun. Nortura har merket dem "kalkunbacon". Skogsbacon, jegerbacon, stjernebacon, "kalkunbacon" – det er fort gjort å få med seg feil pakke. Dermed har du betalt en høyere pris for et billigere produkt.

Mathermingen starter i kjøttkverna. Som en Fb-deltaker i karbisdebatten sier: Det er ikke så farlig om folk velger feil pakke. Kyrne i Gilde-karbonadene er neppe eldre eller seigere enn kyrne hos konkurrentenes karbonader.

Konkurransen går på pris og pose, ikke smak. På konsummelk og rømme har utviklingen gått så langt at vi har fått bransjefarger. Helmelk er rød, lettmelk er rosa og lettrømme lysegrønn. Og så videre. Melk er melk.

Produktherming er en viktig del av verdensøkonomien. Falske Gucci-vesker koster en kinesisk timelønn å produsere, mens vi kjøper for 500 kroner i plastbutikkene på stranda i Syden. Avansen er stjålet hos originalen, som koster 1200 kroner.

Noen ganger er verdityveriet særlig grovt, som når et produkt med negativ verdi, tryller seg om til noe ditto positivt.

Annonse

Som potetpakka med bilde av en nordisk bonde og en blond jente, merket "Lier gård", og en veeeldig liten tekst der det står at potene kom fra Israel. Dette "kan føre til misforståelser", melder Bama i et rimelig opplagt resonnement. Posene fra Lier kibbutz er trukket tilbake.

Det liker Steinar Reiten (KrF) dårlig, fordi den dårlige merkingen av potene ikke er så dårlig at det bryter med markedsføringsforskriften.

"Nokre vil sjå på poteter frå Israel som feil, andre vil ikkje ha kjøtt frå Argentina", sier Reiten her i avisen – og drar en falsk parallell. Få forbrukere skiller mellom kjøtt fra Argentina og Brasil. Ganske mange forbrukere skiller mellom poteter fra Israel og Kypros.

Førstnevnte kan være dyrket på okkupert jord på Vestbredden, og siden smak dannes i hjernen, setter dette vond smak på potetene for en del Palestina-venner – hvis de vet at potetene er fra Israel.

For en del andre, inkludert Reiten, smaker potetene bedre fra okkupert hellig jord. Guds utvalgte poteter er merkevare-beskyttet av en israelsk soldat som gjerneg lager potetmoses av en palestinsk Asterix.

Mens israelsk mat splitter, samles Frankrike om sine grytetradisjoner. Det blir nå ikke lov til å kalle soya- og bønnekaker for "burger" i Frankrike.

Jordbruksminister Didier Guillaume håper å gjøre det ferske forbudet mot kjøttherming til gjeldende EU-rett, slik det allerede er forbudt å kalle soya- og rapsklumper uten melk for "ost".

Det kan synes rart at industrien som lager planteprodukter, hermer animalsk mat, all den tid kjøperne nettopp ikke vil ha dyr i matveien. Hvis burger-kopiene av planter i tillegg er bedre for smaksløkene, skulle man tro at industrien ville fjerne både form, innhold og markedsføring så mye som mulig fra den animalske, mindreverdige originalen.

Men det gjør den altså ikke. Jeg ser få andre forklaringer enn at 1) plantekopier smaker ikke bedre enn kjøtt-originalene.

Og 2) at selv om veganere tar avstand fra kjøtt og melk, er de avhengig av å herme alteter-kulturen for å få til et måltid ut av næringsstoffene. Det blir ikke julestemning fra en klump soyamiks før du kaller den "vegansk ribbe".

Slik sprer mathermerne seg, av økonomiske, kulturelle og politiske årsaker, over lande- og anstendighetsgrenser.

Det gjelder å lese pakka godt, og se etter de få produktene som ikke jakter minste felles standard. Som koster mer, men mindre enn de smaker. Og som er hva de utgir seg for å være.