Hvordan blir livet etterpå?

Venter sol og fuglesang når regnskyllet er over? Hvordan vil koronapandemien forandre Norge, Europa og verden? Har vi noen erfaringer å støtte oss til?

Hva skjedde for eksempel etter finanskrisen som satte inn i 2008 og endte som en dyp økonomisk krise i store deler av Europa? Det spørsmålet stiller bulgarske Ivan Krastev, leder av Center for Liberal Strategies i Sofia og kommentator i flere aviser, i boka Framtida er her nå – hvordan pandemien forandrer verden. Boka lanseres i Norge fredag.

Når Krastev skal svare på spørsmålet om konsekvensene av finanskrisen, tar han veien om Giovanni Boccaccios Dekameronen, samlingen av noveller nedtegnet på den italienske landsbygda – av sju kvinner og tre menn som hadde flyktet fra en pandemi som herjet Firenze i 1348 (Svartedauen).

En av historiene handler om Gianonotto di Civignì, som vil konvertere jøden Abraham til kristendommen mot et løfte om å frelse hans sjel. Abraham reiser til Roma. Han vil treffe lederne i Gianonottos kirke før han bestemmer seg. Da blir Gianonotto dypt bekymret, for korrupsjonen er utbredt blant kirkelederne. Men Abraham konverterte, han, med følgende begrunnelse: Når religionen kunne blomstre til tross for kirkeledernes korrupsjon, så måtte kristendommen i sannhet være Guds ord.

Noe lignende skjedde med nyliberalismen i kjølvannet av finanskrisen, skriver Ivan Krastev. "Mange europeere trodde tidligere at hvis nyliberalismen på en eller annen måte kunne overleve den økonomiske katastrofen den selv hadde forårsaket, måtte den være den sanne religion."

Abrahams logikk så altså ut til å berge nyliberalismen helskinnet igjennom den krisen som nyliberalismen selv hadde forårsaket. "Paradokset fra finanskrisen i 2008–2009 er at mistilliten til markedet ikke førte til press om sterkere statlig styring", skriver Ivan Krastev, som forfatteren Timothy Snyder omtaler som "en av de største tenkerne i Europa i dag".

Om nyliberalismen ikke ble frynsete i kantene av finanskrisen, vil koronakrisen røske kraftig i den, tror Krastev. For koronakrisen har "tvunget folk til å revurdere hvilken rolle styresmaktene skal spille i livene deres. Pandemien har ført til at folk stoler på at myndighetene organiserer de kollektive helsetilbudene og at offentlige institusjoner redder økonomier i fritt fall", skriver han.

Forfatteren har nok rett i at koronapandemien har endret vår forestillingsevne, rett i at vi er "i stand til å forestille oss hva som helst, for vi er omgitt av noe vi tidligere aldri hadde forestilt oss".

Ivan Krastov skrev boka (essayet), Framtida er her nå – hvordan pandemien forandrer verden, under krisens første fase. Det er nyttig at de uvirkelige dagene da viruset spredde seg som mest, holdes fast i en tekst. Ikke minst i ei tid da mange av oss er så slitne av unntakstilstand og sosial isolasjon, at impulsen er å fortrenge og glemme denne første, ekstraordinære, fasen.

Det er ikke så mange ukene siden vår egen regjering ville suspendere Stortinget i årevis, for å kunne håndtere koronakrisen "mer effektivt". Husker vi det? Hvem ville trodd at noe slikt kunne skje før koronaen kom med fly til Norge? Som sagt, vår forestillingsevne og vår kollektive oppfatning av hva som er mulig, er endret.

Rakk vi å heve hodet og få overblikk midt i all frykten for å bli smittet, midt i bekymringen for bestemor på sykehjemmet og onkel med astma, og for kjæresten i Italia?

Hvem fant vel, midt i all håndvaskingen, rom for å filosofere over den britiske, politiske filosofen David Runcimans ord: "Under en nedstengning avslører demokratiene hva de har til felles med andre politiske regimer; også her handler politikk til syvende og sist om makt og orden".

Paradokset er at mens folks politiske innbilningskraft styrkes, så lammes elitenes innbilningskraft, skriver Ivan Krastov. Han sikter ikke minst til styresmakter; "(...) de styrer fremdeles i forventning om at verden, så snart krisen er over, vil vende tilbake til det den var." Den forventningen deler ikke Krastov. "Det pandemien vil føre til, er trolig en mindre ideologisk og mer ustabil verden", skriver han. Og spørsmålene er mange.

Hva vil skje i USA, der presidenten setter hensynet til egen valgkamp foran hensynet til smittevernet?

Hva vil skje i Kina? Den kinesiske befolkningen så ut til å ha tillit til de autoritære styresmaktene da smittespredningen var som størst. Hva skjer nå, når kineserne vet at myndighetene løy om viruset og BNP svekkes for første gang siden Mao? Det er løftene om økonomisk vekst, og ikke kommunistisk ideologi, som skal legitimere diktatorens overvåking og stålkontroll med folket nå.

Hva med EU? "Mens italienere og spanjoler døde i tusentall hver eneste dag, hadde Brussel lite å stille opp med. EU har vist seg strukturelt uskikket til å lindre effekten av katastrofen som utviklet seg, en irrelevant aktør i det øyeblikket folk søkte beskyttelse. (...) Under krisens akutte fase så vi at den nasjonale selvstendigheten trumfer felles interesser", skriver Ivan Krastev. Han spår likevel at den eneste måten EU kan takle krisens neste fase på, er gjennom "et Brussel utrustet med utvidede fullmakter".

Hva med Norge? Også her til lands kan vi finne tegn på at Ivan Krastov har rett i at elitenes forestillingsevne er uendret – eller ubrukt: Mens næringsliv og arbeidsløse fortsatt er avhengige av økonomisk krisehjelp fra staten, vil for eksempel en NHO-topp "slanke staten" og fjerne ledelse som "ikke har hatt fokus på effektivisering". Var det ledelsens manglende "fokus på effektivisering" som lå bak for eksempel Nav-skandalen? Den gang da Nav-ledelsen gjorde uskyldige folk til kjeltringer i sin iver etter å være "effektive". Er det kun "manglende effektivitet" som ligger bak Navs problemer med å få krisepenger raskt nok ut til folk nå?

Forestillingsevnen tilsier at NHO-direktøren, Stein Lier-Hansen, fremmer en avart av "Abraham-logikken" for nyliberalismen. Ifølge Ivan Krastev, så er altså nyliberalismen temmelig 2010.