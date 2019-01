Hvor skremte skal kjøttprodusentene være?

Frykten var åpenbar på Verdens kjøttkongress i Texas i fjor: Dagens unge spiser allerede mindre kjøtt, og sier de vil spise enda mindre i årene fremover. Klimautslippsprofilen til det kjøttbaserte landbruket er under tungt press, og ikke bare fra tradisjonelle miljøinteresser. Og på laboratorier i California og i Kina forskes det på både plante- og prøverørsbasert "alternativt kjøtt".

Det er ikke rart om du er stressa. Men etter å ha overvært årets Mat og Landbruk, er det åpenbart at den røde tråden til innlederne om problematikken er todelt: Ja, krisen er reell - været endrer seg og skaper nye utfordringer (som er ille nok), og forbrukernes og myndighetenes holdninger til kjøttets klimaprofil ser ut til å måtte tvinge frem store endringer (som vil oppleves som desto mer stressende av mange kjøttprodusenter).

Men bransjefolkene som innledet, hadde også budskap som var egnet til å berolige. Stormøtet ble åpnet av Ian Proudfoot, agribusiness-sjef i rådgivningskonsernet KPMG. Hans budskap var at bønder, også i Norge, måtte gå forandringene i møte med mot. At det gjelder å se på fremmarsjen av vegetarkosthold, kjøttalternativer, genredigering og et stigende stress knyttet til klimaendringer og tenke "her er det penger å tjene".

Mange av argumentene har du nok hørt før. Men én ting Proudfoot sa, er forholdsvis ny.

Proudfoot snakker om det som kan oversettes som "forgjengelige egenskapsbaserte markedsfordeler". Slike trender kan gi stor avkastning i en kort periode, men så dabber de av. Storprodusentene kommer etter.

For noen år siden var trenden grasfora kjøtt. Akkurat nå er den store trenden kjøtt med lav eller ingen bruk av antibiotika i produksjonen. Ingen nyhet i Norge, selvsagt, men nå er det luksus-sjiktet i mange andre land.

Proudfoot spår at det neste store blir såkalt karbonnøytralt eller karbonpositivt landbruk. Det innebærer to ting: Vegetar- og kjøtterstatning vil bli mer populære, men kjøttproduksjon vil kunne bli mer lønnsom hvis den kan dokumentere at alt skjer mest mulig "klimaskånsomt".

Proudfoots hallelujabudskap er at norske bønder kan konkurrere i dette sjiktet.

Sunt nok for harmonien i landbrukssamvirket ble teknologioptimisten Proudfoot og Cicero-topp og utslippskuttstalsperson Kristin Halvorsen fulgt opp av sauebonde og forfatter James Rebanks.

Også han jublet over norsk landbruk. Men budskapet var et annet: Bondens rolle er å være konservativ. I gammeldags forstand. Ta været som blir verre, på alvor. Hør på folk som Proudfoot. Tenk for all del både nytt og ambisiøst.

Men pass på så du ikke mister bakkekontakten. Bondens jobb er å forvalte jorda – og å lage mat, og spesielt til folk i nærområdet, for å bygge og bevare en sterk lokal næringskjede, sa Rebanks. Kloke ord, det også.