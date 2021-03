Hvor mange nyanser av grønt har MDG plass til?

Skjæringspunktene mellom klima og bærekraft, natur og miljø, mellom forvaltning, vekst og vern er sentrale spørsmål i norsk politikk. Hvordan skal vi leve og hva skal vi leve av?

Miljøpartiet De grønne mener å ha svaret på flere av spørsmålene. De vil gjøre Norge til verdens første nullutslippsland i 2035. Det skal også være siste år for norsk oljeproduksjon, hvis MDG får bestemme. Og kjøttforbruket skal halveres - eller?

Den iltre, grønne vaktbikkja får mye medieoppmerksomhet med skarpe debatter. "Landets eneste reelle miljøparti" skal ha ære for å utrettelig hale og dra politikken i grønn retning. Samtidig kritiseres MDG med rette for å sette ideologi foran realistisk politikk.

Siden mai 2019 har de som gjennomsnitt på meningsmålingene ligget over fire prosents oppslutning. Talsperson Une Bastholm kan selvsikkert slå fast at partiet er stabilisert på et høyere nivå enn ved forrige stortingsvalg.

Det handler ikke minst om at klimasaken blir stadig viktigere for folk. Bevisstheten øker jevnt, særlig etter klimastreikene i 2019. Når koronapandemien roer seg, vil klima igjen være øverst på agendaen for svært mange velgere.

Slikt gir selvtillit til et parti som denne helga har sitt landsmøte. Legg til at MDG er med og styrer hele 60 norske kommuner og åtte av de ti største byene, så har de allerede stor innflytelse. Ikke minst på samfunnsdebatten.

Men det gir også voksesmerter. For når oppmerksomheten øker holder det ikke å være sekteriske aksjonister som bærer ved til betente svart-hvitt-debatter. Da må partiet se hvordan deres krav og mål har konsekvenser for det norske samfunnet i stort – for hvordan vi lever og hva vi lever av.

Med mer erfaring og flere potensielle velgere kommer flere meninger internt i partiet, flere dilemmaer: Hvilken grønnfarge har partiet egentlig? Som i saken om bøndene i Maridalen. Opposisjonen har fått byrådet i Oslo til å snu i synet på framtida for forpakterne på de ni gårdsbrukene. Miljøbyråd Lan Marie Berg vil likevel tilby bøndene tiårskontrakter. Noe annet ville vært en skandale. Og MDG har fått seg en grundig leksjon i landbrukets generasjonsperspektiv.

Oslo MDGs forslag til partiprogrammet om halvering av kjøttforbruket innen 2025, møtes også av et forslag som går stikk motsatt vei: Ønsket om kjøtt-halvering bør fjernes. Og skal politikerne egentlig blande seg i hva folk legger på tallerkenen?

Når Josefine Gjerde i Vestland MDG vil "skjerme barn og unge for kjøttpropaganda" og forby reklame fra Matprat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt, er det ikke bare Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum som rister rasende på hodet. Også partifeller i MDG ser mer rødt enn grønt av forslaget.

Her i Nationen svarer 123 folke- og tillitsvalgte i MDG tydelig ja til norske bønder med anstendig lønn. De sier ja til mer kornproduksjon, mer fisk, grønnsaker, frukt og bær, med andre ord norsk mat. De sier ja til bruk av beiteressurser, bedre jordvern og økt selvforsyning, ja til små og mellomstore bruk, ja til flere arbeidsplasser i norsk primærnæring.

De 123 MDG-erne sier også ja til å bevare regnskogen – og dermed implisitt nei til å øke importen av soya til norsk dyrefor – slik at vi må produsere mer norsk mat på norske ressurser. Da kan man ikke samtidig si nei til norsk kjøtt.

Dette vil mange senterpartivelgere lett signere på. Som Sp-medlem Sigmund Andersson skrev her i avisa: “Vi burde jo være sammen, vi grønne. Vi som er for å bruke naturen bærekraftig. Vi som er for langsiktig forvaltning. Vi som er for å måle suksess på flere måter enn i penger”.

Men Senterpartiets Per Olaf Lundteigen har lansert “tømmer, torsk og timotei” som sin hellige treenighet. Og MDGs påtroppende leder, Arild Hermstad, tar tilsvarende avstand fra "bil, biff og boring". De er gode på slagord, begge to. Og setter fingeren på at det finnes mange nyanser av grønt.

Sp trekker fram det naturvennlige og bærekraftige i CO₂-opptak fra skogen og det grønne gullet i treforedlingsnæringa, de ser ei miljøvennlig framtid i den blå sektoren og verdien av beitemarka, ikke bare som fôr til norske dyr, men som avgjørende element for verdiskaping, landbruk og bosetting i hele landet.

MDG peker på det miljøvennlige og bærekraftige i å kutte oljen, kutte utslipp fra biltrafikk og kutte kjøttforbruket. Nå er det ikke bærekraftig å bytte geit og ku med langreist avokado og soya, selv om tallene umiddelbart kan se bra ut i excel-arket. Men på både bil og olje kan og bør MDG finne grønne samarbeidspartnere, om enn ikke fullt gjennomslag.

Forutsetningen er at fløyene i partiet med ulik grønnsjattering snakker sammen og evner å være mer konstruktive enn ekstreme. Håpet er i alle fall lysegrønt.