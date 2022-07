Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Jeg ville skrive en sommer-kommentar, slik vi gjerne gjør hver sommer, for å by leseren noe annet. Skrive om noe større enn regjeringas mangel på energipolitikk og den slags. Ville hvelve en høyere sommerhimmel med svaler på, gå nærmere på naturen og dens gleder, som rådyra som gresser bak låven min. Og elgen som skrider sakte over enga bak skjulet. Mens geitramsen og kjempeblåklokka fortsatt blomstrer.

Men så kom jeg til å forlate rådyr og blåklokker for å se Lørdagsrevyen på tv. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) var lørdagsgjest. Sinnstemningen fra tunet forsvant. Utålmodigheten steg i takt med at de kritiske spørsmålene uteble.

En skal selvsagt være hyggelig mot gjester, men NRK kunne jo spurt på en høflig og hyggelig måte, når de først hadde ham i tale. Har det vært litt uheldig med fri flyt av kraft ut av Norge kanskje, herr energiminister? Er du litt bekymret når du ser hvordan vanlige folk og næringsliv i Sør-Norge nå sliter med høye strømpriser? Når konkurstallene stiger? Er det noe du kan gjøre med dette på din vakt, slik du ser det?

Det er slett ikke for å være impertinent, herr energiminister, men siden Arbeiderpartiet gikk til valg med slagordet "vanlige folk først": Mange vanlige folk ber om makspris på strøm, slik EU-landet Frankrike startet med allerede i fjor. Hvordan ser du på det? (Eventuelt: Kan vi bry deg med å dele årsaken til at regjeringa avviser makspris?) Noen vanlige folk lurer også på hvorfor regjeringa ikke innfører eksportrestriksjoner, når det er kommet så langt at energiministeren finner det nødvendig å advare om rasjonering av strøm i Norge. Kanskje du vil benytte anledningen til å forklare årsaken til regjeringas skepsis til eksportrestriksjoner, olje- og energiminister Terje Aasland? Er du enig med din partifelle, leder i Energikomiteen på Stortinget, Marianne Sivertsen Næss, i at krav om minimum fyllingsgrad "noen steder vil øke faren for flom", kanskje?

Eventuelt: Dersom det ikke handler om flomfare, slik Næss viser til, er det riktig at det handler om EØS/Acer? Om at regjeringa ikke ønsker å utforske handlingsrommet i EØS? Men dersom EU vil forhandle om makspris på norsk gass, kan det kanskje være fristende å benytte anledningen til å sørge for at de høye strømprisene i vinterlandet Norge blir en saga blott?

Jeg ventet forgjeves. Den hyggelig kosepraten med Aasland på hytta var over.

Avreagering var påkrevd. Jeg måtte gripe til skrutrekkeren. Det er mye god avreagering i å skru. Jo da, det kan nok være enda mer avreagering i å hamre løs med en hammer, eller kløyve ved, men jeg skulle ha et par malerier med tunge rammer opp på tømmerveggen – best å skru.

Skruene hadde jeg for hånden, men hvor var den rette skrutrekkeren? Nei og atter nei! For alt jeg vet har vi bare dette ene livet. Livet er tid, og en gave. Ikke ett minutt bør sløses bort på å lete etter ting som skal ha en fast plass! Irritasjonen over tv-intervjuet var fortrengt av ny irritasjon – over den som ikke hadde lagt min beste skrutrekker på rett plass. Erkedust!

Godt den dusten ikke var med i britenes kamp mot zuluene i Afrika i 1879, gitt!

På den annen side: Kanskje det ikke hadde spilt noen rolle? Britene ville nok lidd sitt mest dramatiske nederlag i kolonialismens historie selv om de hadde hatt én ekstra skrutrekker til rådighet, vil jeg tro.

For årsaken til at britene tapte slaget den gangen i 1879, var nemlig en akutt mangel på skrutrekkere. Det lærte den svenske historikeren og forfatteren Peter Englund meg. Du finner historien nedskrevet i boka Tystnadens historie och andra essäer (2003), blant annet.

Det hadde seg slik at det fantes en selvstendig nasjon i det sørlige Afrika på den tida. Britene kalte den Zululand, og de var grådig ergerlige over denne selvstendige nasjonen, selvsagt. De var sinte, for de ville jo herske over det hele, britene. Derfor provoserte de til krig. Den 11. januar krysset britene grensen til zuluenes land med en hær på 16.000 mann fordelt på tre korps, under kommando av Lord Chelmsford.

Zululand hadde så absolutt sine egne krigere, som ikke var så lette å skubbe seg på, ledet av Kong Cetshwayo. "Disse krigerne som i tette svermer forflyttet seg over den flate, endeløse sletta, var noen av de staseligste, modigste og mest hardføre man kunne møte på denne tiden", ifølge Peter Englund.

Men Kong Cetshwayo og zulukrigerne hadde ikke stort annet å hjelpe seg med enn spyd og skjold av oksehud. Britene følte seg overlegne. Så hadde heller ikke zuluene noen sjanse, så lenge britene fyrte av konsentrerte skuddsalver.

Ett av de britiske korpsene kom til å slå leir ved foten av fjellet Isandlwana. Etter et par dager dro halve korpset av gårde for å finne fienden. De ble lurt. På ettermiddagen den 20. januar ble leiren angrepet av zuluenes hovedstyrke på 20.000 mann. Britene skjøt og skjøt, konsentrert og i salver. Men etter hvert ble skuddsalvene mer og mer glisne. Til tross for at britene hadde 480.000 skudd i leiren, var ammunisjonen i ferd med å ta slutt.

Ammunisjonen var pakket i solide trekasser, som var forseglet med to kobberbånd – som ble holdt på plass av ni store skruer. Problemet var at det bare fantes to skrutrekkere i leiren. Bestillingen på flere skrutrekkere hadde forsvunnet i britenes byråkrati.

De to skrutrekkerne som fantes, ble flittig brukt. Naturlig nok. Men det gikk for sakte. Mange skruer var rustet fast. Rødjakkene prøvde å slå og hogge kassene i stykker. Men det holdt ikke. Det gikk uansett for langsomt, altfor langsomt. Det ble umulig å forsyne den britiske fronten med nok ammunisjon. Til slutt gikk det som det måtte gå. Britene ble valset ned av "en brusende, rasende bølge av zulukrigere", som Englund skriver. Av de 1800 som befant seg i britenes leir, overlevde kun 55. Leiren ble grundig plyndret.

Alt på grunn av mangel på skrutrekkere. Hvor er den skrutrekkeren, forresten? Tenk da! Hvor brukte jeg den sist? På stabburet! Der fant jeg den, akkurat der jeg hadde lagt den fra meg – etter å ha skrudd opp de første hyllene som skal gi enda bedre orden på, og oversikt over, verktøyet.

Om jeg ikke kunne ha brukt drill eller elektrisk skrutrekker?

På ingen måte. I vår foranderlige tid er det godt å holde i et redskap som intet "framskritt" har slukt, ingen markedskrefter har frarøvet oss eller gjort for dyre. Et godt, gammelt redskap som uforanderlig har tjent oss uten å svikte siden 1400-tallet.