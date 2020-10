En ungdomsgjeng tumlet ut av skolegården en solfylt dag seint i september. De deler hverdag og reisevei og gleder og bekymringer. De snakket i munnen på hverandre om skole og lekser og prøver og ferieplaner.

Ei dame kom imot dem, åpenbart provosert. “Hvor ble det av den meter’n, da? Jeg håper dere dør!” Hun snudde på hælen, dro opp mobilen og tok bilder.

Vi lo litt av opptrinnet hjemme hos oss. Folk er gærne, liksom. Men latteren sitter ikke like løst etter krangelen mellom helseminister Bent Høie (H) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap). I forrige uke sa statsminister Erna Solberg (H) at vi må belage oss på å leve med koronatiltak iallfall til neste sommer.

Da kan gnisningene mellom folk komme til å øke. I andre land har håndteringen av koronaepidemien ført til konflikter og titusenvis av mennesker har tatt til gatene. Det er én av grunnene til at Oslos byrådsleder motsatte seg overstyring fra helseminister Høie. At de ble enige, var viktig. Strenge lokale tiltak ved lokale utbrudd gir åpning nasjonale lettelser, som gir flere muligheter for breddeidrett og større utendørs arrangementer. Og dermed noen flere "leirbål" å samle oss rundt utover høsten.

Med betydelig hjelp fra Stortinget har regjeringen håndtert pandemien godt. Under intense og dramatiske døgn mer enn tidoblet "firerbanden" Ap, Sp, SV og Frp regjeringens første krisepakke i mars. Siden har milliardene rullet ut i høyt tempo: Så langt i år har regjeringen brukt 126,3 milliarder kroner på koronatiltak.

Strenge koronatiltak og rause krisepakker til næringslivet har gitt lite smitte og lav dødelighet i Norge. Det nyter vi alle godt av. Trontalen, og den påfølgende debatten i Stortinget, tyder på at regjeringen satser på at kriseledelse og lokale smitteverntiltak skal gi god glid inn mot valgseier i 2021. Derfor er da også forventningene til dagens statsbudsjett-framlegg store.

Saker som splitter ble det ikke snakket særlig høyt om fra regjeringspartienes side. Som Sps parlamentariske leder Marit Arnstad sa under trontaledebatten mandag: "Gjennom sju år har den Høyre-ledede regjeringen nå sentralisert, lagt ned tjenester og ført en politikk som har gitt både distriktsopprør, kystopprør og dårligere lokale offentlige tjenester." Det er denne politikken som har fått hundretusenvis av nye velgere til å flokke seg om Senterpartiet.

Selv formueskatten snakker de blå nå mindre om. Høyres landsmøte vedtok riktignok å fjerne den, men i forrige uke slo Erna Solberg fast at det ikke blir sånn med det aller første. Og denne uka fikk regjeringen en rapport på bordet som til alt overmål viser at formueskatt gir flere arbeidsplasser.

Ulikhetene øker, viser dessuten en ny rapport fra SSB. Ulikhetene i Norge er nå på nivå med klassesamfunnet Storbritannia, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre under trontaledebatten. Våre 400 rikeste har en gjennomsnittlig formue på svimlende 3,5 milliarder kroner og Norge fikk 21 nye milliardærer i fjor, følge bladet Kapital. Jeg vil tro det blant dem er folk som kan invitere sine 19 nærmeste venner hjem på middag og likevel overholde 2-metersregelen.

Forskjells-Norge burde gitt oppdrift for Arbeiderpartiet. Men det vil seg ikke for Ap, som i en meningsmåling hos TV2 denne uka ble målt til rekordlave 18,4%. Tallene er fullstendig krise - Thorbjørn Jaglands ultimatum om 36,9% i 1997 virker som en fjern drøm. Målingen er imidlertid heller ikke lystig lesning for dem som ønsker regjeringsskifte. Høyre går fram 4,4 prosentpoeng på samme måling, og ender på 24%. KrF, Venstre, Rødt og MDG er alle over sperregrensen. Det blir kamp om hver eneste stemme ved stortingsvalget 2021.

Vinteren blir lang. Gapet øker mellom de som er virkelig bekymret, de som er litt bekymret og de som trolig er for lite bekymret for korona. Det kan kanskje forklare det økende aggressjonsnivået. Men å henge ut andre kan øke smittefaren, heller enn å redusere den, påpekte Kaia Storvik i Agenda Magasin tidligere i høst. Nå øker smitten blant unge voksne. Vi er avhengige av at de tester seg. Og at de tør være ærlige om hva de har gjort og hvem de har truffet.

Strenge lokale tiltak ved lokale utbrudd er den mest effektive måten å bekjempe smitteutbrudd på. I tillegg vil det kunne holde hjulene i gang og samfunnet mest mulig åpent der smitten eller smitterisikoen er lav.

2021 blir også et korona-år. For oss midt i livet er det kjedelig, men håndterbart. For ungdom er dette en uendelighet av dager med tapte muligheter. For eldre og alvorlig syke er tiden allerede så alt for knapp. Faren for å påføre andre smitte gjør samvær vanskelig, noen ganger umulig. Det er hjerteskjærende.