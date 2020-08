Trine Skei Grande ut. Sveinung Rotevatn inn. Hele fire Venstre-statsråder i offentlighetens søkelys. Det hjelper åpenbart ikke.

Nationen og Klassekampens ferske meningsmåling viser at Venstre får en oppslutning på 2,5 prosentpoeng. For tiende gang på ett år ligger partiet godt under sperregrensa.

Det kan være at velgerne spør seg: Hva skal vi med Venstre når vi har Høyre? Det er knapt mer enn et næringsforbud for pelsdyrbønder som skiller. Og velgere som ønsker pelsdyrbønder alt vondt, spør seg kanskje: Hva skal vi med Venstre når vi har Miljøpartiet De Grønne (MDG)?

Det at Venstre vil programfeste et ja til norsk EU-medlemskap, ser ikke ut til å hjelpe andre enn eventuelt Sp. MDG er jo på samme EU-vei, MDG er også et grønt parti som ikke henger seg nevneverdig opp i forbruksvekst og MDG insisterer også på å være et slags sentrumsparti.

Tendensen er at partiet er plassert stabilt lavt, slår valgforsker Bjarte Folkestad ved Høgskolen i Volda fast i Nationen. Folkestad har liten tro på at "Høyre-velgere fra Bærum" som stemmer taktisk for å redde høyreregjeringa, vil redde Venstre enda en gang.

I sommer har Venstre og Sp hatt en krangel i VG om hvilket av de to partiene som står mest i tradisjonen etter den store nasjonsbyggeren Johan Castberg, han med barnelovene og konsesjonslovene. Debatten har til dels vært både interessant og underholdende.

Venstres Erling Moe anklaget underveis Sp for å være et "særinteresseparti". Det kan være at Sp-nestleder Ola Borten Moe gir en pekepinn mot Venstres velger-problem.

Sp-nestlederen skriver i sitt svar: "Det går klart fram av sammenhengen at Senterpartiet og KrF – fordi vi etter Moes mening er «særinteressepartier» – ikke helt rekker opp til de ideologiske høyder som Venstre befinner seg på. Det er en spesiell definisjon av politikk og demokrati. Alle representerer vi noen innenfor vårt politiske system. Det er det som er hele poenget med representativt demokrati. Venstres egendefinerte adelsmerke er altså at de mener de ikke representerer noen, noe velgerne i aller høyeste grad virker å ha forstått," skrev Ola Borten Moe i VG 30. juli.

Det er et godt poeng i at det kan være vanskelig for et parti å få oppslutning når det er utydelig hvilke interesser partiet fremmer, eller om partiet faktisk har som mål å ikke fremme noens interesser.

Påtroppende leder, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, slår også fast overfor Nationen at Venstre er et "idéparti". Meningsmålingene tyder nok på at få velgere fristes mer av ideer enn av praktisk politikk.

Rotevatn forklarer Venstres problemer med personkonfliktene i partiet. "Det forklarer ikke alt, men jeg tror nok det blir enklere å gå ut med budskapet når vi er ferdige med å velge partiledelse", sier Rotevatn til Nationen. Det kommer selvsagt an på budskapet.

Ifølge Sveinung Rotevatn er Venstres hovedbudskap til velgerne dette: "At Venstre er et moderne, grønt parti som leverer resultater i regjering, og som er det tryggeste valget for dem som vil at vi fortsatt skal kutte klimagassutslipp og modernisere Norge."